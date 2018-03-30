/Поглед.инфо/ Сенатор Людмила Нарусова подготвя законопроект, приравняващ сталинизма с нацизма, съобщава информационна агенция "Интерфакс".

Инициативата на г-жа Нарусова е юридически несъстоятелна. Правната основа за осъждане на нацизма е присъдата на Нюрнбергския трибунал. Въз основа на този основополагащ документ на международното право е формулиран и член 354 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

В какво се състои случая с прословутия сталинизъм? Сталинизмът е изключително неясно понятие, използвано от историци, политолози, политици и обикновени мошеници; въпреки честата му употреба, терминът така и няма общоприето определение в историческата наука, да не говорим за юридическата. Мнозина използват израза като ругателство, например "проклетият сталинизъм". Конотациите са недвусмислено негативни, но какво точно не харесват в „сталинизма”, всеки свободно го тълкува, както пожелае.

Правото да се наказва някой заради тълкуването му на понятието "сталинизъм" означава правото да се преследват инакомислещите, правото на пълен произвол. Иначе казано, не ми харесва това, което казваш за Сталин и Съветския съюз, затова ще те нарека недоубит сталинист и на тази основа ще ти затворя устата... Или ще те вкарам в затвора.

За това мечтае Людмила Нарусова.

(рус.ез.)

Либералы готовят репрессии за симпатии к Сталину

Сенатор Людмила Нарусова готовит законопроект, приравнивающий оправдание сталинизма к оправданию нацизма, сообщает «Интерфакс». «В ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой — оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма», — заявила она. Инициатива госпожи Нарусовой юридически безграмотна. В отношении нацизма у нас есть правовая опора в лице приговора Нюрнбергского трибунала. Именно к этому основополагающему документу апеллировали наши юристы, формулируя статью 354 УК.

А с чем мы имеем дело в случае с пресловутым сталинизмом? С чрезвычайно расплывчатым термином, который в устах историков, политологов, политиков, да и просто проходимцев, несмотря на частое употребление, так не получил общепринятой трактовки даже в рамках исторической науки, что уж тут говорить о юристах. По сути, сталинизм так и остался просто ругательством — если хочешь обругать наше прошлое, назови это «проклятым сталинизмом». Коннотации однозначно негативные, но что конкретно тебе не нравится, каждый волен понимать, как ему вздумается.

Право наказывать кого-то за трактовку термина «сталинизм» — это право преследовать инакомыслящих, право на полный произвол: мне не нравится, что ты говоришь про Сталина и СССР, поэтому я обзову тебя недобитым сталинистом и на этом основании затку тебе рот… Или посажу в тюрьму. Вот о чем мечтает Нарусова.

Непонятно, смеяться или плакать: обличители Сталина и «массовых репрессий» мечтают о возврате к временам преследования инакомыслящих, вернуться в 1937 год!

Увековечивая память жертв политических репрессий, 30 лет критикуют формулировки статьи 58-й УК РСФСР (о деятельности, направленной на подрыв основ социалистического строя), за недостаточную конкретность, за возможность их произвольного расширительного толкования… Так формулировки статьи 58 сталинского УК — просто шедевр юридической мысли по сравнению с предложением Нарусовой!

Можно допустить, правда, что за ее предложением скрывается идея провести судебный процесс над Сталиным и «сталинизмом», — Нюрнберг-2 — и уже после него, с опорой на приговор, запретить реабилитировать то, что осуждено судом.

Но понимает ли Нарусова и ей подобные, что Нюрнбергский процесс означал прекращение суверенитета Третьего рейха и «переучреждение» немецкого государства? Понимают, но требуют того же в отношении России — правопреемника СССР? Результатом Нюрнберга-2 в отношении Сталина и «сталинизма» станет делегитимация границ России, проблематизация места России в Совете безопасности ООН, делегитимация права на обладание ядерным оружием, и много чего еще. Понимает ли это Нарусова и ей подобные?

Если да, то это уже совсем не смешно. За это действительно надо судить… Или проще вернуть в наше законодательство возможность обеспечить нуждающихся принудительной психиатрической помощью? Добровольно то они не обратятся, так ведь?

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