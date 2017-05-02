/Поглед.инфо/ Руската икономика излиза от продължилата близо две години рецесия. Възстановяването насърчава постоянния мощен приток на работници мигранти, до голяма степен поради отворените граници с бившите съветски републики.

Потокът от имигранти е толкова силен, сочи информационната агенция Bloomberg, че нито по-ниските заплати, нито последиците от най-голямата валутна криза от 1998 г., нито разходите за труд, които в Русия са значително под равнището на най-големите развиващи се икономики като Бразилия и Китай, могат да повлияят. Според Федералната статистическа служба (Росстат) най-големият приток на работници в Русия през последните три месеца на миналата година идва от Китай, Северна Корея, Виетнам, Турция и Сърбия; извън притока от държавите от бившия Съветски съюз.

(рус.ез.)

Bloomberg: Россия остается магнитом для мигрантов

Экономика России выходит из продлившейся почти два года рецессии. Восстановлению способствует и постоянный мощный приток трудовых мигрантов, во многом благодаря прозрачным границам с бывшими республиками Советского Союза.

Поток мигрантов настолько сильный, пишет Bloomberg, что на него не могут повлиять ни сокращающиеся зарплаты, ни крупнейший с 1998 года валютный кризис, резко снизивший стоимость рабочей силы в России значительно ниже уровня главных развивающихся экономик типа Бразилии и Китая.

В 2015 году Россия разделила с Германией первое место в рейтинге самых привлекательных рынков труда для трудовых мигрантов из-за границы. В последние два года их численность вплотную приблизилась к 10 млн человек, а годовой прирост составил в 2015 г., по данным УФМС, 17%, а в прошлом – 16%.

«Если оплата труда в России устраивала мигрантов в 2015-16 годах, то очень вероятно, что трудовая миграция в РФ продолжится и сейчас, когда начинается рост экономики»,- говорится в исследовании Sberbank CIB.

Согласно опубликованным на этой неделе данным, уровень безработицы в марте неожиданно понизился с 5,6% до 5,4%. При этом, однако, рост реальной зарплаты составил 1,5%, т.е. оказался ниже прогнозов экономистов, опрошенных агентством Bloomberg. Розничные продажи в пересчете на год снизились до рекордного за 27 месяцев уровня.

Положение на рынке труда в России ввиду высокого процента стареющего населения и непростой демографической ситуации напряженное. Миллионы трудовых мигрантов, которые продолжают ехать из республик бывшего СССР даже после обвала цен на энергоносители, позволяет несколько выправить ситуацию. После 40-процентной девальвации рубля, зарплаты в России впервые после Октябрьской революции, утверждает Renaissance Capital, стали конкурентоспособными по сравнению с КНР. Снижение номинального обменного курса заставило зарплаты в производственном секторе России опуститься на 30-35% ниже уровня зарплат в Китае. С учетом значительного укрепления рубля в последнее время и предполагая, что ситуация в КНР с юанем в ближайшее время не изменится, даже при росте зарплат в РФ в этом году, они все равно останутся ниже китайских примерно на 20%.

Мигранты сейчас составляют от 5 до 7% рабочей силы на российском рынке труда. Численность работоспособного населения России с 2015 года не меняется и остается на уровне 76,6 млн человек. Если принять во внимание демографический прогноз, то можно предположить, считает Bloomberg, что российская экономика в ближайшем будущем будет продолжать зависеть от трудовых мигрантов из-за рубежа.

Кроме республик бывшего Советского Союза, крупнейшими поставщиками рабочей силы в Россию в последние три месяца прошлого года, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), были Китай, Северная Корея, Вьетнам, Турция и Сербия.

«Рост реальных зарплат должен подпитываться повышением производительности труда, поскольку спрос на рабочую силу будет удовлетворяться, каким бы высоким он ни был,- подчеркивается в исследовании Sberbank CIB.- Следовательно, рынок труда не должен подвергаться сильному инфляционному давлению».

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