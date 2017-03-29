/Поглед.инфо/ Дали напористият хитър бизнесмен се оказва объркан незрял политик? Факт е, че «дълбочинната държава» се опитва да разгражда Тръмп. Отдавна се обсъжда ще намери ли той аргументи кардинално да промени ситуацията в своя полза в борбата не на живот, а на смърт, която му обяви дълбочинната държава? Това е въпросът, а не да се представя като борба между републиканци и демократи.

Републиканското мнозинство и в двете камари на Конгреса на САЩ не го смята за свой. Този факт най-добре бе демонстриран в провала на законопроекта за отмяна на здравната реформа на Обама, която бе един от основните лозунги на предизборната кампания на Тръмп. Медиите, демократите и ръководители на службите за сигурност обвиняват Тръмп за връзки с Русия и му подготвят производство по импийчмънт, но вече три месеца нито едно сериозно доказателство не се намери. Прилича на саботаж и тролинг; но времето на Тръмп изтича, часовникът тиктака, и той все още не може да изпълнява програмата си, която очерта пред избирателите. Каквото и да се случи с Тръмп, огромните проблеми на Америка не остават: инфраструктурата, дълговете, липсата на достъпно здравно осигуряване, липсата на промишленост и т. н. Ето защо, колкото по-дълго продължава кризата на елита на САЩ, колкото повече добива ожесточен характер, изглежда, че САЩ повтарят съдбата на СССР.

(рус.ез.)

«Глубинное государство» переваривает Трампа?

Напор прожженного дельца сменился растерянностью молодого политика. Обзор блогосферы.

Мы достаточно давно, с середины февраля, не анализировали американскую проблематику, и связано это было с тем, что необходимо было посмотреть — найдутся ли у Трампа аргументы для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в свою пользу в той борьбе не на жизнь, а на смерть, которую ему объявило глубинное государство. О том, что вопрос надо ставить именно так, а не как борьбу республиканцев с демократами, говорит слишком многое. Во-первых, то, что до сих пор республиканское большинство в обеих палатах американского парламента не рассматривает Трампа как своего и относится к нему с опаской. Данный факт великолепно продемонстрировал в своем анализе провала билля об отмене медицинской реформы Obamacare, который был одним из главных лозунгов предвыборной кампании Трампа, Дмитрий Дробницкий:

«Трамп оказался верен своему слову. Более того, он полностью поддержал билль, предложенный спикером палаты представителей Полом Райаном, и обещал подписать тот закон, который будет принят республиканским большинством Конгресса. Каким же образом распорядились республиканцы своим долгожданным преимуществом? Они не смогли договориться между собой, в результате чего закону Райана не хватило голосов даже в нижней палате Конгресса. О прохождении билля через Сенат и думать было нечего — там демократы имеют всего на четыре голоса меньше, чем оппоненты, а недовольных законопроектом республиканцев насчитывается никак не меньше пяти. В прошедшую пятницу билль был отозван.

С 2011 года республиканцы несколько раз принимали различные солидарные решения против Obamacare. Но, видимо, тогда им договариваться было легче — президентское вето гарантировало, что никакое их решение в области здравоохранения не будет иметь силы закона. И вот теперь, когда, по меткому выражению сенатора Боба Коркера, Республиканская партия «стреляет настоящими пулями», решимость и единство куда-то испарились.

Для Трампа это не слишком обидное поражение. Он и до пятничного конфуза прекрасно понимал, что парламентское большинство — это не когорта надежных и преданных соратников. Президент же, который выполнил все свои обещания перед не слишком лояльно относившейся к нему во время выборов партией (он даже посещал Капитолий и уговаривал конгрессменов проголосовать за билль Райана), теперь может быть свободен в своих действиях, не оглядываясь на партийную дисциплину… которой, как выяснилось, нет. И это славное поражение для Трампа. Поражение, которое стоит десятка малых побед. Республиканцы расписались в своей неспособности быть правящей партией. Партии, по сути дела, вообще больше нет — есть лишь фракции, которые после пятничного провала смотрят друг на друга волками.

Большой Дональд более им ничего не должен. Он не обязан поддерживать на праймериз перед промежуточными выборами в Конгресс 2018 года «правильных» кандидатов, да и вообще кандидатов республиканских. Ни спикер Райан, ни вице-президент Пенс, ценность которых заключалась исключительно в «партийных связях», теперь Трампу не указ. На брифинге в Белом доме президент обронил весьма примечательную фразу: «Я выяснил кое-что важное относительно лояльности». Он может теперь строить собственную двухпартийную коалицию, не оглядываясь на старую консервативную повестку, которую американские правые в минувшую пятницу благополучно слили».

Однако теперь и Трамп им ничего не должен. Вопрос лишь в том, что и воевать с республиканцами Трамп не может, так как останется вообще без поддержки в американском парламенте, которая ему может пригодиться на случай импичмента.

Во-вторых, демократы продолжают атаковать Трампа на любых возможных направлениях, заставляя его быть все время в обороне и не позволяя начать реализацию ни одной своей инициативы: «Отмена Obamacare — один из столпов его программы, наравне с контролем за иммиграцией, поддержкой промышленности и усилением вооруженных сил. Первый столп пал, одними словами о скором появлении нового законопроекта его не поднимешь. Второй — иммиграционная политика — еле стоит после отмены судом второго подряд указа. Он держится только на разговорах о стене с Мексикой. Третий — промышленность — теперь под вопросом, ведь президент только что продемонстрировал неспособность управлять формально лояльным парламентом даже на сравнительно безопасной теме, что уж говорить об обещанной беспрецедентной налоговой реформе. Остается только армия, но она, как известно, сторонится политики, особенно пока бюджет растет», — отмечает Иван Кузнецов.

Параллельно идет атака на членов семьи, в частности, на дочь Иванку Трамп и уже на ее мужа, которого также стали подозревать в связях с русскими. Почему Трамп не начинает ответную атаку на Хиллари Клинтон за ее связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не совсем понятно.

В-третьих, неподконтрольными Трампу остаются спецслужбы, которые не только продолжают регулярно снабжать СМИ всевозможного рода утечками, но и активно поддерживают демократов нескончаемым секретным сериалом про то, как Трамп сотрудничал с русской разведкой. Так, на прошлой неделе начались слушания разведывательного комитета палаты представителей Конгресса относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году: «В рамках этого заседания, на которое в качестве свидетелей были вызваны директора ФБР и АНБ, обсуждались не только мнимые действия и интересы Кремля, но и предполагаемая слежка за Трампом в бытность его кандидатом в президенты. Дело обставили так, что-либо Трамп незаконно координировал с Путиным свои действия, либо Обама незаконно следил за Трампом и сливал информацию Клинтон. То, что правдой или неправдой могут оказаться сразу обе теории, хоть и не отрицается официально, серьезно такой вариант никто не рассматривает. Скандал скандалом вышибают. На слушании ни одна из сторон не представила никаких доказательств. Секретные данные на открытом для прессы заседании не могли быть обнародованы, а все существующие несекретные «доказательства» известны».

То есть сложилась парадоксальная ситуация — СМИ, демократы и руководители спецслужб обвиняют Трампа в связях с русскими, за это и процедуру импичмента можно было бы спокойно начать, но ни одного сколько-нибудь серьезного доказательства представить на протяжении трех месяцев так и не могут. Похоже на очень грамотный саботаж и троллинг. Однако время у Трампа-то идет, часики тикают, а он все никак не может приступить к реализации той повестки дня, которую обозначил избирателям.

В-четвертых, и сами СМИ неподконтрольны Трампу. Любой чих с его стороны удостаивается такой ответной реакции, что лучше и не чихать. В результате традиционные каналы коммуникации с избирателями полностью парализованы. В результате последние полтора месяца Трамп провел исключительно в обороне, изредка прорывая информационную блокаду в области внешней политики. Но это совсем не то, что от него ждали как его избиратели, так и те силы в мире, которые положительно относились к его приходу в Белый дом. Такое ощущение, что Трамп не ожидал такого накала противостояния, находится в состоянии глубокой растерянности и не знает, что ему делать, на кого полагаться, как преодолеть не только атаки врагов, но и сопротивление однопартийцев.

Такая ситуация, на наш взгляд, говорит только о том, что сопротивление Трампу идет настолько скоординированно со стороны политиков, СМИ и спецслужб, что это дает все основания говорить о том, что Трамп в реализации своей программы столкнулся с глубинным государством, которое и является настоящим правительством (в самом широком смысле того слова — как большая элитная группа, пронизывающая все государство и стоящая над официально действующими законами для большинства) США.

Если для Трампа данная ситуация — большой минус, то для России — большой плюс, так как позволяет и дальше укреплять свои позиции. Было бы, конечно, хорошо договориться с Трампом о новых правилах игры. Но для этого Трамп должен быть президентом, способным выполнять свои договоренности. А сегодня о какой большой сделке с Россией может идти речь, если в Москве видят, что Трамп не может разобраться с внутренней оппозицией? Поэтому пока нет смысла проводить и встречу лидеров России и США.

Вместе с тем, подрывая внутренние позиции Трампа, глубинное государство, понимает оно это или нет, подрывает и статус самих США. У России, получается, есть минимум два года для решения стоящих перед страной задач и, по сути, беспрепятственного расширения своего влияния в мире, в том числе проведение президентских выборов, как максимум — четыре. Мы можем и подождать, поскольку фактор времени на всех фронтах — украинском, европейском, сирийском и так далее — играет в нашу пользу.

Как отмечают эксперты, «шансы на то, что какая-то сделка будет заключена, вполне себе существуют, но она не является обусловленной. Ее вероятность зависит от того, в каком положении администрации Трампа подойдет к прямым переговорам с Россией. Если она по-прежнему будет находиться под шквалом обвинений в прессе и ее будут точечно ослаблять контролируемыми утечками по линии ЦРУ и АНБ, то вероятность каких-либо позитивных результатов от переговоров Путина и Трампа будет невысокой, и при наличии таких тенденций России, конечно, надо действовать без оглядки на трудности Трампа, так как ожидание маловероятного дипломатического решения может оказаться стратегической потерей времени, которое можно с выгодой использовать на украинском и сирийском направлении. Если же Трамп и та часть американского истеблишмента, которая выступает за диалог с Россией, смогут укрепить к лету свои позиции, то договориться всегда найдется возможность, особенно если американцы признают, наконец, что времена «есть мы и есть все остальные» уходят в прошлое».

А вот Америка через четыре года будет в любом случае более слабой, чем до прихода Трампа. Во-первых, потому, что время идет вперед, и конкуренты не будут ждать, пока они решат свои внутренние проблемы. Во-вторых, как показали уже эти выборы, у США большие проблемы с лидерами. Трамп — да, крутой шоумен. Но он, если не сумеет разобраться с глубинным государством, не будет участвовать в следующих выборах. Клинтон — да, из старой когорты лидеров холодной войны, свалившая еще Никсона. Но она в силу возраста не сможет участвовать в выборах через четыре года, как и Сандерс.

Если же посмотреть на тех политиков США, кто заявил о себе в качестве возможных претендентов на пост главы страны, то среди них абсолютно нет сильных политиков, все они порождение новой западной политкорректной системы, когда нельзя ничего думать и говорить определенного. С таким лидером влияние США в любом случае будет сокращаться, несмотря ни на какие глубинные государства.

У Трампа, конечно, еще есть возможности вырваться из удушающих объятий глубинного государства, хотя с каждым месяцем их становится все меньше. Ему требуется стратегия, а не громкие заявления. Но вот с этим у него проблемы. Его пример еще раз доказывает, что политика — совершенно специфическая область деятельности, даже для очень ушлых бизнесменов. Пока же, несмотря на свой возраст, Трамп ведет себя как молодой политик и совершает все ошибки, свойственные молодому политику, который думает, что систему можно взять нахрапом. И система, каждый раз щелкая его по носу, убедительно ему показывает, что это не так.

Если же глубинное государство его переварит, то через четыре года Америка будет все равно гораздо менее сильной страной, чем сейчас. Усилится и Россия, и Китай. Что же касается самих США, то время Хиллари Клинтон уйдет, и новый президент США от демократов будет гораздо слабее ее. Вместе с тем те огромные проблемы Америки, которые высветил приход Трампа к власти, никуда не денутся — инфраструктура, долги, отсутствие дешевого медицинского страхования, отсутствие промышленности и так далее. Поэтому чем дольше будет продолжаться кризис элит в США и чем более ожесточенный характер он будет иметь, тем лучше для нас. Глядишь, и повторят США судьбу СССР.