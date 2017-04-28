/Поглед.инфо/ Американската Комисия по международните религиозни свободи (USCIRF) е решила да нанесе удар срещу Москва. В годишния си доклад от 25 април Русия в включена в списъка на страните, "предизвикващи особена загриженост", защото е "единствената държава", която "не само засилва репресиите срещу религиозната свобода, но го разширява в съседна Украйна."

Въз основа на тези „много сериозни нарушения” USCIRF призовава Русия да бъде санкционирана в съответствие с Акта за религиозните свободи (IRFA) от 1998 г.; а "демократичната" опозиция на новата администрация на САЩ предлага на президента Тръмп да обяви кръстоносен поход срещу Русия.

(рус.ез.)

Трампу предлагают объявить новый крестовый поход против России

Комиссия США по международной религиозной свободе рассмотрела «зло» в Москве.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) решила нанести удар по Москве. В своем ежегодном докладе, представленном 25 апреля, USCIRF внесла Россию в список «стран, вызывающих особую озабоченность», поскольку Россия — это «единственная страна», которая якобы «не только усилила подавление свободы вероисповедания, но и расширила его» в отношении соседней Украины.

«В материковой части России в 2016 году новые законы фактически криминализировали все частные религиозные высказывания, не санкционированные государством, «Свидетели Иеговы» стоят на грани запрета, а невинных мусульман судят по сфабрикованным обвинениям в терроризме и экстремизме, — говорится в докладе. — В Крыму, оккупированном Россией в 2014 году, российские власти поглотили духовную жизнь мусульманского крымскотатарского меньшинства и арестовывают или изгоняют представителей этой общины. А в оккупированных Россией парагосударствах в Восточной Украине защита свободы вероисповедания по прихоти вооруженных ополченцев не является обязанностью каких-либо законных властей. При этом Россия не терпела критику такой своей политики в 2016 году, две наиболее известные местные правозащитные группы, которые мониторят свободу религии и убеждений, были официально заклеймены как «иностранные агенты». Исходя из этих особо серьезных нарушений, в 2017 году USCIRF впервые признает, что Россия заслуживает определения как «страна особого беспокойства» или СОБ в соответствие с Актом о международной свободе вероисповедания (IRFA) 1998 года».

Отсюда рекомендации Комиссии. Потребовать от Москвы заключить обязывающее соглашение, в котором российские власти возьмут на себя официальные обязательства по выходу из списка СОБ. Если переговоры потерпят неудачу, то в ответ должны последовать санкции. Предложить России внести изменения в законы об экстремистской деятельности, не использовать закон об иностранных агентах для ограничения религиозной деятельности. В соответствие с Актом Магнитского 2012 года определить должностных лиц российского правительства, ответственных за серьезные нарушения религиозных свобод и прав человека, заморозить их активы и воспретить въезд в США. Вашингтон должен поднимать эти вопросы на международных форумах, в частности ОБСЕ, а также добиться того, чтобы российское правительство согласилось на визиты специального докладчика ООН по свободе религии и убеждений и представителя ОБСЕ по вопросам толерантности и на введение системы международного мониторинга в «оккупированном» Крыму. Послу США в Москве нужно встречаться с делегатами от религиозных меньшинств и четырех традиционных религий. Следует выделить дополнительное финансирование русской и украинской редакциям радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Свобода». Москва должна отменить решение о запрете Меджлиса крымских татар (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прекратить преследование религиозных меньшинств в «оккупированных» Крыму и на Донбассе, в целом этот вопрос оптимально будет включать во все соответствующие дискуссии с Россией.

Комиссия США по международной религиозной свободе — это независимый и двухпартийный орган. Но он рассматривает факты нарушений религиозной свободы во всем мире и дает политические рекомендации государственному департаменту, Конгрессу и президенту Соединенных Штатов. Иначе говоря, его рекомендательный голос при определенных условиях может стать решающим. Поэтому от USCIRF резонно ожидать честности и ответственности в диагностике и выводах. Но этого нет. Невооруженным взглядом в представленном докладе в части, касающейся России, видны методологические фальсификации и вооруженным — политическая ангажированность. Так, виновность любого человека устанавливает только суд. Однако Комиссия пытается присвоить себе его полномочия, заявляя о «невинных мусульманах» и «сфабрикованных обвинениях». Крымская республика является субъектом Российской Федерации, в то время как Донецкая и Луганские народные республики — самостоятельные субъекты с собственной системой власти. В этом контексте призывы Москвы к ДНР и ЛНР соблюдать что-то или не соблюдать де-юре имеют ту же силу, что и призывы Вашингтона.

Наконец, решение в отношение Меджлиса крымских татар (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не связаны с компетенцией Комиссии, отвечающей за религиозную свободу. За духовную жизнь крымских приверженцев ислама отвечает Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Его никто не запрещал и не собирался запрещать. На днях муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента под здание Соборной мечети в Симферополе, чего крымские татары ждали очень давно. В этой церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, глава Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, мэр Симферополя Геннадий Бахарев. «Аллах воздал за наше терпение, — подчеркнул в своем выступлении муфтий. — Мы в эти дни становимся свидетелями закладки фундамента в дружеские отношения между представителями разных конфессий в нашей республике. И сегодня, находясь рядом с духовным лидером православных христиан Крыма, мы еще раз подтверждаем, что мы на правильном пути». Совсем не похоже на ущемление религиозной свободы мусульманского меньшинства. Это первое.

Второе. С июня 2016 года работой Комиссии США по международной религиозной свободе руководит католический священник, иезуит Томас Риз, который в 2014 году был включен в ее состав. То есть, при президенте-демократе Бараке Обаме. Следует отметить, что отец Томас в то же время продолжает оставаться колумнистом американского католического портала National Catholic Reporter (NCR), который занимает вполне последовательную и четкую политическую позицию. В ходе последней избирательной кампании по выборам президента Соединенных Штатов портал активно поддерживал претендента от Демократической партии Хиллари Клинтон и столь же активно выступал против претендента от Республиканской партии Дональда Трампа. Своим убеждениям NCR не изменил и после того, как Трамп въехал в Белый дом, добавив риторику против налаживания российско-американских отношений.

Так, комментируя возможную встречу президента США с папой Римским Франциском, автор издания, «католическая феминистка» и сторонница рукоположения в духовный сан женщин Морин Фидлер сообщала: «Папа Франциск мог бы «по душам» поговорить с Трампом о вреде сговора с Россией в современном мире. Я уверен, что Франциск знает гораздо больше о международных делах, чем Трамп, и он может просветить Трампа по вопросу «холодной войны» и, особенно, борьбы в Польше под руководством папы Римского Иоанна-Павла II. Борьбы, в которой сыграла важную роль Россия, пытаясь подавить демократию». Какое отношение имеет Российская Федерация к тем действиям Советского Союза, уважаемый автор расшифровывать не стала. Таким образом, складывается впечатление, что «демократическая» оппозиция новой администрации США предлагает Трампу объявить новый крестовый поход против России, создать фронт, где должны увязнуть в бесплодных спорах два президента, американский и российский. И как таран решено использовать вопрос веры. Время покажет, что в этой связи предпримет Белый дом.

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