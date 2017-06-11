/Поглед.инфо/ За начало, признавам: Аз наистина не знам точно как корпоративните медии отразиха посещението на Тръмп на срещите на върха на НАТО и на Г-7. Честно казано, това не ме интересува - аз отдавна престанах да слушам тези имперски рекламодателите.

Има известен риск напълно да ги игнорираме - рискът да се каже, че е "бяло", когато всички останали казват, че е "черно". Нисък риск - и, в крайна сметка, на кого му пука? - но днес аз ще се хвана за старото и ще обясня своите представи за пътуването на Тръмп до Европа. Аз мисля, че това пътуване има голям успех. Но не е задължително за Тръмп, защото това е огромен успех за враговете на империята, като мен. Това е мое лично мнение, че - както аз мисля, - се е случило.

/рус.ез./

Во-первых, Трамп постоянно был груб. Я не могу судить, насколько такое отсутствие манер — настоящий стиль Трампа, или же Трамп пытался передать невысказанное послание. Как бы то ни было, я знаю только одного человека, который лично и в частном порядке имел дело с семьей Трампа, включая и самого Дональда, и по его словам, Трамп — безукоризненно обходительный человек. В чём бы ни было дело, характер ли у него таков или не столь уж тонкое было «послание», но Трамп и в самом деле превзошёл сам себя. Он бесцеремонно оттолкнул премьер-министра Черногории, который очень даже заслуживает, чтобы с ним обращались с совершенным презрением. Затем он заблокировал во время официального фотографирования Ангелу Меркель. Он заставил G7 ждать более часа, отказался пройти пешком для ещё одного фото. Он даже не потрудился надеть наушники, чтобы слышать перевод, когда говорили другие и, самое большое преступление, — он велел членам НАТО платить больше, при этом ни словом не обмолвившись о Статье 5. Трудно представить, что на самом деле думали остальные собравшиеся политики (пресституткам отлично удаётся прятать и подавлять собственные чувства), но Меркель явно разгневалась и была разочарована. Несомненно, все возненавидели Трампа, за единственным возможным исключением — Макроном ( но он — проститутка высокого класса). Насколько Обама очаровывал, настолько Трамп, кажется, наслаждается ролью хулигана. Но самое важное, Трамп обращался с бандой ЕС/НАТО с тем презрением, которого они заслуживают, и вот это я нахожу самым приятным. Почему?

Отвратительная правда о НАТО: евронеженки и евротупицы

Что такое НАТО? Первоначально предполагалось, что НАТО — военный альянс для противодействия советский вооружённым силам, а позже — Варшавскому Договору. Теперь эти двое исчезли, у НАТО нет реальной миссии. Но НАТО всё ещё обладает огромным бюрократическим аппаратом. Через НАТО проходит масса денег: зарплаты, контракты, инвестиции и тому подобное. Чёрт побери — эти ребята только что построили себе гигантскую новейшую штаб-квартиру, вероятно «для сдерживания российской агрессии», верно? И ещё у НАТО есть огромный бюрократический лифт, который может вытянуть людей на самый верх, к реальным центрам власти, в том числе и финансовой. Более того, НАТО — ещё и банда тех, кто использует альянс для продвижения их мелкой карьеры или политической программы. В лучшем случае НАТО — гигантский фиговый листок, прикрывающий непотребство западного империализма.

А вот чем НАТО не является, так это используемым в военном смысле альянсом. О да, конечно, американцы могут использовать НАТО, чтобы вынудить европейцев покупать американское военное снаряжение, это верно, но если разразится война, особенно «настоящая» война против России, американцы оттолкнут этих евронеженок с дороги и возьмут на себя 90% военных действий. Большая часть армий НАТО совершенно несерьёзна, но даже те, кто хоть чулочку лучше, полностью зависят от США во всех видах сил (разведке, логистике, транспортировке, коммуникациях, навигации и так далее).

А ещё есть «Новая Европа»: безумцы в Польше или странах Балтики, которые прилагают огромные усилия в попытках направить Старых Европейцев (сделавших огромную ошибку, приняв тех в НАТО) на курс, ведущий к столкновению с Россией. С прагматичной точки зрения членам НАТО ни в коем случае не стоило включать в альянс «новых европейцев». То же самое касается и ЕС, конечно же. Но, пребывая в иллюзиях своего величия и мелкого реваншизма, они решили, что «настоящей» Европе необходимо срастись с «Новой Европой», а теперь они расплачиваются за ту стратегическую ошибку колоссальных масштабов. Конечно, американцы — сукины сыны, поскольку поощряли евротупиц в иллюзорных мечтаниях, но теперь-то дело сделано, и американцы делают рациональную и прагматичную вещь: оставляют евротупиц разбираться с собственными ошибками. Наилучшим образом это проявилось в новой политике Трампа в отношении Украины: его она просто не волнует.

О, конечно, он скажет что-нибудь о Минских соглашениях, возможно, упомянёт Крым, может быть даже скажем что-нибудь о российской угрозе. А потом развернётся и уйдёт. А евротупицы не осознают того, что стоило подозревать с самого начала: теперь Украина — «их» проблема, американцев она не волнует, поскольку им нечего терять, и нечего взять, и потому помимо пустых слов они ничего не предложат. Намного хуже тот факт, что, по-видимому, именно европейцам в итоге придётся оплачивать большую часть стоимости восстановления Украины, когда нынешний нацистский режим в конце-концов будет сметён (но это тема будущей статьи).

Тут работает кармическая справедливость: всем евротупицам теперь придётся разбираться с последствиями полного коллапса Украины, но первыми платить придётся полякам, которые приложили немало усилий, чтобы втянуть НАТО и настоящую Европу в свои реваншистские планы. Кроме того, это не просто справедливость в отношении поляков, которые многие годы кричали о российской угрозе и многие годы поддерживали националистические и даже неонацистские движения на Украине, чтобы теперь столкнуться со шквалом проблем (социальных, политических, экономических и так далее), исходящих от «их» украинцев, а русские будут наблюдать за этой неразберихой с востока, под защитой двух республик Новороссии и грозной нацгвардии и погранвойск. Как и большинство русских, я желаю европейцам «массу удовольствий» от грядущих волн украинских беженцев и «европейских ценностей», которые они притащат с собой.

(Замечание: справится ли Россия с беженцами лучше них? Конечно! А почему? Да потому, что евротупицы — не только евротупицы, но ещё и евронеженки. Столкнувшись с вызванной беженцами волной преступности, всё, что они смогли сделать — отвернуться и уйти в полное отрицание причастности. В России такие волны преступности будут встречены всеми силами и даже насилием со стороны государства. Взгляните на этих парней:

Российская Национальная Гвардия.

И представьте, как они отреагируют на события, вроде тех, что произошли недавно в «Старой Европе». Попытайтесь тронуть их женщин!)

Печальная истина состоит в том, что НАТО и ЕС вообще не заслуживают никакого уважения. Высокомерие Трампа вполне оправдано. Хуже того, американцы даже не делают вид, что принимают всех европейцев всерьёз, поскольку всё прошедшее десятилетие последние с овечьей покорностью следовали самым глупым и даже саморазрушительным приказам американцев.

Поистине, знаменитые слова Виктори Нуланд о ЕС были выражением своего рода американского консенсуса относительно Старого Континента.

G7: «Пузыри утонувшего мира»

«Пузыри утонувшего мира» придумал не я. Так писал русский писатель Иван Солоневич о тех русских аристократах в изгнании, которые всё ещё думали, что однажды они вернут себе всю собственность, отобранную Советами в России. Но выражение применимо и к лидерам G7, которые встретились с большой долей серьёзности и делали вид, что они действительно имеют большое значение. А на деле, не имеют. Было время, когда G7 действительно была силой, но теперь, учитывая отсутствие за переговорным столом Китая и Индии и исключение России, G7 превратилась посиделки отвратительно богатых людей, случаем погрустить о старых добрых временах, когда Европа ещё имела значение.

В реальности, конечно же, как и в случае с ЕС и НАТО, G7 — анахронизм давно ушедшего прошлого. Страны G7 просто не то место, где сейчас происходят реальные события. Но хуже того сам факт, что лидеры G7 страдают от той же формы старческой деменции, как и лидеры ЕС и НАТО, что и неудивительно, поскольку они более или менее всё те же самые люди — им нечего сказать оригинального или нового, ничего важного. У них нет никакого видения, очень мало легитимности и ещё меньше доверия к ним. Да, конечно, во Франции Макрон победил, но только потому, что французский истеблишмент устроил массированную пропагандистскую кампанию, направленную на то, чтобы нанести поражение Марин Ле Пен. Но если подумать, что всего 20% французов голосовало за Макрона в первом туре, и что добился он этого скорее жалкого результата, даже обладая полной поддержкой французских правящих кругов, то станет понято, насколько популярны эти правящие круги среди французов. Хотя пропагандистская машина Ротшильдов пыталась выставить Макрона своего рода де Голлем, большинство французов видело, что он такое на самом деле: пустая марионетка в руках транснациональной плутократии. И всё же из всех лидеров G7 Макрон без сомнения самый динамичный, не только вследствие молодости, а просто потому, что он появился не как некое ископаемое из далёкого прошлого.

Нам говорят, что G7 состоит из семи наиболее передовых экономик на планете (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США), но из этого списка реальное влияние есть только у США. Следующей была бы Германия, но иммиграционная политика Меркель привела к катастрофе по всему Евросоюзу, и она во многом тоже переживает тяжёлые времена. И ещё она — главный обвиняемый украинского фиаско. Далее была бы Британия, но она покинула ЕС и Мэй сейчас проводит процесс, чьей противницей и была, как и британская элита. Остаются Япония, Италия и Канада. Прошлая экономическая мощь Японии теперь оказалась в тени огромной китайской экономики, а в политическом смысле японцы — бессловесные американские подрядчики. Италии вообще не следовало быть в G7, по меньшей мере в политическом и экономическом смысле, поскольку она существенно ближе к своим средиземноморским соседям, вроде Испании и Греции, а следовательно, северяне, особенно Германия, смотрят на неё сверху вниз. Остаётся Канада, вероятно, наиболее неуместная и покорная страна из всех них (когда это последний раз Канада высказывала хоть что-то значимое хоть о чём-то? Вот именно.) Итог таков: в экономическом смысле G7 во многом заменена группой G20, а в политическом смысле G7 — пустышка. Трамп полностью осознаёт это, и потому-то он даже не старается быть с ними вежливым.

Трамп и еврогномы.

Обама был прирождённым продавцом автомобилей, он мог быть очаровательным и вежливым с любым и каждым. Траму вовсе нет нужды действовать подобным образом, а в случае европейцев, ему это даже и не хочется.

Презрение Трампа к европейским руководителям очевидно недипломатично и демонстрирует по сути отсутствие образования, но это презрение европейские руководители вполне заслуживают. Более того, хотя и верно, что англо-сионистская Империя тонет, но европейская её часть тонет значительно быстрее, чем американская. Что и неудивительно, поскольку США — поистине очень даже уникальная страна.

США — «особый случай

Пока я писал эту статью, я слушал пресс-конференцию Дональда Трампа в Розовом саду Белого дома с объяснением миру, что теперь США выходят из Парижского соглашения. Я не хочу обсуждать достоинства этого соглашения или причины решения Трампа, но подчеркну, что это ставит США в прямую оппозицию другим 195 странам, подписавшим договор, ожидая, что США будут придерживаться его положений. 195 стран в действительности означают почти всю планету. И всё же Трамп чувствует себя уверенным, что может пойти своим путём, а всему остальному миру придётся заткнуться.

Трамп прав. США — «особый случай».

Остальная планета не может сделать ничего, что воспрепятствовало бы США выйти из того или иного соглашения. Лучшее доказательство этого можно найти в более или менее официальной позиции США, что им не нужен Совет Безопасности ООН, чтобы вводить санкции в отношении другой страны, угрожать военной агрессией или даже воевать с ней. Прямо сейчас США несколько раз атаковали Сирию, есть развёрнутые американские силы в самой Сирии и никого, похоже, это не волнует, что это представляет собой некую иронию, учитывая, сколько в США юристов, а того более — сколько их в Конгрессе. И всё же все послушно принимают, что США по каким-то причинам стоят выше закона, что законы писаны для «других», а никак не для «исключительной нации» с «обязанностью» и «особой ответственностью» «вести за собой мир» (извините, я не отказал себе в удовольствии, но мне просто нравится подобный империалистический язык!).

В политике сила не абсолютна, а относительна. Конечно, военные США в основном нефункциональны и вряд ли способны испугать кого-либо из американского списка «врагов», но по сравнению с Европой США — прям «моторчик». Что до европейцев, они зависят от американцев почти во всём, что имеет значение. Трамп всё это понимает и, по-видимому, испытывает большее уважение в Ким Чен Ыну, чем к Ангеле Меркель. Я не могу его в этом винить, я и сам испытываю такие чувства.

Много очаровательной иронии во всём

Традиционная британская внешняя политика всегда состояла в стимулировании войн в Европе, чтобы воспрепятствовать любому континентальному единству. Что до США, их главной целью всегда было сохранение принципа «удержать американцев внутри Европы, русских — вне её, а немцев — слабыми». А теперь мы видим, что британцы уходят из ЕС, а американцы уходят, ну, возможно, не из Европы самой по себе, но от большей части проблем Европы. Так почему англичане уходят? Разве это не явный признак того, что Европа тонет?

Один из любимых лозунгов укронацистов «Україна – це Європа». Увы, как я писал в прошлой статье, это Европа «становится» похожей на Украину: бедную, коррумпированную, ведомую лицемерной идеологией, полностью оторванную от реальности и, что самое важное, полностью зацикленную на воображаемых угрозах. Единственное различие между руководителями ЕС и их укронацистскими коллегами в том, что если последние заявляют, что уже сражаются с российским вторжением, то первые только готовятся ему противостоять. И всё. Помимо этого я различий не вижу, по крайней мере, таких, что имеют какое-то значение. Ой, я чуть не забыл американцев: они не воюют с русскими (пока?), но они «защищают» свою страну от атак русских хакеров и про-российских кротов в окружении Дональда Трампа. Прелестно.

В этом свихнувшемся мире только русские терпеливо пытаются убедить своих западных партнёров вернуться к некоему подобию разумности, но честно говоря, я не думаю, что они на это надеются. Они видят, как так называемый «Запад» разваливается на части, как правящие элиты Запада упрямо стремятся к саморазрушению, и они изумляются — почему это наши «западные партнёры» так решительно настроены вызвать собственную гибель и почему они обвиняют нас в том, что сами творят с собой? И ещё они часто посмеиваются над почти волшебным могуществом, которее безумцы-параноики на Западе приписывают России. Один из высших чинов США, бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер даже считает, что русские «почти генетически склонны кооптироваться, проникать внутрь, добиваться поддержки, делать всё что угодно, это типичные методы русских» чтобы ниспровергнуть демократию (не могу решить для себя, то ли он высказывается как нацист и расист, то ли как клоун... вероятно, смесь и того, и другого). Как я уже говорил, русские по большей части смеются надо всем этим, но чтобы уж быть уверенными, что дела не пойдут самым отвратительным образом, они вдобавок восстанавливают свои знаменитые «Ударные Армии» (в том числе как минимум одну Танковую армию) и удваивают численность ВДВ, доводя их состав до 72 000 солдат и в целом готовятся к Третьей Мировой войне.

Но пока война намного менее вероятна, чем было бы при Хиллари. Что мы наблюдаем — Трамп делает «Америку снова великой», отступаясь от европейских союзников и презрительно демонстрируя неуважение к остальному человечеству. Подобного рода невежественная мания величия, конечно, знак неприятный — но намного лучше, чем Третья Мировая. И это — «лучше, чем Третья Мировая» — всё, на что мы можем надеяться в обозримом будущем.

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