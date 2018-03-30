/Поглед.инфо/ Решавайки своите проблеми Русия не отблъсква "братята" си [в Украйна и Беларус], не ги лишава от своята поддръжка; обратното, налива потоци пари в тяхната икономика; не се опитва да печели едностранни изгоди; приканва ги към създаването на единен Митнически, а след това и на Евро-азиатски икономически съюз; и разделя с тях печалбите. Обстоятелството, че някои се оказаха неадекватни, а други не – не е руска вина. Своят мозък не можеш да го вкараш в чужда глава, особено ако става дума за цяла държава и нейния управляващ елит. Създадени бяха условия за правилен избор, а това, че елитът е направил неправилен избор – със сигурност за Русия също е проблем, който ще трябва някога да реши; но на първо място, това е проблем на украинския народ, който е допуснал на власт подобни измамни елити...

Това разбират "русофилите" в Украйна. Ето защо, по-малко войнствените от тях считат, че Русия трябва да създаде политически и подполни структури за освобождаването на Украйна.

Но те отново се оказват в миналото. Такава концепция би била приложима, ако сегашната ситуация се беше случила до 2010 г. Тогава истинската заплаха за блокиране на украинския транзит, който сега е факт, не можеше да бъде избор. Русия не можеше да избере и войната поради липсата на готовност; което означава, че трябваше да създаде организация за реализиране на преврат от местните "проруски" активисти. Транзитът не трябваше да бъде жертван. Дали пък Путин не е имал някакъв трети вариант?

Русия загуби много, но загубите не са критични. Преструктурирането и реформиране на икономиката се състоя; армията се възстанови и по боеви способности е на първо място в света; транспортната инфраструктура е създадена и продължава да се развива. Всички необходими производства са локализирани на своя територия; продоволствената обезпеченост на страната е осигурена; външно-търговските рискове, доколкото е възможно, са диверсифицирани. За ЕС рязкото прекъсване на икономическите връзки с Русия ще означава пълна катастрофа, която ще се пренесе и в САЩ. Защото за американците Европа не само е военен съюзник, но и важен външнотърговски партньор.

Ако все пак избухне военен конфликт, възможно е Русия (ако не бъде намерен по-добър вариант) да бъде принудена веднъж завинаги да сложи край на украинската заплаха на своите граници. Ако се избегне военен конфликт, Москва едва ли ще бърза (поне докато не започне самопроизволния разпад на Украйна). Самоизяждането на враждебния украински елит напълно устройва Русия. Въпросът ще се решава малко по-бавно, но е по-надежден и без излишни разходи на ресурси.

Великият Сун Дзъ казва, че за да победиш врага, първо трябва да станеш непобедим. След това главното е да изчакваш врагът сам да създаде условия за собственото си поражение. ("Този, който се сражава добре, вярва в невъзможността на своето поражение и не изпуска поражението на врага").

Първото условие е изпълнено от Русия. Второто е в процес на изпълнение. Само че противникът на Русия не е Украйна. Киев не е нищо друго освен оръдие, с което врагът се опитва да отслаби Русия; но то се обърна срещу врага.

Процесът отива към логичното си заключение. На руините на стария свят възниква нов. В този нов свят СССР, Руската империя или Украйна не могат да се възродят в предишния си вид. Мечтите, че миналото ще се разтопи в бъдещето, ще си останат мечти. Вчерашната статика не може да спре утрешната динамика. Няма значение как и в какви срокове възродената Русия ще се върне на своите исконни земи. Важното е, че контролът върху тях във всички случаи ще бъде възстановен просто защото интересите на националната сигурност, интересите на развитието го изискват. А обективните исторически процеси са по-силни от човешките желания и заблуди.

Вече сме на терена на невъзможността на своето поражение и няма да изпуснем поражението на врага.

(рус.ез.)

Свързан текст с: http://pogled.info/svetoven/russia/rostislav-ishchenko-krai-i-otnovo-nachalo-chast-I.93481

Решая свои проблемы, Россия не отталкивала «братьев», не лишала их поддержки (наоборот, бурным потоком вливала средства в их экономики), не пыталась получить односторонние выгоды, приглашая всех создать единый Таможенный, а затем и Евро-Азиатский экономический союз и разделить с ней прибыли. То, что одни оказались адекватными, а другие нет – не вина России. Свои мозги никому в голову не вложишь, тем более, если речь идёт о целом государстве и его правящей элите. Условия для правильного выбора были созданы, а что элита сделала выбор неправильный – конечно для России тоже проблема, которую когда-то придётся решать, но, в первую очередь это – проблема украинского народа, который допустил подобные шашни элиты.

Оставшиеся на Украине русофилы представляют из себя исчезающий вид. Им кажется, что ненависть народа к Порошенко и прочим топ-политикам даёт шанс отыграться. Ничего она не даёт. Народ (как и некоторые «русофилы») балдеет от Савченко, потому, что «она настоящая». Должен сказать, что Гиммлер тоже был «настоящий». Он не лицемерил – он был, каким казался и жил, как считал правильным. Но это не отменяет того, что он преступник, совершивший массу военных преступлений и преступлений против человечности.

У народа первые пять мест в списке кандидатов в сменщики Порошенко занимают: Тимошенко (поддержала оба майдана), Ляшко (поддержал оба майдана), Гриценко (поддержал оба майдана и мечтает стать «украинским Пиночетом»), Бойко (представляет соглашательское крыло «Партии регионов», превратившееся в «Оппозиционный блок», до сих пор надеется, что Россию можно убедить поставлять дешёвый газ, для того, чтобы Украина могла вступить в ЕС), Рабинович (непублично, но поддержал оба майдана, поскольку у него и с Кучмой, и с Януковичем были личные проблемы).

Ни один даже весьма условно «пророссийский» политик не имеет шансов прийти к власти на Украине демократическим путём. Это, кстати, признают и сами озабоченные русофилы, требующие русских танков. Люди, которые могут взять власть с опорой на народ в чужих танках не нуждаются. Тимошенко взять власть может. Может, несмотря на то, что Порошенко демонстрирует готовность отстреливаться до последнего. И не только потому, что под неё найдутся боевики. Они потому и найдутся именно под неё, что она может аккумулировать 25-30% голосов тех избирателей, которые готовы прийти на выборы. Была бы такая поддержка у Порошенко и под него бы нашлись боевики.

Ситуация стала хуже, чем была в 90-е. Тогда было население, готовое голосовать за пророссийскую повестку, которому противостояла сделавшая прозападный выбор элита. Теперь нет легальной пророссийской элиты (нелегальной тоже нет). Надеяться на то, что она вырастет в эмиграции – бессмысленно. Это в Канаде галичане в нескольких поколениях сохраняют своё галичанство. Русские эмигранты с Украины попадают в Россию как в страну, которая более своя, чем была собственная. Созданием украинских политических партий и «правительств в изгнании» занимаются только те из них, которые желают вернуть себе статус ведущего политика крупной «европейской державы». Но таких мало, они не юные и, опять-таки, у них нет поддержки на Украине. Их уже забыли.

И это тоже понимают «русофилы» на Украине. Поэтому, менее воинственные из них, соглашающиеся обойтись без танкового броска к Ла-Маншу, заявляют, что Россия должна создать политические и подпольные структуры для освобождения Украины.

Но они вновь живут в прошлом. Это утверждение было бы актуальным, если бы нынешняя ситуация сложилась до 2010 года. Тогда реальная угроза перекрытия украинского транзита, которая сейчас существует, ничем не купировалась. Выбрать войну Россия не могла по причине неготовности, значит надо было бы выбирать организацию государственного переворота, силами местных «пророссийских» активистов. Транзитом было жертвовать нельзя. Разве, что Путин бы опять придумал какой-нибудь третий вариант.

Сейчас же данный тезис не отражает не только положения дел в настоящем, но также и ближайшего будущего, которое собственно и должно быть объектом нашего анализа, чтобы выстраивать планы на более отдалённую перспективу. «Потоки» почти готовы, политические и юридические вопросы по каждому из них сняты. США, конечно, будут против них бороться и дальше. Для них это вопрос принципиальный. Но у них осталось не так уж много возможностей для критических провокаций. Разве организовать украинскую агрессию против Донбасса или стимулировать старт гражданского противостояния с применением оружия в Киеве и по всей территории страны.

Впрочем, и это не даёт полной гарантии блокады проектов. Если же «потоки» всё же удастся каким-то чудом остановить, то в нынешней ситуации, при том, что Россия потеряет очень много, для неё потери будут не критичны. Реструктуризация и реформа экономики состоялись, армия восстановлена и по боевым возможностям выведена на первое место в мире, транспортная инфраструктура создана и продолжает развиваться. Все необходимые производства локализованы на своей территории, продовольственная безопасность страны обеспечена, внешнеторговые риски, насколько возможно, диверсифицированы.

Для ЕС же резкий разрыв экономических связей будет означать полную катастрофу, которая аукнется и в США. Для американцев Европа не только военный союзник, но и важнейший внешнеторговый партнёр. В общем, для ЕС такой шаг будет означать моментальное, крайне болезненное самоубийство, для США – отложенное, но не надолго. Россия получит полную свободу рук в Восточной Европе. Финансово-экономические потери будут велики, но примерно за пятилетку, за счёт новой глобальной политико-экономической конфигурации, Москва сможет их наверстать. Главное же, они никак не смогут повлиять на внутриполитическую стабильность, поскольку на фоне остального мира, Россия, даже переживающая проблемы, будет представляться островом абсолютного благополучия.

Итак, свои проблемы Россия решила. Если сравнить её состояние в 90-е и сейчас, а также учесть на что, сколько и каким образом было потрачено, то надо признать, что проблемы эти были решены эффективно. Да, не решена украинская проблема, но в данный момент есть несколько вариантов её решения, причём в большинстве из них она решается вместе с проблемой европейской (как по плохому, так и по хорошему варианту). Самым плохим вариантом будет реальное военное столкновение на Украине с официальным участием российских войск. Но, во-первых, шанс именно официального участия крайне мал, во-вторых, это именно то, к чему стремится радикальная часть украинских «русофилов» и российских «патриотов».

На сегодня у Москвы нет причин торопиться на украинском направлении. Проамериканская, антироссийская элита сейчас там пожирает саму себя в междоусобной борьбе и уничтожает созданное ею антироссийское государство, доведенное до полного русофобского гротеска. Заодно она выполняет полезную функцию, стимулируя Европу к ускоренному продвижению «потоков». Очень уж непредсказуемым оказался Киев для наивных и доверчивых европейцев.

Можем констатировать, что прагматичная политика России всегда была направлена на то, чтобы сохранить европейский рынок энергоносителей, как материальную основу своего возрождения. До определённого момента граничным, критически важным условием, этого был бесперебойный предсказуемый украинский транзит. Не без проблем, но этот вопрос тоже был решён.

Сейчас украинский транзит прекращает (в ближайшие два года) играть определяющую роль, а глобальный статус России коренным образом изменился. Это, с одной стороны, открывает возможности для более активной игры на украинском направлении, с другой – создаёт угрозу жёстких, вплоть до инициирования Киевом войны, провокаций в ближайшее время.

Если военный конфликт произойдёт, то возможно, что Россия (если не будет найден лучший вариант) окажется вынужденной раз и навсегда покончить с украинской угрозой у своих границ. Если его удастся избежать, то Москва вряд ли будет торопиться (по крайней мере, пока не начался самопроизвольный распад Украины). Самопожирание враждебной украинской элиты вполне устраивает Россию. Вопрос решается несколько медленнее, но более чем надёжно и без лишних ресурсных затрат.

Издержки в виде разрушения украинской инфраструктуры, разбегания населения и катастрофического падения уровня жизни оставшихся, создают гуманитарную нагрузку, но с политической точки зрения не являются принципиальными.

Я начал этот текст с повторяемости исторических и политических процессов. Давайте этим же и завершим. Вспомним распад СССР. Сильное, сравнительно благополучное государство исчезло в считанные годы из-за неадекватности элиты. Многие говорят о предательстве, и предательство, несомненно, тоже было. Но неизбежным и необратимым процесс стал именно из-за неадекватности элиты, принимавшей решения, шедшие вразрез с её собственными интересами.

Ключевые решения, обеспечившие распад СССР, были приняты на союзном уровне, но никто из представителей центральной союзной номенклатуры не совершил выдающийся карьерный или деловой взлёт в последующие годы. Многие потеряли (даже Горбачёв, ставший из лидера сверхдержавы, самого влиятельно человека на планете, обычным старичком, рекламирующим пиццу и сумки Луи Витон и ненавидимым народом, который когда-то, в далёком 1985-1986 году, его обожал). Некоторые сумели сохранить статус и уровень потребления. Карьеру «при демократии», если кто и сделал, то единицы.

Больше бонусов досталась республиканским партийным элитам, которые не желали распада СССР, боялись его, боролись против него, но столкнувшись с фактом и осознав его неизбежность, весьма прагматично приспособили новую реальность к своим интересам. Таким образом, реформы, затеянные союзной элитой привели к власти на осколках СССР элиту республиканскую. Снегур и Лучинский, Кравчук и Кучма, Кебич и Ельцин, Алиев и Шеварднадзе, Каримов и Ниязов, Назарбаев и Бразаускас удерживали власть в своих руках в 90-е, некоторые удерживают до сих пор.

Аналогичным образом украинская компартийная элита, отказавшись от пути Лукашенко, пойдя на сговор с олигархами ради своего личного благополучия, в большинстве своём благополучия не достигла, а из политики была вытеснена. Аналогичным образом, олигархи привели в украинскую политику нацистов, а теперь проигрывают им страну и обязательно проиграют. Логика развивающегося процесса неумолима. Её мог бы сломать или заморозить сильный внешний игрок, но ни у кого нет заинтересованности тратить на украинском направлении силы и ресурсы, необходимые в более важных местах.

Нацисты не могут сохранить страну. Они её могут только добить. Потому, что не способны что-либо производить (уничтожают остатки экономики, разворовывая даже то, что не украли олигархи), а также нормально себя чувствуют только в состоянии конфронтации с частью общества. Ещё ни одна страна не выживала, если её власть была жизненно заинтересована в уничтожении национальной экономики, дестабилизации общества и ликвидации политических и административных институтов.

Так куда спешить, зачем рисковать и тратить ресурсы на то, что само должно прийти в нужное состояние? Нам, правда, про американские базы ужасы рассказывают. Но баз нет. При том, что не за четыре последних года, за 27 лет украинской независимости их можно было создать сколько душе угодно. В таком же состоянии, как пребывает Украина сейчас, создавать там базы может только самоубийца.

Великий Сунь Цзы говорил, что для того, чтобы победить противника надо вначале самому стать непобедимым. Затем же, главное, необходимо ждать, чтобы противник сам создал условия для собственного поражения. («Тот, кто хорошо сражается, стоит на почве невозможности своего поражения и не упускает поражения противника»). Первое условие Россия выполнила. Второе находится в процессе выполнения. Только противник России не Украина. Киев – не более, чем орудие, при помощи которого враг пытался ослабить Россию, но которое было обращено против него самого.

Процесс подошёл к логическому завершению. На руинах старого мира возникает новый. В этом новом мире не может возродиться в прежнем виде СССР, Российская империя или Украина. Мечтам о том, что прошлое прорвётся в будущее суждено оставаться мечтами. Вчерашняя статика не становится завтрашней динамикой. Но, так же, как во всех распадах, есть нечто общее, есть общие черты и у всех консолидаций. Не важно каким именно образом и в какие сроки возрождённая Россия вернётся на свои исконные земли. Важно, что контроль над ними будет в любом случае восстановлен (формальный или неформальный) просто потому, что того требуют интересы национальной безопасности, интересы развития. А объективные исторические процессы сильнее человеческих желаний и заблуждений.

Мы уже стоим на почве невозможности своего поражения и не упустим поражения противника.

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