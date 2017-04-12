/Поглед.инфо/ Шестима американски сенатори са представили на 7 април законопроект на "преходно правосъдие" и създаване на "хибриден съд." Съгласно законопроекта, държавният секретар на САЩ се задължава да представи доклад "за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид в Сирия", както и да съдейства за разследването и организирането на такова правосъдие, което „заслужава доверие".

Става дума за "хибриден трибунал", чията задача, според замисъла на сенаторите, е "да застави Асад и неговия режим да отговарят за отвратителните им актове".

"Съединените щати трябва да застанат начело на международната общност с цел привличане на Асад под съдебна отговорност за военните му престъпления", заяви сенаторът Бен Кардин, един от авторите на законопроекта. (рус.ез.)

США объявляют себя «совестью мира» и готовятся учредить «гибридное правосудие»

Шесть американских сенаторов представили 7 апреля проект закона о «переходном правосудии» и создании «гибридного трибунала». Согласно законопроекту, госсекретарю США поручается представить доклад «о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в Сирии», а также оказать помощь в расследовании и организации «заслуживающего доверия» правосудия. Речь идёт о «гибридном трибунале», призванном, по задумке сенаторов, «заставить Асада и его режим отвечать за их отвратительные действия».

«Соединённые Штаты должны возглавить международное сообщество для того, чтобы привлечь Асада к ответственности за его военные преступления», – заявил один из авторов законопроекта сенатор Бен Кардин. Он уверен, что миссия США в сирийском вопросе – наказать Башара Асада в числе прочего за «варварское использование на этой неделе химического оружия против ни в чём не повинных мужчин, женщин и детей».

«Учитывая серьезность ухудшающейся ситуации в Сирии, Соединенные Штаты должны играть ведущую роль в скоординированных международных ответных мерах», – вторит сенатору Бену Кардину сенатор Роберт Менендес.

Спецпредставитель США в ООН Никки Хейли назвала США «совестью мира», и вот неизвестно откуда взявшаяся «совесть» в лице американских законодателей прикидывает, как управлять международным сообществом в обход ООН, раз там невозможно «скоординировать» меры, направленные против суверенного государства - члена ООН – Сирии.

Короче, нужен «гибридный трибунал», который, имея в руках «гибридные доказательства» вроде записей в социальных сетях, вынесет «гибридный приговор» Башару Асаду. И всё под лозунгом «Народ Сирии заслуживает справедливости!». «Гибридной» справедливости, где виновников назначают.

«Мы должны привлечь к суду тех, кто несет ответственность за варварские атаки, совершенные сирийским режимом, и систематическое применение химических вооружений», – требует ещё один автор законопроекта о «гибридном трибунале» сенатор Марко Рубио. Похоже, услуги Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) американцам больше не понадобятся: её эксперты до сей поры не знают, что именно произошло в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года, чем и как были уничтожены мирные жители и кто в этом виноват.

Зато активисты «Белых касок» (их уже не раз обвиняли в постановочных сценах насилия) знают! И эксперты Bellingcat, разродившиеся расследованием событий 4 апреля в посёлке Хан-Шейхун, тоже знают! Несмотря на то, что на фото и видеосъёмках детей, погибших якобы от зарина, хорошо видно: у малышей разбиты головы, Bellingcat этим не заморачивается – и так ведь всё ясно, поскольку утром того дня Haq News Agency разместило твит: «Момент нанесения ударов по Хан-Шейхуну химическими ракетами российской авиации 4 апреля 2017 года». Корреспондент HNA, снимавший видео, точно знал, что это были российские ВКС и что стреляли по посёлку Хан-Шейхун «химическими ракетами».

Вы не видите здесь «химических ракет»? А Haq News Agency видит!

Потом, правда, «независимую прессу» поправили: нужно придерживаться версии, что «химические ракеты» сбросила сирийская авиация (правда, кроме одной воронки от предполагаемого химического боеприпаса, других доказательств у Bellingcat не нашлось). Вот и «гражданский журналист» Хади Абдалла утверждает: «В ходе сирийского авиаудара по Хан-Шейхуну выпущены четыре ракеты, причем в одной из них содержался химический газ. Она попала в жилой квартал в северной части города. С момента химической атаки и до настоящего времени сирийская авиация продолжает барражировать над городом и наносить удары».

«Хорошо видна воронка на дороге, появившаяся, как сообщается, в результате атаки», – сообщает Bellingcat. Это и есть «доказательство».

«Башар Асад продолжает демонстрировать, что он жестокий диктатор, который должен находиться за решеткой», – а это уже сенатор Боб Коркер, председатель комитета по иностранным делам, выносит приговор. Даже «гибридный трибунал» ему не понадобился, хотя он тоже за его создание: пусть будет на тот случай, если дотошные журналисты станут досаждать Дональду Трампу вопросами о юридическом основании ракетной атаки на Сирию. Хотите юридических оснований – будут вам «гибридные»!

Это чудо американского законотворчества – сенатский проект закона о «гибридном трибунале» – предполагает, что США займутся подготовкой следователей, а также поддержат организации, собирающие доказательства вины «режима Асада» и его союзников, а также ИГИЛ в военных преступлениях. Вроде тех же «Белых касок» или «Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR), в составе которого один человек – владелец магазинов одежды в Лондоне, получивший в Великобритании политическое убежище (что совершенно не мешает западными СМИ изображать SOHR «надёжным источником информации», располагающим якобы в Сирии засекреченной сетью активистов).

Законопроект американских сенаторов, вводя термины «переходное правосудие» и «гибридный трибунал», делает беззастенчивую попытку подменить работающие инструменты международного контроля некими «гибридами», которые должны ознаменовать торжество «совести мира» над международным правом. Это прямое приглашение к разрушению ООН, в которой Соединённым Штатам давно уже тесно: ведь как бы ни изощрялась Никки Хейли в жонглировании перед членами Совета Безопасности фотоснимками «химической атаки Асада», всегда найдётся какая-нибудь Боливия, которая в противовес покажет фото бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла с его печально знаменитой пробиркой.

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