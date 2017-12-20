/Поглед.инфо/ На бърза ръка преведох големи части интересни за мен моменти от пълната версия на стратегията за национална сигурност на САЩ. Някои формулировки и присъщата на американците искреност по въпросите за доминирането показват техния реален поглед върху текущия момент и перспективата за устройството на света по американски.

Съединените щати ще реагират на растящите политически, икономически и военни предизивкателства по целия свят. Китай и Русия отправят предизивикателство към американската власт и интереси, заплашвайки нейната сигурност и процъфтяване. Те са изпълнени с решимост да направят икономиката си по-малко свободна и по-малко справедлива, да увеличават въоръжените си сили, а също да контролират информационните данни за да подтиснат гражданските общества и да да разширят влиянието си върху тях. В същото време Диктатурите в КНДР и Иран имат намерение да дестабилизират регионите, заплашвайки американците и нашите съюзници, а също жестоко лъжат своите граждани. Транснационалните групи за заплаха идват от терористите-джихадисти и транснационалните престъпни организации, които активно се опитват да нанесат вреда на американците. Въпреки, че това са принципно различни неща, в същото време такова разположение показва разгърналата се борба между онези, които са на страната на репресивните системи и тези, които са на страната на свободното общество.

Русия се стреми да намали влиянието на САЩ в света и да ни отдели от нашите съюзници и партньори. Русия разглежда НАТО и ЕС като заплаха. Русия инвестира в нови военни възможности, в това число и в ядрени системи, които остават най-значимата екзистенциална заплаха за Съединените щати. А също така като използва форми на подривна тактика, Русия се намесва във вътрешнополитическата ситуация на страните в света. Съчетанието на руските амбиции и растящите военни възможности създават неустойчива граница на Евразия, където расте риска от конфликт заради руските усилия.

Тъй като количеството и ефективността на ракетите (на Северна Корея) нараства, включително радиусът на действие, най-вероятно това предполага, че Северна Корея ще използва ядрено оръжие срещу Съединените щати. Северна Корея развива също химическо и биологично оръжие, което също може да бъде доставено с ракета. Китай и Русия развиват съвременно оръжие и увеличават възможностите, които могат да заплашат нашата критична инфраструктура и нашата архитектура на управление (може би имат предвид световната).

Съединените щати разгръщат многостепенна система за противоракетна отбрана, съсредоточавайки вниманието си върху Северна Корея и Иран. Тази система ще включва възможности за поразяване на ракетите преди изстрелването им. Засилената противоракетна отбрана не е предназначена за взривяване на стратегическата стабилност или за нарушаване на отдавнашните ни стратегически отношения с Русия или Китай.

Демокрацията е толкова устойчива, колкото и нейния народ. Информираното и въвлечено за участие гражданско общество е основополагащо изискване за свободна и устойчива нация. Поколения в нашето общество са защитавали свободата на пресата, свободата на словото и свободата на мисълта. Днес такъв участник като Русия използва информационни инструменти за да подкопае легитимността на демокрацията.

Нейните действия са насочени към средствата за масова информация, политическите процеси, финансовата система и персоналните данни. Държавният и частният сектор на Америка трябва да признае това и да работи заедно за да защити нашия начин на живот. Външната заплаха размива привързаността към нашите ценности, подкопава нашата правителствена система, стреми се да раздели нашата нация.

(рус.ез.)

Есть глава с названием «Сохранение мира через силу»

Существует три основных набора угроз: ревизионистские намерения Китая и Россия, государства-изгои - Иран и Северной Корея, и транснациональная угроза от джихадистских террористические групп...

Китай и Россия хотят сформировать мир, противоположный по отношению к ценностям и интересам США. Китай стремится вытеснить Соединенные Штаты в Индо-Тихоокеанском регионе, расширяет достижения своей экономической модели государства, и переформатирует регион в свою пользу. Россия стремится восстановить статус великой державы и создать сферы влияния вблизи её границ. Намерения обоих стран не обязательно фиксированы. США готовы сотрудничать с обеими странами, в различных областях, с взаимным интересом.

На протяжении десятилетий политика США основывалась на вере, что поддержка роста Китая и его интеграция в послевоенный международный порядок приведет к либерализации Китая. Вопреки нашим надеждам, Китай расширил свою власть за счет суверенитета других. Китай собирает и использует данные о непревзойденных масштабах и возможностях его авторитарной системы. Он строит наиболее боеспособные и хорошо финансируемые вооруженные силы в мире, после США. Его ядерный арсенал растет и диверсифицируется. Часть военной модернизации и экономической экспансии Китая, обусловлено ее доступом к инновационной экономике США, в том числе Американским университетам мирового уровня.

Сегодняшнюю угрозу миру представляет небольшая группа мошеннических режимов, которые нарушают все нормы цивилизованных государств. Иранский режим является спонсором терроризм во всем мире. Он развивает всё более эффективные баллистические ракеты и обладает потенциалом возобновить свою работу над ядерным оружием, которое потенциально угрожает США и нашим партнерам. Северная Корея действует, как беспощадная диктатура. За 25 лет, она добилась создания ядерного оружия и баллистических ракет. Сегодня эти ракеты и оружие угрожают Соединенным Штатам и нашим союзникам. Чем дольше мы игнорируем угрозы со стороны определенных стран, по распространению и разработке оружия массового уничтожения, тем серьёзнее становятся такие угрозы, и тем меньше вариантов защиты у нас остается.

Соединенные Штаты продолжают вести долгую войну против террористических групп джихадистов, таких как ИГИЛ и Аль-Каида. Эти группы связаны общей радикальной исламской идеологией, которая поощряет насилие против Соединенных Штатов и наших партнеров. Хотя Соединенные Штаты и наши партнеры проиллюстрировали поражение ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии и Ираке, эти организации поддерживают свой глобальный охват филиалами, размещенными в стратегических регионах.

Защита интересов США требует, чтобы мы постоянно учувствовали в противостояниях, которые разыгрываются в регионах всего мира. Итоги этих противостояний будут влиять на политическую, экономическую и военную мощь Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. Чтобы выигрывать, мы должны интегрировать все элементы национальной власти Америки - политическую, экономическую и военную. Наши союзники и партнеры должны также проявить свои возможности и продемонстрировать волю, противостоять общим угрозам. Опыт показывает, что желание соперников воздержаться или отказаться агрессия зависит от их восприятия мощи США и жизнеспособности наших союзов.

Соединенные Штаты будут искать области сотрудничества с конкурентами с позиции силы, прежде всего путем обеспечения нашей военной силы и полной интеграции с нашими союзниками и всеми инструментами власти. Сильная армия гарантирует, что наши дипломаты смогут работать с позиции силы. Таким образом, мы можем, вместе с нашими союзниками и партнерами, сдерживать и при необходимости, победить агрессию против интересов США и повысить вероятность управления ситуацией без насильственного конфликта и с сохранением мира.

Мы также неправильно полагали, что новые технологии смогут компенсировать сокращение нашей мощи и в достаточной степени помогут укрепить наши силы, чтобы доминировать в военном отношении, на фоне наших предыдущих успехов и тем самым мы будем достигать желаемых политических результатов. Мы убедили себя, что во все войны будем быстро сражаться и побеждать, оставаясь на расстоянии от поля боя и с минимальными потерями.

Кроме того, ушедший феномен прошлого века - великая энергетическая конкуренция вернулся. Китай и Россия начали подтверждать своё влияние на региональном и глобальном уровнях. Сегодня они обладают военными возможностями оспаривать нашу способность свободно работать в важных коммерческих зонах, в мирное время. Короче говоря, они оспаривают наши геополитические преимущества и принимают попытки изменить международный порядок в их пользу.

Более того, сдерживание сегодня осуществляется значительно сложнее, чем во время Холодной войны. Противники изучали американский способ ведения войны и начали инвестировать в возможности которые нацелены на нивелирование наши сильных сторон и стремятся использовать выявленные недостатки. Распространение точного и недорого оружия и использование кибер-инструментов, позволило и негосударственным структурам нанести вред США в различных областях. Такие возможности оспаривают, сохраняющееся, до недавнего времени, господство США по всей земле, в воздушном, морском, космическом и кибер пространстве. Они также позволяют противникам осуществлять стратегические опасные действия против США - не прибегая к ядерному оружию – действия, которые могут нанести ущерб нашей экономике и нашей способности по развертыванию наших вооруженных сил. Осуществление сдерживания должно быть расширено во всех этих областях и должно устранить все возможные стратегические опасности. Кроме того, противники и конкуренты стали действовать ниже порога открытого военного конфликта, на грани международного права. Репрессивные, закрытые государства и организации, хотя и хрупки во многих отношениях, часто более принимают решения и используют экономические, военные и особенно информационные средства для достижения своих целей. Они не обременены законом, правилами по защите конфиденциальности присущих демократиям, и законам о вооруженных конфликтах. Они используют сложные политические, экономических и военных кампаний, которые объединены в одну стратегию. Они терпеливы и расчетливо используют стратегические выгоды из времени, которое требуется США и нашим союзникам для ответа.

Такие действия рассчитываются для достижения максимального эффекта, не провоцируя прямой военный ответ со стороны США, а совокупность этих мелких действий, со временем реализуются в новый статус-кво.

Соединенные Штаты должны подготовиться к этому соперничеству. Китай, Россия и другие государственные и негосударственные игроки признают, что Соединенные Штаты часто рассматривает мир в двоичных терминах, либо «мира», либо «война», когда, по факту, это арена непрерывной конкуренции. Наши противники не пойдут на наши условия. Мы должны сплотиться для решения этой задачи, для защиты Американских интересов, и продвижения наши ценностей. Наши дипломатические, разведывательные, военные и экономические агентства не поспевают за изменениями в характере этого соперничества. Американские военные должны быть готовы работать в полном спектре конфликтов, между несколькими участниками одновременно. Чтобы решить эти проблемы, мы также должны использовать наши политические и экономические инструменты.

Военная мощь США остается жизненно важным компонентом в конкуренции за влияние. Военная сила демонстрирует решимость США и дает нам возможность воевать и победить в любом вероятном конфликте, который угрожает жизненно важным интересам США. Соединенные Штаты должны сохранять превосходство, в сочетании с достаточными возможностями, чтобы предотвратить успех противника и обеспечить, то что сыновья и дочери Америки никогда не будут участвовать в честной борьбе (fair fight). Превосходство силы усиливает нашу дипломатию и позволяет нам формировать международную окружающую среду для защиты наших интересов. Чтобы сохранить военный потенциал, США должны восстановить наши инновационные возможности, восстановить готовность наших сил и увеличить их размер, чтобы они были способны работать в необходимом масштабе и достаточно продолжительно, чтобы выиграть по целому ряду сценариев.

Мы должны убедить противников, что мы можем победит их, а не просто накажем их, если они атакуют Соединенные Штаты. Мы должны обеспечить способность сдерживать потенциальных противников, убеждая их, что они не смогут достичь целей посредством применения силы или других форм агрессии. Нам нужны наши союзники, чтобы сделать то же самое - модернизировать, приобретать необходимые возможности, повышать готовность, расширять размер своих сил и подтвердить политическую волю к победе.

Риски для национальной безопасности США растут, так как конкуренты используют информацию, полученную из личных, коммерческие источников, разведки, обрабатывают и анализируют её при помощи ИИ. Например, Китай объединяет данные и использует ИИ, чтобы оценивать лояльность своих граждан государству и использовать эти рейтинги для трудоустройства и многого другого. Джихадские террористические группы продолжают вести идеологическую кампанию, используя сложные коммуникационные инструменты для привлечения новобранцев и поощрения действий против американцев и наших партнеров. Россия использует информационные операции, как часть своих наступательных кибер-попыток повлиять на общественное мнение по всему миру. Смешивая тайные разведывательные операции и ложные онлайн-личности с финансируемыми государством СМИ, сторонними посредниками и платными пользователями социальных сетей или «троллями».

Сегодня Соединенные Штаты должны конкурировать за позитивные отношения во всем мире. Китай и Россия ориентировали свои инвестиции в развивающемся мире на расширение влияния и получение конкурентных преимуществ перед Соединенным Штатами. Китай инвестирует миллиарды долларов в инфраструктуре по всему миру.

Россия тоже проецирует свое влияние экономически, через контроль ключевой энергетической и другой инфраструктуры во всех частях Европы и Центральной Азии. США предоставляют альтернативу государственным инвестициям, которые часто оставляют страны в худшем положении. Соединенные Штаты формируют экономические связи не только для доступа к рынкам, но и для создания прочных отношений для реализации общих политических интересов и интересов безопасности.

Сильная и свободная Европа имеет жизненно важное значение для США. Мы связаны друг с другом общей приверженностью принципам демократии, индивидуальной свободы и верховенства закона. Вместе мы восстановили Западную Европу после Второй мировой войны и создали учреждения, которые принесли стабилизацию и богатство по обе стороны Атлантики. Сегодня Европа одна из наиболее процветающих регионов мира и наш самый важный торговый партнер. Хотя угроза советского коммунизма ушла, новые угрозы проверяют нашу волю. Россия использует подрывные меры по ослаблению доверия Европы Америке, подрывая трансатлантическое единство и ослабляя европейские учреждения и правительства. С её вторжениями в Грузию и Украину, Россия продемонстрировала её готовность нарушить суверенитет, утвердившийся в регионе. Россия продолжает запугивать её соседей угрожающим поведением, своим ядерным оружием и демонстрацией наступательных возможностей.

Китай набирает стратегическую позицию в Европе благодаря расширению своей недобросовестной торговой практики и инвестируя в ключевые отрасли, чувствительные технологии и инфраструктуру. Европа также сталкивается с угрозой исламистских экстремистов, нападениями ИГИЛ и другими группами джихадистов в Испании, Франции, Германии, Бельгии, Великобритании и других странах. Нестабильность в Ближнем Востоке и Африке вызвали движение миллионов мигрантов и беженцев в Европу, обостряя неустойчивость и напряженность в регионе.

Соединенные Штаты выполняют свои обязанности в области обороны и ожидают от других того же самого. Мы ожидаем, что наши европейские союзники увеличат расходы на оборону до 2 процентов от ВВП, к 2024 году, причем 20 процентов этих расходов, будут связанны с увеличением военного потенциала. На восточном направлении НАТО продолжит усилия сдерживания и мобилизацию усилий сторонних союзников и партнеров на защиту. Мы будем работать с НАТО для модернизации ПВО для противодействия существующим и прогнозируемым баллистическим и крылатым ракетам, в частности из Ирана. Мы увеличим работу по контртерроризму и сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Конкуренты нашли свое применение в западном полушарии. Китай стремится ввести регион в свою орбиту, через государственные инвестиции и кредиты. Россия продолжает её неудавшуюся политику холодной войны путем укрепления её радикальных кубинских союзников, поскольку Куба продолжает репрессировать своих граждан. Китай и Россия поддерживают диктатуру в Венесуэле и ищут расширения военных связей и покупателей оружия по всему региону.

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