/Поглед.инфо/ Икономистът Михаил Хазин прогнозира, че през 2017 г. тенденцията към изграждане на евроазиатското икономическо пространство ще се засилва, въпреки "шикалкавенията" на някои от участниците и саботажа на либералния елит на Русия. Ще се засилва източната посока на руската политика, насочена към сближаване с Китай.

Взаимодействието с ЕС ще отслабва. Плътно либералният брюкселски елит ще продължава самоубийствената си политика срещу Русия. Дори на изборите във Франция да победи Марин Льо Пен, тя може да ускори разпадането на ЕС, но няма да промени посоката на политиката му. За отношенията със САЩ, докато икономическият дискурс се определя от руските либерали, сериозна промяна във взаимодействията с Вашингтон са невъзможни. Нещо повече, каквито и договорености да постигнат Путин и Тръмп, те ще се сблъскат с откровения саботаж на правителството. И ако отчетем, че Февруарската революция и Великата октомврийска социалистическа революция всъщност са преврати „отгоре”, стигаме до някои асоциации. Да, през 2017 г. те определено още не са се проявили, но тенденцията, както се казва, е налице.

(рус.ез.)

Прогноз Хазина: Путин получит от правительства откровенный саботаж

Экономист Михаил Хазин сделал прогноз на 2017 год. Статья опубликована на его персональном сайте. Он отметил, что «тенденции «сборки» евразийского экономического пространства усиливаются, но сейчас мы вошли в некоторый новый этап этого процесса»:

«Во-первых, экономический кризис усиливается и тем самым партнерам необходимо несколько умерить аппетит. Не всем это нравится (смотри поведение Лукашенко), но это результат не имперской агрессивности, а объективная тенденция. И поэтому я жду, что интеграционные процессы на евразийском направлении будут усиливаться, несмотря на отдельные «взбрыки» его участников и саботаж российской либеральной элиты.

Во-вторых, будет усиливаться восточное направление российской политики, направленное на сближение с Китаем. Раскол в китайских элитах («либеральное» крыло во главе с премьером Ли Кэцяном и «националистическое» - во главе с Си Цзиньпином) вынуждает Си двигаться в сторону реального сотрудничества с Россией в логике взаимодействия «незападных» цивилизаций. И есть серьезные основания считать, что эта линия себя существенно проявит в начавшемся году.

В-третьих, будет ослабляться линия взаимодействия Россия – ЕС. Брюссельские элиты, плоть от плоти либеральные, будут продолжать (довольно самоубийственную на текущий момент) политику противодействия России. Даже если на выборах во Франции придет к власти Марин Ле Пэн, она сможет лишь ускорить развал ЕС, но не изменить направленность его политики. И эта ситуация все сильнее и сильнее утомляет Россию, и в этом году, особенно, с учетом активности Китая, это раздражение, скорее всего, перейдет на качественно новый уровень.

Про отношения с США я уже частично писал, но повторю еще раз: пока экономический дискурс в России определяют либералы, более или менее внятного взаимодействия с США быть не может. Более того, поскольку о чем-то Путин с Трампом разговаривать будут, то Путин какие-то обязательства со своей стороны возьмет — и получит со стороны правительства откровенный саботаж (как и по любым своим инициативам). В результате все договоренности и возможности работы с Трампом (с учетом его менталитета американского бизнесмена) пойдут прахом.

Если говорить об экономике – то ситуация 16 года повторится практически полностью. Нас ожидает вялотекущий спад ВВП (примерно 3% в год), резкие колебания рубля, обеспечивающие близким к ЦБ спекулянтам большие доходы, падение уровня жизни населения, рост тарифов ЖКХ, сокращение малого и среднего бизнеса. Административное давление на бизнес будет расти, как официальное (с целью «выбить» налоги), так и неофициальное. Уровень социального напряжения будет нарастать и его будет поддерживать как различного роста аварии и катастрофы, так и рост политической активности в преддверии выборов.

Я не думаю, что эта активность может привести к каким-то серьезным политическим изменениям, но «антикоррупционная» (кавычки поставлены, поскольку ее целью является не борьба с коррупцией, а межклановая борьба различных властных группировок) кампания будет продолжаться, скорее всего, даже будет усиливаться. Но общество, лишенное политических инструментов (после думских выборов прошлого года у людей исчезли последние иллюзии о возможности такого варианта влияния на политику власти), будет все больше и больше склоняться к поддержке экстремистов. В этом смысле ситуация будет очень напоминать ту, которая сложилась в Евросоюзе, только там «новые» бедные будут протестовать против того, что не могут вернуться в «средний» класс, а у нас - против грядущего сословного общества и давления со стороны бюрократии.

В этом смысле система построения российского общества будет все более и более напоминать Россию начала ХХ века, только вместо консервативного и безграмотного крестьянства у нас сегодня городская беднота, не имеющая никаких шансов на то чтобы «подняться» (поскольку нет ни системы образования, ни потребности в грамотных управленцах). Но ненависть к власти и в том, и в другом случае беспредельная. А если учесть, что и Февральская революция и Великая Октябрьская социалистическая революции были, на деле, верхушечными переворотами, то это наводит на определенные ассоциации. Да, они, безусловно, в 2017 году себя еще не проявят, но тенденция, что называется, налицо.