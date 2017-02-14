/Поглед.инфо/ Председателят на КНР Си Цзинпин е единственият от лидерите на големите държави, с когото новият американски президент Доналд Тръмп веднага не установи контакт. Подготвяше почвата с помощта на писма, но след като се оказа, че „паузата” е продължила твърде дълго, проведе и телефонен разговор.

В кратко съобщение, Белият дом заяви, че лидерите на двете най-големи икономики са имали дълъг и "много сърдечен" разговор по много теми. Резултатът: Америка се съгласява да поддържа пекинската линия на „един Китай”.

Но оптимизмът след телефонния разговор не бива да се преувеличава. Ако опасната ескалация в отношенията между страните по въпроса за Южнокитайско море изглежда избегната, перспективите за търговско сътрудничество не изглеждат толкова розови, защото търговската война между САЩ и Китай е не по-малко вероятна, отколкото преди три месеца, след изборната победа на Доналд Тръмп. А една пълномащабна търговска война, ще има изключително негативно въздействие върху цялата световна икономика. Според икономистите на Goldman Sachs сблъсък между САЩ и Китай в областта на търговията ще се окаже негативен и за двете страни. Вдигането на тарифите с 11% ще забави развитието на американската икономика с 0.7%; докато за Китай, 5%-но повишаване на тарифите на китайските стоки, ще доведе до 0,1% спад на БВП.

(рус.ез.)

Сердечный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин недолго значился единственным из лидеров крупных стран, с кем еще не общался новый президент Америки. Сначала Дональд Трамп подготовил почву при помощи письма, затем, когда, казалось, что пауза в общении между руководителями главных держав слишком затянулась, между ними состоялся и телефонный разговор.

Мировые СМИ, конечно, уделили беседе Трампа и Си много внимания. Главный вывод, сделанный как журналистами, так и политологами, состоит в том, что Америка согласилась поддержать пекинскую политику одного Китая. Ее суть в том, что на планете существует один Китай – КНР. Что же касается Тайваня, то его в Пекине считают своенравной провинцией, которую следует присоединить мирными, а при необходимости и военными средствами.

Политика одного Китая вместе с политикой в отношении китайского Тибета и живущего в Индии далай-ламы является очень чувствительной темой во внешней политике Поднебесной. Примеров, когда кто-то вызывал нешуточный гнев Поднебесной, просто согласившись принять далай-ламу или торговую, скажем, делегацию Тайваня, великое множество. Особое негодование в Пекине вызывает нарушение этих принципов крупными державами. Поэтому признание президентом США, пусть и в телефонном разговоре, политики одного Китая было воспринято во всем мире и, естественно, в Китае как признак того, что Белый дом несмотря на воинственную риторику Трампа во время предвыборной кампании, после президентских выборов и даже инаугурации три недели назад, готов строить отношения с КНР на мирной основе.

В кратком заявлении Белого дома говорится, что лидеры двух крупнейших экономик имели продолжительную и «очень сердечную» беседу по многочисленным темам.

Правительственное агентство Xinhua было более многословным. Основная мысль его заявления заключается в том, что товарищ Си заявил о готовности работать вместе с администрацией Трампа для развития отношений между странами на «здоровой и стабильной основе».

По словам Лу Кана, пресс-секретаря МИД КНР, Трамп и Си с нетерпением ждут личной встречи, которая состоится при первой же возможности. Они договорились тесно общаться для того, чтобы укреплять взаимовыгодное сотрудничество в торговле и экономике, инвестициях и, конечно же, в международных делах.

Относительно сотрудничества на международной арене с оптимизмом информагентств можно согласиться, хотя и с натяжкой. «Натяжка» это, естественно, Южно-Китайское море, один из самых «горячих» и взрывоопасных регионов планеты. Самым большим достоинством ЮКМ является его стратегическое положение. От свободы судоходства по нему в немалой степени зависит глобальная торговля, потому что через него ежегодно проходит грузов на 5 трлн долларов. Кроме Китая, претендующего более чем на 80% акватории ЮКМ, есть еще пять претендентов, которые спорят из-за необитаемых островов как с Поднебесной, так и между собой.

Соперники Китая прекрасно понимают, что могут оказать сопротивление территориальным притязаниям Пекина лишь сообща. В Пекине так же прекрасно понимают, что легче договориться с ними по одиночке. Несмотря на поддержку Вашингтона, который помогает соперникам Китая не только деньгами и военной техникой, но и делом – патрулирует воды ЮКМ, китайской дипломатии удалось одержать ряд побед. Самой громкой несомненно был поворот на 180 градусов филиппинского президента Родриго Дутерте, согласившегося в обмен на многомиллиардные китайские инвестиции отказаться от союза с Америкой и сменить его на добрососедские отношения с Китаем. В разной степени успехов Пекину удалось достичь и с остальными соперниками. Даже с последним более-менее серьезным конкурентом – Вьетнамом ему удалось договориться решать все спорные вопросы за столом переговоров.

Казалось бы, напряжение во взрывоопасном регионе спало, но сами территориальные споры никуда не исчезли. О них просто сейчас стали говорить вслух значительно реже, чем раньше. Остались и Соединенные Штаты с пресловутой обамовской сменой стратегической политики с Атлантики на Тихий океан. О том, что конфликт между КНР и США из-за ЮКМ еще придется как-то решать, говорит и множество инцидентов. Последний, кстати, произошел накануне телефонного разговора между президентами, в среду, когда в небе над Южно-Китайским морем состоялась опасно близкая встреча китайского и американского военных самолетов.

Оптимизм после телефонного разговора между Трампом и Си вполне оправдан, но явно преувеличен. Дело в том, что если опасной эскалации отношений между странами, которая вполне может привести к вооруженному конфликту в том же самом ЮКМ, и удалось избежать, то перспективы торгового сотрудничества выглядят совсем блекло, потому что вероятность торговой войны между США и КНР сейчас так же высока, как и три месяца назад, после победы Дональда Трампа на выборах.

Трамп позволял себе много выпадов в адрес Пекина не только в ходе предвыборной кампании, но и после нее. Особенно его не устраивают отношения с Поднебесной в сфере торговли. Не удивительно, что все три месяца, миновавших после президентских выборов, все так много обсуждали возможность торговой войны между двумя первыми экономиками планеты.

Дональд Трамп старается выполнять предвыборные обещания, но все, даже его многочисленные противники соглашаются, что он поступил правильно, не сдержав слова и не обвинив Китай публично в манипуляциях с валютой в первый же день пребывания в Белом доме в качестве его хозяина как минимум на четыре ближайших года.

Дональд Трамп также неоднократно обещал поднять пошлины на китайские товары и продукцию. Причем, рост тарифов на отдельные, наиболее конкурентоспособные товары «Made in China» может достигать 40%! Следует иметь в виду, что по американским законам президент США может вводить тарифы без одобрения Конгресса.

В Пекине на подобные угрозы и раньше, и сейчас реагируют очень болезненно. Китайские власти тоже неоднократно угрожали в случае фактического объявления боевых действий на торговом фронте адекватными ответными мерами. После них вполне вероятно может вспыхнуть полномасштабная торговая война, которая окажет крайне негативное воздействие на всю глобальную торговлю.

Такой мрачный сценарий дальнейшего развития событий подготовили аналитики и экономисты банка Goldman Sachs. Причем, они уверены, что столкновение в виде настоящей войны или отдельных стычек в разных секторах торговли неизбежно. Сходятся экономисты и в другом. В этой войне не будет победителей, в ней будут лишь побежденные. Что же касается формального победителя, то кем бы он ни был, для него победа будет пирровой, т.е. сродни поражению.

«Трамп не одно десятилетие публично критиковал торговую политику США,- объясняет Эндрю Тилтон, старший экономист Goldman Sachs по тихоокеанскому региону.- Он сделал ее ключевым пунктом своей кампании. Мы не видим достаточных оснований считать, что он откажется следовать этой линии и дальше».

Первым выстрелом в торговой войне, по мнению аналитиков, может быть объявление о проведении расследования с целью установить, манипулирует ли Пекин юанем? В Deutsche Bank даже считают, что это может произойти уже на следующей неделе.

Экономисты Goldman Sachs утверждают, что любое столкновение между США и КНР в сфере торговли дорого обойдется обеим странам. Расчеты показывают, что поднятие тарифов на 11% замедлит развитие американской экономики на 0,7%. Повышение американских тарифов на китайские товары на 5% будет стоить Китаю, считают в банке Morgan Stanley, 0,1% ВВП.