/Поглед.инфо/ Западът, в лицето на неговите експерти, е уплашен. Защо? Защото, според тях, президентът на Русия люто ненавижда САЩ и Европа. При това западните анализатори се тревожат най-вече от факта, че не могат да разберат защо Путин ненавижда Запада. Тоест, съмнение за наличието на такава у тях няма, разногласията им са само относно причините за тази ненавист. И до днес не могат да постигнат консенсус защо Путин се държи така нагло, безпардонно и агресивно.

Така например, американското издание Observer неотдавна публикува статия, озаглавена "Защо Владимир Путин ни ненавижда." Авторът й – Джон Шиндлър, е експерт по сигурността и бивш анализатор в американската Агенция за национална сигурност, бивш офицер от контраразузнаването и офицер от флота, а сега професор във Военния колеж, който е специализиран по проблемите на шпионажа и тероризма.

Всички действия на Путин на международната арена, авторът обяснява с някакъв си руски "православен джихадизъм"; а гледната точка на Путин спрямо Запада е като към „непримирим враг на Светата Русия, с който не може да бъде постигнат траен мир."

(рус.ез.)

Почему Владимир Путин их ненавидит

Запад, в лице его экспертных сообществ, очень встревожен. И даже напуган. Почему? Потому что, по его мнению, президент России люто ненавидит Европу и США. Причём волнуются западные аналитики всех мастей, прежде всего оттого, что не могут понять, почему Путин ненавидит Запад. Т.е. сомнений в наличии этой ненависти у них нет, есть лишь разногласия в её причинах. Они до сих пор не могут прийти к консенсусу относительно того, почему Путин ведёт себя так нагло, беспардонно и агрессивно.

К примеру, на днях в американском Observer вышла статья, которая так и называется – «Почему Владимир Путин нас ненавидит». Написал её Джон Шиндлер – эксперт по безопасности, бывший аналитик АНБ, бывший сотрудник контрразведки, бывший офицер ВМС, а ныне профессор Военного колледжа, который специализируется на шпионаже и терроризме.

В начале своей статьи профессор упомянул развёрнутые в Калининградской области новейшие российские противокорабельные ракеты «Бастион», зенитно-ракетные комплексы С-400 и баллистические ракеты «Искандер-М», которые в целом являются «для органов военного планирования Запада» «настоящим кошмаром», «поскольку теперь Москва может заблокировать натовские подкрепления, направляющиеся на восток, чтобы, скажем, воспрепятствовать действиям российской армии против слабозащищённых прибалтийских республик». Причём, поскольку ракеты «Искандер-М» «могут с поразительной точностью доставлять к цели на расстояние до 480 километров боезаряды в обычном и ядерном снаряжении», то «Россия в балтийском регионе получила серьёзное военное преимущество над НАТО».

Самое забавное, американский профессор знает что «переброска новейших ракет в Калининградскую область – это ответ на американскую систему противоракетной обороны, развёрнутую в Восточной Европе», но тем не менее считает действия России «отвратительными поступками» и «наглыми ходами на шахматной доске». Т.е. американская система ПРО у российской границы это хорошо, а ответные действия России – отвратительная наглость!

После этого Джон Шиндлер пишет: «большой вопрос заключается в том, почему Путин всё это делает, почему играет в опасные игры, могущие привести к масштабной войне. Однако западным гуру из сферы внешней политики трудно найти на него ответ». Т.е. никто в США не понимает, с какой целью Путин разместил в Калининграде новейшие вооружения, после того, как американцы в Восточной Европе начали разворачивать свою систему ПРО, направленную против России. Оказывается, для западных аналитиков в данном случае понимание смысла действий российского президента выше их сил и способностей. Привязать эти действия к обеспечению военно-стратегической безопасности России они не могут.

Джон Шиндлер, кстати, тоже. Именно поэтому он все поступки Путина на международной арене объясняет неким российским «православным джихадизмом». С его точки зрения, для Путина «Запад – это непримиримый враг Святой Руси, и с ним не может быть прочного мира». Т.е. по мнению американского профессора, вся внешняя политика Путина основывается на этом «отсталом мышлении», сделавшем «Русскую православную церковь идеологической основой своего режима, а православие — практически государственной религией». Т.е. мощный ум Шиндлера определил современную Россию как фундаменталистское государство православного толка, которое населяют религиозные фанатики, мечтающие уничтожить Запад во имя Святой Руси.

Воистину когда глупец не способен что-то понять, он пытается мыслить идиотскими аналогиями. Именно поэтому для американского профессора нет никакой разницы между россиянами и радикальными исламистами.

Не менее забавно выглядит и попытка «понять» Путина, предпринятая Леоном Ароном – руководителем отдела российских исследований в Американском институте предпринимательства. В своей статье для The Wall Street Journal он заявляет о том, что «Путин не принадлежит к числу людей, намерения которых легко понять». Но, он убеждён, что «выдвигать предположения о мотивах и целях российского президента мы должны, поскольку иначе рискуем быть неприятно удивлены каждым его новым шагом».

По мнению Арона, внешнеполитический курс Путина обуславливает «образ пылкого советского патриота», который целиком и полностью присущ российскому президенту. Он считает, что «Путин рассматривает мировой порядок как несправедливый и безнравственный и к тому же контролируемый Америкой», как это когда-то делало советское руководство в брежневские времена.

Особенно забавно выглядит весь тот «ужас» российских деяний, который нудно перечисляет американский аналитик:

«На протяжении многих лет Москва вела кибервойны, организовывала взломы, внедряла «фейковые» новости и осуществляла политическое вмешательство. В прошлом году помимо вмешательства в американские выборы, Россия выступила одним из организаторов попытки государственного переворота в Черногории, чтобы не позволить ей вступить в НАТО. Начиная с 2007 года Россия взламывает серверы государственных, промышленных или финансовых учреждений в Эстонии, Грузии, Литве, Болгарии и на Украине. Также кибератакам подверглись Международный олимпийский комитет и незасекреченные компьютеры в Госдепартаменте США. Теперь лидеры Германии настолько обеспокоены потенциальным вмешательством в собственные парламентские выборы в сентябре…».

При этом Арона совершенно не смущает, что ничего из вышеперечисленного им никем не было не то что доказано, но даже хоть как-то обосновано. Фейковые ужасы американской прессы о России он подаёт как реальную действительность.

И на основании этого телевизионного винегрета из журналистских фантазий он делает главный вывод: «его [Путина – ред.] главная внешнеполитическая цель заключается в том, чтобы ослабить западные демократические институты и альянсы, неустанно подрывая их легитимность и снижая народную поддержку».

А почему? А потому, что «такое прочтение событий подтверждает сама путинская политика».

Причём, по мнению руководителя отдела российских исследований, «легитимность путинской власти стала зависеть от внешнеполитических успехов и военных триумфов», т.к. «российская экономика переживает период застоя, доходы падают, уровень бедности растёт, а отвращение к коррумпированности режима становится все сильнее и очевиднее».

А чем этот американский аналитик подтверждает свои суждения? Да ничем! Ведь о «разорванной в клочья российской экономике», о «застое», «падении доходов», «рост бедности» все и так знают. Зачем это обосновывать фактами? Американская аналитическая мысль выше фактов! А в последнее время и выше здравого смысла.

А вот Пол Стейган из Норвегии, лишённый всяких красивых титулов и должностей, не поленился изучить факты, относительно «разорванной в клочья российской экономики». И что же оказалось?

Выяснилось, что «Всемирный банк в 2017 году опубликовал доклад о российской экономике под названием «От спада к восстановлению», главным выводом которого было то, что спад в экономике прекратился, и что российская экономика начинает восстанавливаться. Уровень занятости растет». Представляете? Не падает, не «застаивается», а растёт.

«Если взять за основу исследования Всемирного банка, – пишет Стейган, то Россия не только вышла из периода спада, но и, по всей видимости, вошла в период роста. Он будет, вероятно, не такой быстрый, как до финансового кризиса, но, тем не менее, нет сомнения в том, что он начался».

И какой главный вывод, вытекающий из этого факта? По мнению норвежца, он очень простой: «если западные лидеры считают, что их санкции доведут эту страну до банкротства, то им необходимо серьезно ознакомиться с реальным положением дел».

Но в этом-то как раз и проблема: западные лидеры не желают ничего знать о реальной действительности. И обслуживающие их эксперты, с аналитиками тоже ничего не желают знать о реальной действительности. Поэтому, вместо того, чтобы её тщательно изучать, они просто строят умозрительные доктрины, придумывая себе Россию такой, какой бы им её хотелось видеть.

Все «интеллектуальные» усилия западного экспертного сообщества по сути сводятся к одной, предельно простой и поразительно идиотской мысли, высказанной Джоном Маккейном: «Россия – это бензоколонка под управлением мафии, которая маскируется под страну». К высказываниям этого американского сенатора серьёзно относится нельзя, у него рак мозга. Фактически он инвалид на голову. Но ведь тьма западных аналитиков и журналистов, чей мозг не требует хирургической операции, «понимают» Россию по маккейновскому шаблону.

Ну а когда их «понимание», в коечном итоге, никаким образом не соотносится с реальностью, бурно удивляются, тому, что совершенно не понимают Россию. Как написал упомянутый ранее профессор Джон Шиндлер, «в неспособности Запада понять мотивы наших врагов нет ничего нового». Это западная традиция. Запад не стремится понять своих врагов, он их просто придумывает, десятилетиями сражаясь с собственными «ветряными мельницами».

Во всём этом забавно то, что никому в Европе и США до сих пор не пришло в голову самое простое объяснение мотивации Путина. Они даже не пытались рассмотреть его поступки под углом зрения холодного прагматизма, игнорирующего любые идеологические шаблоны и «измы».

Судя по всему, именно поэтому Путин не встраивается в какие-либо привычные западные рамки и до сих пор выглядит непредсказуемо как для американцев, так и европейцев, привыкших не только ходить, но и думать строем.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели