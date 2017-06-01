/Поглед.инфо/ Втората линия на газопровода "Турски поток" е един от най-важните инфраструктурни проекти в Русия, но тя ще бъде построена само след получаване на "желязна гаранция" от страна на ЕС. Подобно изявление бе направено от руското външно министерство. Има редица признаци, че Русия иска да преговаря с ЕС за съдбата на този проект отделно от Турция - и това ще бъде от полза и за двете страни.

Москва очаква конкретни гаранции от Брюксел за изпълнението на втората линия на проекта за газопровод "Турски поток", с цел да не се повтарят тъжния опит на "Южен поток". Подобно изявление е направено от руския заместник-министър на външните работи Алексей Мешков.

/рус.ез./

«Нас не могут не беспокоить попытки ряда институтов ЕС торпедировать энергопроекты в Европе с российским участием, речь, в первую очередь, идет о проекте «Северный поток – 2». Неясности со стороны Еврокомиссии в отношении второй нитки газопровода «Турецкий поток», которая будет ориентирована на потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Чтобы не повторялся печальный опыт «Южного потока», мы ожидаем от Брюсселя железобетонных гарантий реализации этого проекта», – цитирует Мешкова РИА «Новости».

Россия начала поторапливать Европу с решением по «Турецкому потоку», потому что проект уже стартовал. В начале мая Газпром начал прокладку морского участка. В порт Анапы сначала прибыло судно-трубоукладчик Audacia, а во вторник турецкие СМИ написали об идущем к нему на помощь крупнейшем судне-трубоукладчике Spirit.

С первой ниткой «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд кубометров все ясно. Она предназначена для обеспечения внутреннего турецкого рынка, все документы подписаны. Однако вторая нитка такой же мощностью предназначается для европейских потребителей. Предполагается, что Газпром будет доставлять газ европейцам на границе Турции и Греции (далее на юг Италии). Однако на прошлой неделе стало понятно, что варианты поставки газа по южному маршруту для европейских покупателей еще обсуждаются.

Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия ведет переговоры с некоторыми европейскими странами о том, где лучше разместить точку входа второй нитки трубы. Есть разные предложения, переговоры ведутся с целым рядом европейских государств: это и Греция, и Болгария, развитие может быть разное, сказал Медведев. Он особо подчеркнул, что при принятии решения по точке входа второй нитки «Турецкого потока» Россия будет ориентироваться на экономические, а не политические факторы. При этом принятие решения находится полностью в ведении стран ЕС, Россия не будет никому навязывать этот газопровод, подчеркнул российский премьер.

«Мы уже давно нашим европейским партнерам намекали, а теперь перешли к прямому разговору о том, что пора уже решать, с кем дальше Европа сотрудничает, – говорит доцент высшей школы РАНХиГС, старший научный сотрудник сектора энергетической политики ИЭ РАН Иван Капитонов. – Как труба будет проходить по южному маршруту? Ведь со стороны Европы по-прежнему неопределенность. Плюс проект «Северного потока – 2» пока не движется. Ведь нам тоже необходимо определяться, например, с месторождениями, с которых будет идти газ, кто и сколько будет покупать ресурсов».

И простого обещания, по его мнению, России уже будет недостаточно. «Обещать не значит жениться, и мы с Европой это уже проходили. Поэтому пусть ЕС предоставляет письменные гарантии, например, в форме соглашения о намерениях или договора на строительство», – добавляет эксперт.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что Россия ведет закрытые переговоры с Европой о вариантах южного маршрута. Одним из таких вариантов является восстановление старого маршрута «Южного потока». То есть одна ветка из Черного моря пойдет в Турцию для турецких потребителей, а вторая – сразу в Болгарию без захода в Турцию (усеченный «Южный поток»). Это выгодно всем, кроме самой Турции.

Особых гарантий для прокладки второй нитки «Турецкого потока» до границы с Грецией не нужно. А вот гарантии того, что ЕС не будет мешать строительству трубы мощностью 15 млрд кубов напрямую в Болгарию и далее по старому маршруту до Австрии, еще как нужны.

«Этот вариант был бы оптимальным для всех. У Европы с Турцией сейчас негативные отношения, у нас с Турцией тоже нестабильные отношения – то помидорные, то зерновые войны. Поэтому в долгосрочной перспективе никто не хочет стать еще более зависимым от Турции. Зачем заходить специально на юг, чтобы получить дополнительного транзитера, который еще и так себя ведет», – считает Юшков.

«К тому же, Турция и так станет транзитером азербайджанского газа. Если дать ей возможность решать еще и судьбу доставки российского газа в Европу, то Брюссель попадет в очень сильную зависимость от Анкары, как сегодня Россия зависит от транзита Украины», – говорит Юшков.

Для России труба через Болгарию, а не через Турцию и Грецию, тоже выгодна. В этом случае не надо менять во всех долгосрочных договорах с европейцами точку входа российского газа. Во-вторых, не надо будет конкурировать с азербайджанским газом. Плюс распределить из Болгарии российский газ по имеющейся инфраструктуре по всем странам Южной и Юго-Восточной Европы будет легче, чем из Греции.

Но чтобы решиться на такой выгодный для всех шаг, России нужны стопроцентные гарантии Брюсселя – чтобы не повторилась история с «Южным потоком». Тогда под угрозами ЕК и после переговоров с американцами болгары просто разорвали все уже заключенные договоры и проект был закрыт.

«По сути, Россия требует гарантии того, что Брюссель будет самостоятельным в этом вопросе. А когда Брюссель даст добро, переговоры вернутся в двусторонний формат переговоров России и Болгарии. Технические детали проекта уже давно были проработаны», – говорит Юшков.

«Если Туск (председатель Евросовета Дональд) и Еврокомиссия сделают общее заявление или выпустят меморандум о том, что они поддерживают проект в южном направлении, этого будет достаточно. Нужно хотя бы что-то, на что можно ссылаться. Какой формат будет иметь – не играет большой роли», – рассуждает собеседник.

Официально версия о возрождении «Южного потока» пока не озвучивается, однако ее точно рассматривают как наиболее выгодную. «Хотя в межправсоглашении с Турцией фигурирует вторая нитка «Турецкого потока», но это не обязывающий пункт. В то же время Газпром сейчас нанял трубоукладчика, который начал работать для первой нитки, но для второй нитки только опцион заключен. То есть мощности зарезервировал, но контракта пока нет», – говорит эксперт из ФНЭБ.

Недавнее заявление Газпрома о том, что после 2019 года он может оставить транзит через Украину в объеме 15 млрд кубометров в год, также может быть связано со второй ниткой южного газопровода в обход Украины. «Это как раз мощность второй нитки «Турецкого потока». Газпром тем самым показывает, что не спешит и дает возможность побороться за вторую нитку трубы Турции, Болгарии и ЕС. Нас еще ожидает развязка по этому вопросу», – заключает Юшков.

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