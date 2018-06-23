/Поглед.инфо/ Търговската война, обявена от Тръмп, за да "направи отново Америка велика", придобива реални черти и започва да въздейства върху планетата. В допълнение към ЕС и Китай, за които широко се говори, има още 5 държави, които вече са въвели реципрочни мита върху стоки от САЩ и още две, които работят по този въпрос.

От 1 юни САЩ въведоха мита върху вноса на стомана и алуминий. От 1 юни Канада реши да наложи мита върху стоки на Съединените щати за 16,6 милиарда долара, включващи огромен списък от металоизделия до хранителни продукти.

На 5 юни Мексико официално обяви въвеждането на мита в размер на 15-25% за някои видове стоки от САЩ – стомана, уиски и селскостопански продукти за около 3 млрд. долара.

На15 юни Китай реши да въведе 25% вносно мито върху 659 вида стоки, внасяни от САЩ, на стойност около 50 млрд. долара. Митата върху 545 вида стоки, в размер на около 34 милиарда долара, ще влезат в сила от 6 юли. Списъкът на стоките, попадащи под допълнителни мита, се състои от две части: митата на продуктите от първия списък ще се увеличат с 15%, а от втория - с 25%. Първият списък включва плодове (пресни и сушени плодове), ядки, вино, модифициран етанол, женшен и безшевни стоманени тръби. Във втория списък са свинското месо, хранителни продукти и нефт.

На 16 юни Индия реши да повиши вносните мита на 30 видове стоки от Съединените щати...

(рус.ез.)

Торговая война шагает по планете

Торговая война, развязанная Трампом с целью "сделать Америку снова великой" обретает реальные черты и начинает своё движение по планете. Кроме ЕС и Китая, которые у всех на слуху, я насчитал ещё 5 стран, которые уже ввели ответные пошлины в отношении товаров из США и ещё 2, которые прорабатывают этот вопрос. Думаю всех заинтересует какова же общая сумма введенных пошлин на товары из США.

Итак, США с 1 июня, ввели пошлины на импортируемую сталь и алюминий.

С 1 июня Канада решила взимать пошлины на товары из США на сумму до $16,6 млрд, в обширном перечне товаров, как металлопродукция, так и готовые продукты питания. 5 июня Мексика официально объявила о введении пошлин в размере 15-25% на некоторые виды продукции из стали, сельскохозяйственные товары и виски из США, на сумму около $3 млрд.

15 июня Китай решил ввести 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму, примерно в 50 миллиардов долларов. При этом таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать 6 июля. Перечень товаров попадающих под дополнительные пошлины состоит из двух частей: пошлины на продукты из первого списка увеличат на 15%, из второго списка — на 25%. В первую часть вошли фрукты (свежие и сухофрукты), орехи, вино, модифицированный этанол, женьшень и бесшовные стальные трубы. Во втором списке — свинина, продукты и нефть.

16 июня Индия приняла решение повысить импортные пошлины на 30 товаров из США. Соответствующий список товаров Нью-Дели уже представил Всемирной торговой организации. На некоторые изделия из металлов, часть сельхозпродукции, ряд моделей мотоциклов и другие товары пошлины вырастут до 50 процентов. В общей сложности Индия надеется получить от ответных экономических мер порядка 239 миллионов долларов. Новые тарифы распространяются на ввоз продуктов питания, включая американский миндаль, грецкие орехи и яблоки, а также некоторые химические и металлические изделия. Кроме того, пошлиной будут обложены американские мотоциклы.

20 июня Евросоюз объявил, что с 1 июля вводит пошлины на американские товары на 2,8 млрд евро (3,2 млрд$). Повышение пошлин ЕС начнет с 1 июля, на разные товарные группы они составят от 10% до 50%. Всего в списке несколько десятков американских товаров, в том числе те, что составляют национальную гордость США — джинсы, мотоциклы, бурбон, табачные изделия. В списке также одежда, косметика, катера, яхты, апельсиновый сок, арахисовое масло. Пошлины на них составят 25%. Не забыли даже игральные карты.

21 июня Турция вводит против США пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 300 миллионов долларов. Заградительные пошлины коснутся такой продукции, как некоторое оборудование, продукты нефтехимического производства, автомобили, уголь, бумага, косметика, миндаль, грецкие орехи, рис, табак и виски.

Россия ещё в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 миллиона долларов в год в ответ на пошлины на сталь и алюминий. Решение до сих пор обсуждается.

2 июня вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли Япония возможность оспорить введение пошлин через ВТО, Асо подчеркнул, что "на данный момент окончательное решение не принято, однако соответствующий вариант изучается". Ранее проскакивала информация, что в Токио рассчитывают, что ответные меры приведут к тому, что США потеряют около $409 млн.

Таким образом, общая сумма, уже введенных странами пошлин на товары из США, оставила примерно 126 миллиардов долларов. К примеру, в 2016 году, весь экспорт США составил 1,471 триллиона долларов.

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