/Поглед.инфо/ Въпреки, че сегашният президент на САЩ преди изборите обеща да напусне Сирия след като „избие духа“ на ИДИЛ, в действителност се получи обратното. По същество Вашингтон започна да изгражда нова квазидържава – Сирийски Кюрдистан - и вече готви сили за сигурност за охрана на границите от 30 хиляди щика. Руските експерти оцениха стремежа на САЩ за „прекрояване на границите“ в Близкия Изток.

В понеделник Дамаск осъди решението на Съединените щати за формиране на „сили за сигурност на границите“ на североизточната граница на страната, съобщава сирийската държавна информационна агенция SANA.

В Министерството на външните работи на Сирия описаха намеренията на САЩ като „въпиюща агресия срещу суверенитета и териториалната цялост на Сирия и възмутително нарушаване на международното право“. Властите на страната също призоваха международното съобщество да сложи край на „високомерната и хегемонистична политика на администрацията на Съединените щати“.

В Анкара и Москва също са разгневени от решението на Вашингтон да формира в Сирия под своя егида нова армия – от кюрди и съюзните им араби. Представителят на американската коалиция Томас Вил мимоходом напомни, че Пентагона действително няма да има никакво право да остане в Сирия след разгрома на ИДИЛ*. Но той не се впусна в обяснения, тогава с какво юридическо право Вашингтон си позволява такива широки жестове като създаване на квазиармия на територията на чужда страна.

Ще напомним, че международната коалиция под ръководството на САЩ анонсира в Сирия нова военна структура – Сили за сигурност на границите (ССГ).

„Коалицията работи съвместно със Сирийските демократични сили (СДС) над създаване и обучение на нови сирийски сили за сигурност на границата“ - съобщи представителят на прес службата на коалицията Томас Вил, когото цитира изданието Defense Post.

„База за новата силова структура по същество са около 15 хил. представители на Сирийските демократични сили, които ще бъдат прегрупирани в нова мисия като сили за гранична сигурност, тъй като тяхната борба против ИД завършва“ - каза Вил. Той добави, че около 230 души вече са тръгнали в „първи клас“, тоест първото ниво на подготовка.

Коалицията планира броя на ССГ да бъдат примерно 30 хиляди души. Числеността на групировката на СДС днес експертите оценяват също на 30-40 хиляди бойци, повечето от които са кюрдски опълченци.

Вил добави, че „силите за сигурност“ ще се разположат в долината на река Ефрат – по дължината на западния край на територията, която се намира под контрола на СДС, а също и по продължение на иракската и турската граници.

Инициативата на САЩ прозвуча след като турския президент Реджеп Тайип Ердоган преди това съобщи, че турските военни в течение на седмицата могат да започнат операция в подконтролните на кюрдите райони Мамбидж и Африн в северната част на Сирия.

„САЩ предприемат крачки, които узаконяват терористичната организация – това предизвиква безпокойство“ възрази на Вил прес секретаря на Ердоган Ибрахим Калън.

(рус.ез.)

Анкара оставляет за собой право на «любую борьбу с терроризмом», причем как внутри страны, так и за ее пределами. «Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности», – цитирует Калына РИА «Новости».

Военные эксперты полагают, что особые пограничные силы действительно понадобятся – пока не будут окончательно добиты боевики ИГИЛ.

«Создание сил безопасности границы в Сирии в первую очередь касается иракского пограничья, – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, напомнив, что на другом участке границы – с Турцией – уже давно созданы «американские пожарные группы», которые сразу же появляются при курдско-турецком обострении. Они «являются гарантом от серьезных обстрелов этой территории», пояснил эксперт.

По его мнению, сирийско-иракское пограничье – важный для ИГИЛ регион с точки зрения выживаемости. Это пустынные области, испещренные глубокими разломами, пещерами, которые очень сложно контролировать. В этих тоннелях в свое время обитала «Аль-Каида». Американская армия несла там ощутимые потери, когда во время иракской войны пыталась выкурить оттуда боевиков, отметил Мардасов.

«Чтобы эффективно охотиться за боевиками, которые там остались, нужны такие «пограничные обновленные силы, которые хорошо знают местность, – подчеркнул эксперт. – Ее знают даже не все сирийцы, живущие в других провинциях, поскольку она довольно специфическая».

Американцы взялись за «расчленёнку»

Резкие протесты против решения Вашингтона звучали в понедельник и в российском парламенте. В Москве, как и в Анкаре, полагают, что формирование СБГ станет первым шагом к созданию будущего курдского квазигосударства на севере арабской республики.

Попытка Штатов создать под своей эгидой на севере Сирии так называемые силы безопасности – это путь к фактическому расчленению республики, предупредил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Он написал в своем Twitter:

«Официально США – за единую Сирию. На деле – за раздробленную».

Его коллега по верхней палате, глава международного комитета Константин Косачев подчеркнул, что подобные действия США нарушают Устав ООН. Сенатор заявил РИА «Новости», что борьба с ИГИЛ не терпит односторонних и несогласованных действий. По его словам, в этом американцы «должны были неоднократно убедиться начиная с августа 2014 года, когда впервые попытались развернуть собственную операцию против террористов».

Планы США говорят о прежнем желании свергнуть Башара Асада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«С какой целью создаются новые силы коалиции? Не говоря о том, что продолжение пребывания западных военных сил на территории Сирии нарушает ее суверенитет, такая линия может доказывать, что реальная цель США – это смена режима любой ценой, а не продолжение борьбы с международным терроризмом», – цитирует Слуцкого «Интерфакс».

А его коллега по нижней палате, глава комитета по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») назвал действия США и их партнеров «хамскими» с точки зрения международных правил и заявил, что «их свинское поведение по защите непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия».

Действия США прямо противоречат интересам России, поэтому, безусловно, «какие-то меры мы и наши коллеги по стабилизации ситуации в Сирии будем принимать», пообещал Шаманов.

Дамаск тоже не должен капризничать

Антон Мардасов считает, что решение Вашингтона косвенно, напротив, даже выгодно Москве, поскольку теперь главной задачей становится примирение Дамаска с разными частями сирийского общества, а формирование СБГ сделает Башара Асада более уступчивым в диалоге.

Американцы также будут использовать этот фактор для давления на Дамаск, дабы тот договаривался с курдами, добавил собеседник. «Склонить Дамаск к политическому регулированию необходимо, поскольку сейчас и наши представители ООН отмечают, что на фоне последних успехов Дамаск залез в бутылку и некоторые решения откровенно саботирует», – посетовал Мардасов.

Военный эксперт также считает даже полезным пребывание американских солдат в Сирии. Уход американцев никому не нужен, уверен эксперт. Он напомнил, что у арабских племен с Дамаском «исторически очень сложные отношения». А, по его мнению, в СДС, «конечно, курдский фактор силен», но не стоит забывать, что в них входят и арабские племена.

«Все эти восточные территории контролировать Дамаск не в состоянии. Контролировать их шиитскими формированиями опасно – все радикальные элементы используют фактор пропаганды для наращивания своей аудитории. Поэтому нужны очень серьезные силы, которые действительно будут эти земли контролировать», – резюмировал эксперт.

Граница имени Томаса Вила

Если присмотреться, то названные в заявлении Томаса Вила рубежи как раз и охватывают северную часть САР. Таким образом, можно предположить, что это будет дальнейшим развитием идеи самопровозглашенной ФСС, территория которой находится внутри вышеозначенных границ.

«Это означает, что Соединенные Штаты формируют на территории Сирии некий анклав. В настоящее время речь идет о создании квазигосударственных образований», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Института религии и политики востоковед Александр Игнатенко. Он напомнил, что подобный процесс на севере Сирии сами курды уже начали, провозгласив там так называемую Федерацию Северной Сирии (ФСС).

Нельзя исключать того, что создаваемый анклав будет в итоге только курдским, отметил Игнатенко. Однако, по мнению эксперта, скорее всего, будет и курдским, и арабским, и ассирийским – это все группировки, которые входят в СДС. В создании и административном управлении ФСС участвуют и арабы, и христиане разных национальностей, хотя преимущество остается за курдами, подчеркнул он.

Но Игнатенко не уверен, что дело дойдет до официального отделения ФСС от Дамаска, так как раздел Сирии может привести к непредсказуемым последствиям для всех участников, война может затянуться на многие годы.

«Поскольку почти все действующие лица, имеющие отношение к кризису, говорят о целостности Сирии, возможно, одним из вариантов стала бы федерализация или даже конфедерализация Сирии. Нельзя исключать, что в Сочинском процессе речь пойдет об этом», – указал эксперт.

Вашингтон не хочет сохранения территориальной целостности Сирии, заявил в понедельник и министр иностранных дел Сергей Лавров. «Буквально вчера было объявлено о новой инициативе о том, что США хотят помочь так называемым силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету, это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком», – отметил министр.

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