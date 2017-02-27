/Поглед.инфо/ Постоянно получавам оплаквания от различни градове на Крим. Хората разказват, че пребоядисаните украински чиновници продължават да създават произвол.

Много от тях доскоро се подвизавали с жълто-сини тениски и кърпи, поддържали "независимостта", налагали украинизацията и дори участвали в бандеровските шествия, а днес бързат да се присламчат към различните руски партии, като се започне от Единна Русия и Либерал-демократическата партия и се завърши с омразната на бандеровците Комунистическа партия. Крим се нуждае от нова кадрова политика, от нови, не замесени в «украинство» лица.

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Крымские бандеровцы — инструкция по очистке

Мне постоянно приходят жалобы из различных городов Крыма. Люди рассказывают о том, что перекрасившиеся украинские чиновники продолжают творить произвол.

Многие из них ещё недавно бегали в вышиванках с жёлто-голубыми тряпками, усиленно выступали за «незалежность», продвигали украинизацию и даже зиговали на бандеровских шествиях, а сегодня уже вступили в различные отделения российских партий, начиная с Единой России и ЛДПР и заканчивая столь ненавистной бандеровцам КПРФ.

И хотя формально они перекрасились, но их внутренняя сущность не изменилась. И они по-прежнему продолжают заниматься воровством из бюджета, дерибаном земли и прочими коррупционными действиями.

Более того, многие из них занимаются целенаправленным вредительством, саботируют исполнение своих служебных обязанностей, мешают проводимым на полуострове руководством Российской Федерации реформам, пытаются спровоцировать недовольство населения федеральным центром и местными властями, а также вызвать разочарование историческим выбором народа Крыма о воссоединении с Россией.

В том числе пытаются саботировать, запрещать или срывать различные пророссийские мероприятия и акции крымчан в поддержку жителей Донбасса.

«Представитель Администрации (главный специалист отдела внутренней политики и взаимодействия с общественностью администрации города Ялты. — Прим. ред.) Станислав Манченко потребовал от участников митинга убрать все плакаты в поддержку Донбасса и отменить выступления на эту тему, — жалуется представитель местного НОД Георгий Корольков. — Мотивировка была весьма странной: якобы данная проблематика не была указана в заявке, она «провоцирует межнациональную рознь» и «является вмешательством в политику государства».

Практически в этот же момент глава нашего государства подписывал указ о признании документов ЛДНР. Одно из двух: Манченко или от чиновничьего рвения сильно прогнулся — но не в ту сторону, или недоволен вмешательством в политику государственного терроризма Украины.

Многие оставшиеся от Украины чиновники насквозь коррумпированы. Да другие и не могли находиться во власти, 25 лет целенаправленно разводившей коррупцию. Часть из них работала с вором Куницыным, который сейчас в Киеве изображает из себя патриота Украины. Другие совместно с «меджилисом» занимались дерибаном (ненавижу это слово, но в данном случае оно наиболее подходит) земли и незаконными застройками. Третьи много лет были встроены в различные коррупционные схемы. И измениться в одночасье, да и вообще, они не могут. Да и не хотят.Именно такие и мечтают о «возвращении Украины», чтобы они могли снова безнаказанно воровать и пилить.

Крыму как воздух нужна основательная уборка. Речь не идёт о какой-то «охоте на ведьм», его просто нужно хорошенечко расчесать гребнем, чтобы вычесать всех разплодившихся за годы «незалежности» паразитов.

Крым должен и может быть «жемчужиной короны», а подобные кадры пытаются сохранить его в запущенном и полуразрушенном виде. Крыму нужна новая кадровая политика, ему нужны новые, не замешанные в «украинстве» лица.

P.S. Технически организовать «субботник по очистке» достаточно просто:

1. Проверить деятельность ключевых персонажей, кто чего говорил, писал и делал во времена «украинства». Поднять, как говорится, архивы.

2. Организовать горячую линию по приёму обращений граждан (почему-то у меня есть ощущение, что она уже существует, просто не работает должным образом) и оперативно на них реагировать.

3. На переходный период ввести отдельную должность оперуполномоченного по кадровой работе, тесно сотрудничающего с ФСБ, СК РФ и другими надзорными органами.

Бинго!

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* Фотография: Недавнее прошлое ялтинского чиновника Манченко, который на днях запретил проведение митинга в поддержку Донбасса в Ялте.