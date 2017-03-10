/Поглед.инфо/ На консерваторите им беше много трудно да преглътват казаното от президента Тръмп: "И у нас има много убийци. Смятате ли, че страната ни е толкова невинна?", в отговор на Бил О'Райли, водещ канала на Fox News, който обяви руския президент Владимир Путин за "убиец". Никога преди това не се е случвало звезда на американска медия да бъде подложена на такова изпитание, при това от президент на САЩ.

Сенаторът Джон Маккейн веднага реагира, заявявайки, че не може да има "морален паралел между касапин, наемник, полковник от КГБ и Съединените щати." Ах, да, прословутият КГБ! Нима може да се каже нещо добро за човек, свързан с тази организация? И на нас няма да ни се нрави, ако американски президент имаше такова минало.

Но почакайте, един от президентите на САЩ бе не просто някакъв"полковник" от ЦРУ, а заемаше поста директор на ЦРУ! Говоря за Джордж Хърбърт Уокър Буш.Колко американци помнят бомбардировкитеот декември 1989 г. и нахлуването в Панама под ръководството на същият този Буш? Хиляди бяха убити, други хиляди загубиха домовете си. Официалниятмотив за ареста на диктатора Мануел Нориега беупотребата на наркотици. А не се каза, че преди инвазиятав Панама Нориега е работил за ЦРУ.

През лятото на 1918 г. около 13 хиляди американски войници окупираха част от територията на съветска Русия. Две години по-късно, след като загуби хиляди в битки, армията на САЩ претърпя фиаско в опита са да "задуши раждането" на болшевишката държава и напусна Русия.

От края на Втората световна война САЩ: се опитаха да свалят 50 чуждестранни правителства, повечето от които бяха избрани по демократичен път; бомбардираха населението на повече от 30 страни; опитаха да убият повече от 50 държавни глави; опитаха да потиснат популистки и националистически движения в 20 страни; грубо се намесиха в демократичните избори в 30 страни; Съединените щати заеха първо място в света по използването на изтезания...

(рус.ез.)

США и российский дьявол

Консерваторам было очень трудно пережить многократно цитировавшийся ответ президента Трампа ведущему Fox News Биллу О‘Райли (Bill O'Reilly), назвавшему президента России Владимира Путина «убийцей». Трамп ответил: «Убийц много. У нас полно убийц. Думаете, наша страна — такая уж невинная?»

Можно было почти пожалеть О‘Райли, когда он с трудом пытался вернуть самообладание после такого кощунства. Случалось ли когда-нибудь звезде американского медиа-истеблишмента слышать такие мысли от президента Соединенных Штатов? От какого-нибудь представителя левых радикалов — да, но от президента?

Сенатор Джон Маккейн (John McCain), выступая на заседании в Конгрессе и говоря о Путине, тщетно пытался выявить «моральные параллели между мясником, наемником, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки».

Ах да, тот самый пресловутый КГБ! Разве можно сказать что-то хорошее о человеке, связанном с этой организацией? Нам бы не понравилось, если бы у американского президента было такое прошлое. Однако постойте: один президент Соединенных Штатов был не просто каким-то там «полковником» ЦРУ, он занимал пост директора ЦРУ!

Разумеется, я говорю о Джордже Герберте Уокере Буше. И, раз уж мы заговорили о головорезах и мясниках… Сколько американцев помнят бомбардировки декабря 1989 года и вторжение США в Панаму под руководством того же самого Буша? Несколько тысяч людей были убиты или ранены, тысячи лишились своих домов. Пусть Владимир попробует что-то этому противопоставить! И — если вы вдруг задаетесь вопросом, почему все это было сделано — официальной причиной для ареста диктатора Мануэля Норьеги (Manuel Noriega) было обвинение в употреблении наркотиков. Как вам нравится такое объяснение масштабного разорения и убийств? Никого не должно удивлять, что незадолго до вторжения Норьега работал на ЦРУ.

Именно эти «моральные параллели» сложнее всего проглотить гордым американцам, таким как О'Райли и Маккейн. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл (Mitch McConnell) также вставил свое слово на эту тему: «Нет, я не думаю, что можно провести параллели между поведением России и Соединенных Штатов». Другие сенаторы ему вторили, вдохновленные старым добрым чувством «американской исключительности», вбивавшимся в голову каждого приличного американца с самого его детства… Кто же посмеет сравнить нравственный уровень (брр!) России с богоизбранной землей, даже несмотря на действующий сейчас некоммунистический режим?

Коммунизм в России начался, разумеется, с Октябрьской революции 1917 года. К лету 1918 года около 13 тысяч американских военных находились на территории нового государства, будущего Союза Советских Социалистических Республик. Спустя два года, потеряв в бою тысячи людей, американские войска покинули Россию, потерпев фиаско при своей попытке «задушить при рождении» большевистское государство, как очаровательно выразился Уинстон Черчилль.

Американская внешняя политика c тех пор не стала намного благороднее. Я думаю, дорогие ученики, пора мне снова представить мое краткое историческое резюме.

Итак, со времен окончания Второй мировой войны США

— попытались свергнуть более 50-ти иностранных правительств, большинство из которых были избраны демократическим путем;

— сбрасывали бомбы на население более 30-ти стран;

— пытались убить более 50-ти глав иностранных государств;

— пытались подавить популистские и националистические движения в 20-ти странах;

— грубо вмешивались в демократические выборы по меньшей мере в 30-ти странах;

— США заняли первое место в мире — хотя это не так просто выразить в количественном отношении — по применению пыток.

Речь идет не только о пытках, которые американцы непосредственно применяли в отношении иностранцев, но и о поставках устройств для пыток, инструкций по пыткам, списков подлежащих пыткам людей, а также очного обучения американскими наставниками.

Как США осмеливаются заниматься морализаторством в отношении России? При этом они считают себя вправе называть Путина «убийцей», «мясником», «головорезом». Было бы сложно назвать какого-нибудь всемирно известного убийцу, мясника или головореза (не говоря уже о диктаторе, массовом убийце или садисте) последних 75 лет, который не был бы близким союзником Вашингтона.

Так почему же американская политическая элита так ненавидит Путина? Чтобы объяснить это, нужно вернуться назад, ко времени правления Бориса Ельцина.

Во время финансового мародерства Запада в умирающем Советском Союзе США повлияли на российские выборы в 1996 году в пользу Ельцина. При Ельцине в стране зашкаливали масштабы бедности, а средняя продолжительность жизни снизилась на пять лет — все во имя «шоковой терапии». Получившая поддержку США/Запада дестабилизация Советского Союза позволила глобальному капитализму сеять нищету без неудобных сдерживающих оков социализма.

Возмущение Вашингтона Путиным выросло, когда он пренебрежительно высказался об американской военной пропаганде, приведшей ко вторжению в Ирак в 2003 году. Далее российский лидер сыграл ключевую роль, убедив Иран сократить его ядерную программу и договорившись о том, что Сирия сдаст под контроль склады своего химического оружия. Влиятельные вашингтонские неоконсерваторы жаждали нанести прямые военные удары по этим двум странам, что привело бы к смене режима, а не к дипломатическим соглашениям, в результате которых правительства остались на своих местах.

Наконец, после того как США свергли украинское правительство в 2014 году, Путин был вынужден принять меры в интересах находившихся под угрозой этнических русских в Крыму и на востоке Украины. Западные СМИ превратили это в «российское вторжение».

Те же самые западные СМИ неизменно обвиняли Путина в убийстве журналистов, не напоминая при этом своей аудитории об аналогичных «достижениях» Америки. Американские военные в ходе войн последних десятилетий несут ответственность за неслучайные смерти многих журналистов. В Ираке, к примеру, есть видеозапись Wikileaks 2007 года, обнародованная Челси Мэннинг (Chelsea Manning), с убийством двух журналистов агентства Reuters; при нападении в 2003 году США на офисы Al Jazeera в Багдаде при помощи ракет класса «воздух-земля» трое журналистов погибли, четверо были ранены. В ходе обстрела американскими военными багдадского отеля Palestine, известного места проживания журналистов, в том же году были убиты два оператора иностранных новостных программ.

На мой взгляд, «медовый месяц» Трампа на посту президента закончен. Я никогда не испытывал к нему особой любви. У меня он порождает лишь интригующее любопытство, однако главное — то, что он не является Хиллари Клинтон. У меня не создавалось впечатления, что он готов начать войну с Россией или запретить в США телеканал Russia Today (RT), на который я и многие другие ежедневно полагаются. Он не использовал «политкорректный язык», говоря о борьбе с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организации — прим. ред.). Ремарка Трампа о «моральных параллелях» дала мне какую-то надежду. Но эта надежда исчеезла иссякла с назначением на высокие посты одного воинственного, увешанного множеством медалей генерала за другим вперемешку с миллиардерами из Goldman Sachs; с подтверждением его намерения построить стену между США и Мексикой; а — что хуже всего — с увеличением военного бюджета на 54 миллиарда (бред). Это, безусловно, будет сделано за счет человеческих жизней, здоровья и состояния окружающей среды. Что за человек оказался среди нас?

Верное определение — «нарциссист». Колумнист The New York Times Франк Бруни прекрасно передает это ощущение: «Почему у меня возникает чувство, будто истребители — это бицепсы Трампа, военные корабли — его грудные мышцы, а его предложение об увеличении бюджета Пентагона на 54 миллиарда долларов — это игра мускулами?»

Придет ли когда-нибудь конец этим бесконечным американским войнам?