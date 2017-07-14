/Поглед.инфо/ Британски експерти внезапно прозряха, че самолетоносачите им от новото поколение, струващи по 6,2 милиарда лири стерлинги всеки, са уязвими срещу относително евтините руски и о!, ужас, дори китайски ракети.

Експертите също стигат до заключението, че много-милиардните британски военни проекти фактически са изложени на риск, следствие от технологичния напредък на потенциалните врагове на Великобритания (вероятно се има предвид Русия и Китай). Докладът на експертите сочи, че една противникова ракета струва по-малко от 500 000 лири стерлинги, тоест, тя е на цената на един Royce-Royce, но може да нанесе такива поражения на самолетоносача HMS Queen Elizabeth, ако не да го потопи, поне да го извади от строя...

(рус.ез.)

Внезапное прозрение: Британские эксперты "выяснили", что дорогие британские авианосцы беззащитны перед дешёвыми российскими и китайскими ракетами

Отчет британских экспертов внезапно показал, что британские авианосцы нового поколения за £ 6.2 млрд. являются уязвимыми для относительно дешевых дальних российских и, о ужос, даже китайских ракет. Эксперты так же заключили, что многомиллиардные военные проекты находятся в опасности от технологических достижений со стороны потенциальных врагов Великобритании (вероятно, России и Китая).

В докладе показано, что дешевые ракеты стоимостью менее £ 500 000 каждая (по цене ройс-ройса), могут долететь и если не расхерачить до конца, то чпокнуть трехмиллиадный авианосец (HMS Queen Elizabeth) основательно. В докладе было отмечено: « То ,что еще недавно было абсолютно немыслимо - основные западные военные активы стали уязвимы для разрушения и уничтожения высокоточными ракетами потенциального противника дальнего радиуса действия. В докладе предлагается правительству еще более сосредоточено сосредоточиться на разработках не только наступательных, но и защитных технологий, чтобы устранить растущий дисбаланс оборонительно-атакующих технологий.

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