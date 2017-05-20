/Поглед.инфо/ Указ № 208 от 13 май 2017 г., озаглавен „Стратегия за икономическата сигурност на Руската федерация за периода до 2030 г.”, подписан от руския президент в навечерието на посещението си в Китай, е интересен най-вече с това, – разбира се, ако се изпълнят неговите разпоредби, а не да се затлачат от бюрократичния апарат, както това стана със социалните укази на президента от май 2012 г., – че може да стане дългоочакваната отправна точка руската икономика да премине към изпреварващ мобилизационен модел на развитие, който отдавна е разработен от водещи представители на "патриотичната" национална мисъл.

Практически, почти целият понятиен апарат и причинно-следствените връзки в съдържанието на указа, са взети от арсенала на акад. Сергей Глазев и неговите сътрудници, а не Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин.

(рус.ез.)

Возвращение государства

Указ "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года".

Президент Российской Федерации подписал Указ от 13 мая 2017 года №208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года".

Документ, подписанный Владимиром Путиным накануне его визита в Китай, интересен прежде всего тем, что — конечно, если его положения будут выполняться, а не "заматываться" чиновным аппаратом, как были "замотаны" майские 2012 года социальные указы президента, — может стать долгожданной точкой отсчёта для перехода российской экономики к опережающей мобилизационной модели развития, разработку которой уже давно ведут представители "патриотического" лагеря отечественной мысли.

Во всяком случае, практически весь понятийный аппарат и причинно-следственные связи, задействованные в этом указе, взяты из арсенала единомышленников Сергея Глазьева, а не Анатолия Чубайса или Алексея Кудрина.

Впрочем, недавние "либералы" при определённом развитии событий могут оказаться и показаться в тысячу раз "патриотичнее" тех, кого они только что "давили" за "излишний патриотизм" — лишь бы не оказаться отодвинутыми от рычагов власти, примеров тому — многое множество. Но пусть даже и так — лишь бы не вредили…

Конечно, на антироссийские санкции со стороны "коллективного Запада", введённые почти три года назад, подобный ответ давать нужно было, наверное, сразу же, но… в общем, русские мужики слишком долго запрягают тех коней, которых на скаку остановили русские бабы, скажем так… Поедут ли? Ведь не всякая птица-тройка долетит до середины Днепра…

Посмотрим, например, только на один пункт данного указа, фиксирующий "основные направления государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности". Казалось бы, всё просто и ясно — таковыми "являются:

1) развитие системы государственного управления, прогнозирова-ния и стратегического планирования в сфере экономики;

2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;

3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере;

4) устойчивое развитие национальной финансовой системы;

5) сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства её экономического пространства;

6) повышение эффективности экономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики (надо понимать, здесь имеется в виду не нефтегаз, а оборонно-промышленный комплекс, ядерная энергетика и космонавтика? — А.М.);

7) обеспечение безопасности экономической деятельности;

8) развитие человеческого потенциала".

Вы чувствуете, как вам чего-то не хватает, как тяжело дышать в этой гнетущей атмосфере нового путинского указа? Где же развитие сверхэффективного частного собственника, где гарантии прав волшебных иностранных инвесторов, чьи доллары и евро заставляют колоситься картошку и прыгать — стрелки осциллографов? Это же сплошной Госплан и съезд КПСС — на двадцать пятом году "рыночных реформ" и "возвращения в семью цивилизованных народов". Что, Ельцин-центр и задрапированный мавзолей одной мумии (Nomina sunt odiosa, то есть имена ненавистны), долларовые миллиардеры, реалити-шоу на всех телеканалах и автомобили "мазератти", обмазанные чёрной икрой, — это всё только для отвода глаз? Как жить дальше?

Может быть, снова, как в ненавистном "совке", под "развитием человеческого потенциала" понимается не получение максимума прибыли от ограбления ближних своих (и дальних тоже), а реализация в человеке его творческого начала, принципов социальной справедливости и свободы от "глобального электронного концлагеря"?

Нет, такого просто не может быть! Подпись, печать…. Нет, нет и ещё миллиард раз нет! Какой-то системный сбой… Сгинь, наваждение. Всё это - лишь слова, слова, слова. Которых так много произносилось до и наверняка ещё больше будет сказано после…

Да, поверить в возвращение государства гражданам и жителям Российской Федерации сегодня практически невозможно. Тем более что документы такого рода и такого уровня, как правило, не подписываются тихо в кабинете, а провозглашаются с броневиков или, там, космических крейсеров) специально для многочисленных любителей фэнтези разного возраста). А тут всё тихо и мирно, почти незаметно…

Но оглянемся вокруг себя. Сильно всё похоже на 90-е годы? Могли мы, скажем, эдак через месяцок после дефолта 1998 года рассчитывать на что-то подобное? Пожалуй, нет. Так что соберемся с силами и верой — ведь мобилизация, как и разруха, начинается прежде всего в головах…

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