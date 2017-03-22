/Поглед.инфо/ Американските медии са удивени от реакцията на руските медии по повод изслушването в Конгреса на САЩ; оказва се, че за руснаците е безинтересно какво се говори в Америка. Как може – публично се води разследване за руска намеса в изборите в САЩ, а Русия това не я интересува! Изглежда, че в САЩ разбират Русия далеч по-слабо, отколкото изглеждаше доскоро.

В понеделник, Комисията по разузнаване към Камарата на представителите на американския Конгрес проведе първото си публично изслушване за намесата на Русия в президентските избори в САЩ. Изслушани бяха директорите на ФРБ и НСА – Джеймс Коми и Майкъл Роджърс и в продължение на повече от пет часа конгресмените се опитваха да получат отговор на два основни въпроса: имало ли е намеса на Русия в изборите в САЩ и дали предизборният щаб на Тръмп по някакъв начин е бил свързан с Русия?

Тези въпроси вече два месеца са в центъра на вниманието на американската политика. В понеделник бяха първите изслушвания, продължението ще бъде след седмица, а на 30 март към обсъждането ще се включат представители на Комисията по разузнаване към горната камара – Сенатът. Досега обаче, няма нищо установено...

(рус.ез.)

Русские имеют наглость игнорировать американскую паранойю

Американские СМИ удивлены реакцией российских медиа на слушания в Конгрессе – оказывается, этим русским неинтересно, что о них говорят в Америке. Как же так – публично обсуждается расследование вмешательства России в американские выборы, а самим русским это неинтересно! Похоже, в США понимают Россию даже меньше, чем это казалось до самого последнего времени.

В понедельник в комитете по разведке Палаты представителей США состоялись первые публичные слушания о вмешательстве России в американские президентские выборы.

Пришли директора ФБР и АНБ Джеймс Коми и Майкл Роджерс – и более пяти часов конгрессмены пытались получить от них ответ на, по сути, два вопроса. Вмешивалась ли Россия в выборы в США и был ли предвыборный штаб Трампа как-то связан с Россией? Эти вопросы уже два месяца находятся в центре политической жизни США. Понедельничные слушания были первыми – продолжение последует через неделю, а 30 марта к обсуждению подключится комитет по разведке верхней палаты, Сената. Что же удалось выяснить сейчас?

Ничего. Кроме того что был официально подтвержден сам факт расследования возможных связей сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией – да, оно ведется с прошлого лета, сказал Коми:

«Мне было дано разрешение министерством юстиции подтвердить, что ФБР, как организация, занимающаяся контрразведкой, расследует попытки российского правительства вмешаться в президентские выборы 2016 года, включая расследование природы любых связей между людьми, имеющими отношение к избирательному штабу Трампа, и российским правительством. А также расследование того, была ли координация между штабом и российской стороной».

Но вот есть ли какие-либо доказательства этих связей, как и вообще вмешательства России в выборы – об этом два директора не сказали ни слова. То есть они категорически отказывались отвечать на прямые и наводящие вопросы, что дало президенту Трампу, комментировавшему происходящее в своем твиттере, возможность написать:

«Вся эта история – фейк, и все об этом знают» – это про связи своего штаба с Россией.

«АНБ и ФБР сказали Конгрессу, что Россия не повлияла на процесс выборов» – это про ответы Коми и Роджерса в целом. В этом случае речь идет о том, что директора спецслужб признали, что у них нет данных о влиянии России на результаты голосования на выборах президента. Впрочем, Россию ведь подозревают и в том, что она просто вмешалась, чтобы сыграть против Клинтон. Хотя и тут не было приведено никаких фактов. Директора подтвердили лишь то, что было и так известно – они считают, что Россия вмешивалась в американские выборы, якобы взломав почту штаба Демпартии. Вот как сформулировал это директор ФБР:

«Они стремились вставлять палки в колеса наших выборов, вредить нашей стране в целом. К этому всегда все в конечном счете сводится. Госсекретаря Клинтон они ненавидели, хотели ей навредить и сочли, что у них есть шанс помочь Трампу, но позже решили, что тот безнадежен, что надо сосредоточиться на подрыве позиций Клинтон, особенно в глазах европейских союзников».

И русская угроза не миновала – «они вернутся», добавил Коми:

«Один из уроков, который они могут из всего этого извлечь, – что они добились успеха, поскольку внесли хаос, раскол и раздоры, посеяли сомнения относительно нашей замечательной страны и нашего демократического процесса».

Понятно, что спорить с этим невозможно – никаких улик по русским хакерам нет, но то, что именно Россия взломала переписку руководства Демпартии, скоро станет в Америке аксиомой. Важно другое – демократам «русский след» нужен, чтобы сделать задел на будущее и попытаться потом, после 2018 года (когда они, пусть пока и чисто теоретически, могут получить контроль над Конгрессом), устроить импичмент Трампу.

А сам Трамп пытается обернуть энергию атакующих против них самих и обвиняет Обаму в том, что он прослушивал его, в том числе и в здании Трамп-Тауэр. На слушаниях в Конгрессе директора ФБР и АНБ, впрочем, заявили, что не располагают какой-либо информацией о приказе Обамы прослушивать резиденцию Трампа – так что теперь уже Трампу нужно или снимать с повестки дня тезис про Обаму, или же предоставить какие-то доказательства.

Вся эта внутриамериканская борьба за власть, конечно, очень увлекательна и важна, вот только к России она не имеет никакого отношения. В том смысле что и в самой Америке разумные люди не верят даже в то, что Москва взломала переписку соратников Клинтон. А уж в России к тезису «Путин вмешался в американские выборы» вообще относятся с юмором. Следить за тем, как директора спецслужб соревнуются в умении не сказать ничего, а конгрессмены излагают свои версии причин, якобы побудивших Путина вмешаться в американские выборы, – занятие для редких любителей. Понять общую канву американской паранойи в отношении Путина и выборов-2016 можно было, посмотрев недавний фильм CNN про самого могущественного человека в мире.

Но, как выясняется, даже отсутствие интереса к механизмам внутриполитической борьбы в США может служить косвенной уликой «российского следа». Нет, конечно, американские СМИ еще не обвиняют Кремль в запрете на освещение дебатов в Конгрессе, но что-то похожее чувствуется в репортаже CNN:

«Русские очень пренебрежительно отнеслись к этим слушаниям. Они называют политическую атмосферу в США истерией и охотой на ведьм. Сложно поверить в то, что мы сегодня видели на российских государственных телеканалах. Я имею в виду то, как освещали эти исторические слушания. Ведь так редко случается, что слушания в Конгрессе, которые касаются России, публично освещаются. Российское государственное телевидение даже не уделило им внимания. Русские освещали другие всевозможные события, например, Евровидение. Они как будто целенаправленно игнорируют эти столь важные новые обстоятельства дела, о которых становится известно в Вашингтоне».

Ага, «целенаправленно игнорируют», как выразился московский корреспондент телеканала Мэтью Чанс. Конечно, сначала тайно взломали нашу демократию, а теперь сознательно не замечают попыток докопаться до истины.

Паранойя, бред? Не так уж и важно. Главное понимать, что это действительно просто инструменты внутриполитической борьбы – и уже только потом попытка помешать налаживанию диалога между Кремлем и Белым домом.

Причем CNN делает ведь и глубокомысленные выводы из того факта, что в России не обсуждают слушания в Конгрессе. Нет, не о том, что русским это неинтересно просто потому, что они банально устали уже год слышать бредни о том, что «Трамп это кандидат Путина». Нет, Чанс находит совсем другие объяснения:

«Одна из причин тому – разочарование и недовольство. Они считают, что Соединенные Штаты представляют в негативном ключе все, что Россия говорит и делает. За этим недовольством, однако, скрывается определенная доля страха. Они надеялись, что отношения между Москвой и Вашингтоном – крайне важные для них – наладятся. На деле же они становятся все хуже и хуже. Никто в Кремле и России и подумать не мог, что так все будет. Такое ощущение, что в настоящий момент их тактика сводится к следующему – повернуться спиной и больше не комментировать происходящее. Я разговаривал с пресс-секретарем Кремля, когда на слушаниях слово предоставили Джеймсу Коми, который заявил, что расследование продолжается. И пресс-секретарь Кремля сказал мне, что он не видит повода для комментариев».

В действительности же Дмитрий Песков сказал не только о том, что «мы уже устали это комментировать, одно и то же комментировать так долго не считаем необходимым», но и (правда, уже не для CNN) добавил:

«Участники слушаний уже запутались в ситуации. Они пытаются найти где-то подтверждение своим же собственным заключениям, не могут этого сделать – найти каких-то доказательств или подтверждений – и каждый раз заходят на второй круг... Это уже скорее такая перманентная внутренняя дискуссия в США, и мы хотели бы быть в стороне от этих бесплодных дискуссий».

Впрочем, Пескову нужно быть поосторожнее – ведь на следующем витке расследования «русского вмешательства» сам факт отказа от комментариев или пренебрежительное высказывание о происходящем в Конгрессе США легко может стать прекрасным доказательством этого самого «вмешательства». Русские не хотят говорить об этом? Это неспроста – у них явно есть что скрывать. При нынешнем уровне абсурда, который демонстрирует внутриполитическая ситуация в США, даже это уже не кажется невозможным.