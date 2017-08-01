/Поглед.инфо/ Честно казано, новоприетите санкции изглеждат странни. Тези закони са насочени по-скоро срещу Тръмп: вносителите им знаят, че Русия няма нищо общо с изборите в САЩ, но тъй като те водят кампания срещу Тръмп, какво значение има дали е истина?

Какво става в Украйна. Режимът в Киев не иска да изпълнява „Минск-2”. И поддръжниците му във Вашингтон също не искат. По-нататък, от икономическите санкции пострада най-вече Евросъюзът.

И най-вече: затваряне на канала на „чуждестранните инвестиции” (а той почти е затворен, защото самите ние забранихме „инвестиции” от алтернативни доларови източници) ще е най-тежкият удар срещу либералния отбор на Русия...

(рус.ез.)

О санкциях

Если честно, то принятые законы о санкциях выглядят немножко странно. Что-то можно объяснить тем, что сами эти законы направлены, скорее, против Трампа (то есть все их организаторы знают, что Россия не имеет отношения к вмешательству в выборы в США, но поскольку они ведут кампанию против Трампа, то какая разница, что там на самом деле?), но что-то носит совершенно неестественный характер.

Начнем с Украины. Нынешний киевский режим совершенно не хочет реализации соглашений Минск-2. И его соратники в Вашингтоне тоже этого хотеть не должны. В идеале — с их точки зрения эти соглашения нужно отменить. Но тогда вводить санкции «за невыполнение» этих соглашений выглядит как-то не совсем логично, поскольку это легитимизирует эти соглашения, причем не только для России, но и для Украины. Странно.

Далее, Россия практически не отвечала США на санкции. Ни на экономические (тут пострадал, скорее, Евросоюз), ни на политические (дипломаты). Фактически, ее вынудили дать ответ, причем более сильный, чем ожидалось. При этом ответить на высылку более полутысячи дипломатов достаточно сложно, поскольку формально речь идет о выравнивании численности дипломатических миссий. Это такой наезд со стороны Конгресса на Трампа?

Более того, в России все чаще и чаще вспоминается то, что самый лучший ответ на американские санкции — выгнать «пятую колонну» США из правительства и ЦБ (у кого-то есть иллюзии, что Набиуллина может себе позволить игнорировать инструкции МВФ?) И это будет куда более сильный удар по США, чем все высылки дипломатов, даже более сильный, чем приостановка дипломатических отношений и закрытие посольств. Опасное дело.

Кто-то может сказать, что Путин — это «плоть от плоти» «либеральной команды» и никогда ее не сдаст. По состоянию на сегодня — может быть. Но я напомню, что единственный источник развития для российской экономики (то есть для «кооператива «Озеро» в том числе), дело, так сказать, всей жизни Гайдара и его либеральной команды, это иностранные инвестиции. Именно их привлечение — главная «фишка» либеральной команды в российской власти, их вклад в «общее дело»! И закрытие этого канала (а он уже почти закрыт, поскольку мы сами запретили себе альтернативные от иностранных долларовых источников средства) — это сильнейший удар именно по либеральной команде в России.

Разумеется, можно предположить, что группа транснациональных финансистов в США (а это именно она стоит и за нападками на Трампа, и за новыми санкциями против России) верит, что российские олигархи и либеральные чиновники могут скинуть Путина (хотя банальные воры и казнокрады никогда на реальные действия, ставящие под угрозу их статус, не пойдут). Но тогда можно только констатировать их глубокую неадекватность и признать, что они довольно быстро разрушать и США, и «империю доллара». А если исходить из чистой логики, то предположить можно только одно, что для них вопрос снятия Трампа — это вопрос жизни или смерти и такая мелочь, как своя агентура в России, тут является абсолютно разменной монетой.

Отметим, что и попытка создание «оси зла» (в виде России, Ирана и КНДР) выглядит сегодня немножко смешно. В мире уже нет противостояния «двух систем», собственная конструкция, выстроенная на базе долларовых инвестиций, трещит по всем швам, уже рухнули идеи «Атланстического» и «Тихоокеанского» единства, серьезнейшую проблему представляет собой Китай. И в этой ситуации демонизировать Иран и Россию представляется по крайней мере откровенной глупостью, которую никак иначе, кроме как разрушением собственной системы исполнительной власти, не назовешь.

Не вызывает сомнений, что мои либеральные критики, отрабатывая свои гонорары, начну вопить, что «Хазин опять поддержал Кремль», «предрекает крах доллара» и пр., и др. Отмечу, что я считаю, что любая контрсанкционная политика Кремля, которая оставляет на своих местах Набиуллину, Кудрина (официально - главный экономический стратег Путина), Дворковича, Чубайса да и всю остальную либеральную камарилью, является бессмысленной и даже вредной. Поскольку никакого результата она не даст, а вред от деятельности упомянутых персонажей, как и иллюзии на Западе, что они могут свалить «кровавый режим», остаются.

Если говорить о последствиях, то мне лично интересно только одно: когда именно Набиуллина устроит очередную девальвацию? Со ссылкой на санкции, разумеется. До конца лета или уже в сентябре? Все остальное интереса не представляет.

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