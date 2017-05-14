/Поглед.инфо/ На 12 май се отбеляза 90-годишнината от създаването на Опитно-конструкторското бюро (ОКБ) на името на А.С. Яковлев. На този ден през 1927 г., пилотът Юлиан Пионтковский излетя с лек спортен самолет АИР-1, създаден от колектив под ръководството на авиоконструктора Александър Яковлев – основоположникът на авиомоделизма и планеризма в Съветския съюз.

През годините колективът на бюрото създава повече от 200 типове и модификации на въздухоплавателни апарати, вкл. над 100 влезли в серийно производство. Под ръководството на Яковлев са създадени 75 типа самолети, произведеното им количество надхвърля 66 хиляди екземпляра. Сред тях са: самолет за локална свръзка АИР-6 (1932); първите масови тренировъчни моноплани УT-2 (1935) и УT-1 (1936); буталните изтребители от Втората световна война Як-1 (1940), Як-7 (1941), Як-9 (1942) и Як-3 (1943); първият приет на въоръжение съветски реактивен изтребител Як-15 (1946); първият устойчив на атмосферни условия съветски прехващач Як-25 (1949); свръхзвуковият разузнавателен самолет Як-27Р (1958); свръхзвуковият бомбардировач Як-28 (1958); самолетите с вертикално излитане и кацане Як-36 (1964) и Як-38 (1972); учебно-тренировъчните Як-11 (1945), Як-18 (1946), Як-18T (1967), Як-52 (1974); леките многоцелеви самолети Як-12 (1947); реактивните пътнически Як-40 (1966), Як-42 (1975). Яковлев създава първите самолети с вертикално излитане и кацане, новото поколение на които – Як-141 – се появи през 1987 г. Именно разработките на Яковлев създадоха първите самолети, преодоляващи скоростта на звука. Той изпревари създаването на аналогични типове самолети с 10 години...

(рус.ез.)

Самолеты Яковлева: от моноплана до перехватчика вертикального взлета

12 мая отмечает 90-летие Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) им. А.С. Яковлева. В этот день в 1927 г. пилот Юлиан Пионтковский поднял в воздух легкий спортивный самолет (авиетку) АИР-1, созданный коллективом под руководством известного авиаконструктора Александра Яковлева. Он является основоположником авиамоделизма и планеризма в Советском Союзе.



Ныне ОКБ Яковлева входит в структуру ПАО "Корпорация Иркут" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК).



История конструкторского бюро



Авиетка АИР-1 создавалась в 1926-1927 гг. в Москве группой конструкторов в инициативном порядке, разработка машины не была оформлена каким-либо приказом. Проектировщик самолета Александр Яковлев работал механиком в Военно-воздушной академии Рабоче-крестьянской Красной Армии (ВВА РККА). 19 июля 1927 г. АИР-1 совершил рекордный беспосадочный перелет по маршруту Севастополь - Москва (1 тыс. 420 км за 15 ч 30 мин).



В 1931 г. Александр Яковлев окончил ВВА РККА, получил диплом инженера и был распределен на авиазавод номер 39 им. В.Р. Менжинского (Москва), где организовал официально оформленную группу легкой авиации.



В 1931-1934 гг. этот коллектив проектировал и строил самолеты АИР различных конструкций, с разными летно-техническими характеристиками.



В январе 1934 г. группа была выделена в отдельное конструкторско-производственное бюро (КПБ) Спецавиатреста Главного управления авиационной промышленности (ГУАП) СССР. В том же году бюро было переименовано в Завод легких самолетов, затем - Завод номер 115.



В 1940 г. вышло постановление Государственного комитета обороны СССР о присвоении советским самолетам названий по первым буквам фамилий конструкторов; новый одноместный истребитель завода 115 получил имя Як-1.



В 1966 г. предприятие переименовали в Московский машиностроительный завод (ММЗ) "Скорость". Александр Яковлев был главным (1935-1956), затем генеральным (1956-1984) конструктором завода. В 1990 г. предприятию присвоено его имя.



31 августа 1993 г. ММЗ "Скорость" им. А.С. Яковлева, как и ряд других госпредприятий, был акционирован в соответствии с указом президента РФ Бориса Ельцина от 1 июля 1992 г. С 1996 г. - ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева".



В 2009 г. на основе конструкторского коллектива ОКБ был сформирован Инженерный центр им. А.С. Яковлева в составе Научно-производственной корпорации "Иркут" (входит в ОАК).







Самолеты Яковлева



За годы деятельности ОКБ его коллектив создал более 200 типов и модификаций летательных аппаратов, из них свыше 100 серийных. Под руководством Яковлева создано 75 типов самолетов, построенных общим числом свыше 66 тыс. экземпляров. Среди них:



самолет местной связи АИР-6 (1932);

первые массовые учебно-тренировочные монопланы УT-2 (1935) и УТ-1 (1936);

поршневые истребители Великой Отечественной войны Як-1 (1940), Як-7 (1941), Як-9 (1942) и Як-3 (1943);

первый принятый на вооружение советский реактивный истребитель Як-15 (1946);

первый советский всепогодный перехватчик Як-25 (1949);

сверхзвуковой разведчик Як-27Р (1958);

сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Як-28 (1958);

самолеты вертикального взлета и посадки Як-36 (1964) и Як-38 (1972);

учебно-тренировочные самолеты Як-11 (1945), Як-18 (1946), Як-18Т (1967), Як-52 (1974);

легкие многоцелевые самолеты Як-12 (1947);

спортивно-акробатические Як-18П, ПМ, ПС, Як-50, Як-55 (1960-1981);

реактивные пассажирские Як-40 (1966), Як-42 (1975) и др.



Яковлев также создал первые самолеты вертикального взлета и посадки. В 1987 г. появилось новое поколение таких самолетов – Як-141. Именно этой разработке Яковлева первой среди самолетов своего класса удалось преодолеть скорость звука. Она опережала аналогичные проекты в мире минимум на 10 лет.



В 1990-х гг. был разработан реактивный учебно-боевой самолет Як-130. С 2016 г. ведутся летные испытания учебно-тренировочного самолета Як-152 с поршневым дизельным двигателем. В мае этого года запланированы летные испытания магистрального реактивного пассажирского авиалайнера МС-21, разработка которого ведется при участии специалистов бюро.



Текущее состояние ОКБ



Основные виды деятельности ОКБ им. А.С. Яковлева - разработка, производство, испытания и ремонт гражданской и военной авиационной техники.



В 2016 г. компания осуществляла авторский надзор за изготовлением на Иркутском авиазаводе (филиал ПАО "Корпорация "Иркут") 19 самолетов Як-130, поставленных Минобороны РФ и иностранным заказчикам (Бангладеш, Белоруссия, Мьянма). Летно-испытательный и доводческий комплекс ОКБ в г. Жуковский (Московская обл.) вел подготовку к проведению летных и сертификационных испытаний опытных экземпляров МС-21.



Численность сотрудников предприятия по состоянию на 1 января 2017 г. - 499 человек. По итогам 2016 г. выручка составила 950 млн 703 тыс. руб. (снижение на 28% от показателя 2015 г.), чистая прибыль - 1 млн 514 тыс. руб (снижение на 89%).



Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.







Авиаконструкторы: А.С. Яковлев, А.Н. Туполев, С.А. Лавочкин и А.И. Микоян на авиационном празднике в Тушине, 1949 год

© Николай Ситников/Фотохроника ТАСС







Авиаконструкторы Михаил Бендерский и Александр Яковлев, 1967 год

© Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС







Министр авиационной промышленности СССР Петр Дементьев, министр вооруженных сил Франции Пьер Месмер, генеральный конструктор Андрей Туполев, авиаконструктор Александр Яковлев и первый зам. генерального конструктора Александр Архангельский в КБ Туполева, 1968 год

© Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС







Председатель Федерации авиационных видов спорта генерал-полковник авиации Иван Кожедуб вручает золотую медаль Федерации авиаконструктору Александру Яковлеву, 1970 год

© Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС







Легкий многоцелевой самолет АИР-6, 1932 год

© Фотохроника ТАСС







В декабре 1942 года пчеловод колхоза "Стахановец" Феропонт Головатый на личные сбережения приобрел истребитель Як-1, который он передал летчику гвардии майору Борису Еремину

© Е.Соколов/Фотохроника ТАСС







Учебно-тренировочный самолет Як-18. Юрий Гагарин в годы учебы в Саратовском аэроклубе, 1955 год

© Фотохроника ТАСС







Легкий многоцелевой самолет Як-12, 1973 год

© Фотохроника ТАСС







Пассажирские самолеты Як-40, 1967 год

© Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС







Самолет-истребитель Як-36, 1967 год

© Сергей Преображенский и Борис Трепетов/Фотохроника ТАСС







Легкий многоцелевой самолет Як-112, 1998 год

© ТАСС







Одномоторный самолет-истребитель Як-3 на репетиции авиашоу в честь столетия ВВС РФ в Жуковском, 2012 год

© Марина Лысцева/ТАСС







Фронтовой истребитель Як-9у конструкции Александра Яковлева в музее Военно-воздушных сил в Монине, 1997 год

© ТАСС







Самолет Як-23 - экспонат музея Военно-воздушных сил в Монине

© Борис Кавашкин/ТАСС







Штурмовики Як-38 и противолодочный вертолет Ка-25 на палубе авианесущего крейсера "Киев", 1987 год

© Д.Гетманенко/Фотохроника ТАСС







Фронтовой бомбардировщик Як-28 в музее Военно-воздушных сил в Монине

© Борис Кавашкин/ТАСС







Одноместный спортивно-пилотажный самолет Як-50, 1977 год

© Роман Денисов/Фотохроника ТАСС







Истребитель-перехватчик Як-27 - экспонат музея Военно-воздушных сил в Монине

© Марина Лысцева/ТАСС







Сверхзвуковой истребитель вертикального взлета Як-141, 1994 год

© Владимир Яцина/ТАСС

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