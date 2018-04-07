/Поглед.инфо/ Диалогът с Путин е възможен и само глупаците не искат да имат добри отношения с Русия, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на среща с ръководителите на Литва, Латвия и Естония. Думите на Тръмп са външнополитическо поражение и лична обида за ръководителите на балтийските държави. Балтийската среща на върха показа, че "Тръмп" не се нуждае от услугите на балтийските "вербални бойци" срещу Русия, но за воената отбрана и "енергийната независимост" на Прибалтика Америка ще им свали три кожи.

„Идеалният случай е да се договорим с Русия. Може би ще стане, може би не. Когато разберем, ще ви информирам; ще ви информирам когато му дойде времето, съвсем скоро", каза американският президент пред балтийските съюзници. На езика на Източна Европа подобни думи се наричат "Мюнхенска конспирация" и "Пакт Молотов-Рибентроп". Големите и силни съюзници ще преговарят с Русия зад гърба на малките държави и ще ги поставят пред свършен факта, като им кажат, какво се се споразумяли.

Преди, в такава низост те обвиняваха Германия, но сега става въпрос за... САЩ?!

(рус.ез.)

Балтийский саммит: Трамп оскорбил глав Прибалтики

Диалог с Путиным возможен, и только тупые не хотят иметь хороших отношений с Россией, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с главами Литвы, Латвии и Эстонии. Слова Трампа для глав Прибалтики — внешнеполитическое поражение и личное оскорбление. Балтийский саммит показал, что Трампу не нужны услуги прибалтийских «борцов ртом» с Россией, а за военную защиту и «энергетическую независимость» Америка с Прибалтики три шкуры сдерет.

Балтийский саммит, которого с таким напряжением ждали в Прибалтике, запомнится россыпью цитат Дональда Трампа, каждая из которых для прибалтийской дипломатии как плевок в лицо.

«В идеале мы хотим договориться с Россией. Может, удастся, а может, и нет. Возможно, нет. Когда узнаем, я вас информирую; придет время, и я вас информирую очень скоро», — сказал президент США прибалтийским союзникам. На языке Восточной Европы такие слова называются «Мюнхенский сговор» и «пакт Молотова — Риббентропа». Большие и сильные союзники собираются договариваться с Россией за спиной у малых стран и говорят, что поставят их перед фактом, о чём они договорились.

Раньше в такой низости любили обвинять Германию, а тут… США?! А как же трансатлантическая солидарность? И мало ли о чём Трамп может договариваться с Путиным. Может, они договорятся о том, что Америка заберет себе Сирию, а России отдаст Прибалтику.

Дальше — больше. О «гибридных угрозах» России в адрес балтийских стран главы Литвы, Латвии и Эстонии не услышали, об агрессивности Кремля, о том, что Россия представляет угрозу всему человечеству и подрывает международный порядок, — тем более.Наводящий вопрос литовского телевидения, сошелся ли он с главами стран Балтии в вопросе о том, что Россия представляет угрозу для соседей, американский лидер проигнорировал. Когда эстонская журналистка попыталась спасти ситуацию и в лоб спросила у хозяина Белого дома, считает ли он Путина врагом, вышло еще хуже. Трамп ответил, что диалог с Путиным возможен, выразил надежду, что с Россией можно сотрудничать, и еще раз дал понять странам Балтии, что в любом случае в диалоге Америки и России их номер шестнадцатый. «Я надеюсь, что можно будет завязать диалог, а если нет, вы первые об этом узнаете», — сказал президент США.

Балтийский саммит изначально был для прибалтийских лидеров унижением: вопреки всем дипломатическим нормам их привезли в Вашингтон скопом и принимали всех троих одновременно. Еще большим унижением для них он закончился.Президент США вольно или невольно оскорбил своих прибалтийских коллег, сказав, что только «тупые» могут быть против дружбы с Россией.

К чести президента Литвы нужно признать, что этот удар она выдержала стоически: когда прозвучала фраза про «очень тупых людей», которые не согласны с тем, что ладить с Россией хорошо, а не плохо, на лице у Дали Грибаускайте блуждали всё тот же влюбленный взгляд и ласковая улыбка. Хотя Даля Поликарповна не могла не понимать, что при этих словах вся Литва вспомнит ее спор с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, которого presidente раскритиковала за намерение возродить отношения с Россией, сказав, что с этой страной политический диалог невозможен.

И ведь не обвинишь «российскую пропаганду», что это она всё придумала про «тупых людей»: Трамп это сказал на камеры Грибаускайте в лицо.Но оскорбленной себя должна чувствовать не одна Даля Грибаускайте, а официальные Вильнюс, Рига и Таллин вместе.Трамп фактически посчитал тупой всю постсоветскую внешнюю политику стран Прибалтики, которые упустили миллион возможностей поладить с Россией и еще гордились тем, что они такие принципиальные и ценностно ориентированные: не скрывают своего враждебного отношения к восточному соседу, пока Америка и Европа о чём-то там разговаривают с Москвой.

Из-за такого отношения Литва, Латвия и Эстония теряли деньги, производство, транзит, население. Вот уж действительно тупая политика. Если в Прибалтике отмахивались, когда им об этом говорили российские эксперты, то пусть теперь попробуют отмахнуться от президента США.С 1991 года балтийские страны пытались зарабатывать не на сотрудничестве с Россией, а на борьбе с ней. Они превратили себя в «санитарный кордон» от России и делали на этом статусе политический капитал. Вильнюс, Рига и Таллин торговали на международном рынке русофобией и получали с продаж антироссийской риторики повышение значимости.«Россия представляет угрозу Европе», «Россия на нас нападет», «Москва не уважает соседей», «Кремль нарушает права человека» — Запад «покупал» такую риторику у Прибалтики, чтобы использовать ее для давления на Россию. В обмен страны Балтии получали кредиты, дотации и членство в элитных западных клубах.Президент Трамп на встрече с главами Литвы, Латвии и Эстонии четко дал понять, что им прибалтийский товар не востребован: с Путиным он будет разговаривать жестко и по-мужски и просьбы защитить сирых и убогих от «агрессивной России» в этом процессе ему не нужны.Прибалтика бы и рада поддакивать патрону в его намерении вести жесткий диалог с Москвой. Проблема в том, что сама она не может последовать его примеру и вести диалог с Россией. Ни жесткий, ни мягкий — никакой.

Из трех прибалтийских глав государств возможность разговаривать с Путиным сохраняется только у президента Эстонии, потому что Керсти Кальюлайд пока не успела отметиться русофобскими выпадами, на дипломатическом уровне вела себя корректно и одной из первых поздравила Путина с победой на президентских выпадах. Поэтому Кальюлайд на той же пресс-конференции с Трампом заявила, что доверяет мнению американского президента и его администрации в вопросе отношений с Россией.

А вот президенту Латвии Раймонду Вейонису после того, как он одобрил ликвидацию русских школ в Латвии, рассчитывать на то, что его станут принимать в Кремле, не приходится. О Дале Грибаускайте и говорить нечего: какой может быть диалог с откровенной хамкой, которая несколько лет поливала Россию и ее президента отборными оскорблениями?

Балтийский саммит для балтийских стран — полное фиаско. Это поражение во всём, включая те его итоги, которые сейчас прибалтийские политики выдают за победу.

Литва, Латвия и Эстония будут не зарабатывать на своих фобиях, а оплачивать их содержание по рыночной стоимости: за военную защиту и «энергетическую независимость» Трамп с них три шкуры сдерет.США выделят странам Балтии на троих 170 миллионов долларов на военные расходы. Это мало, и слава богу, что мало, потому что это военный кредит, который Литва, Латвия и Эстония должны будут вернуть с процентами. Свой вечный страх перед российским вторжением они оплатят Америке всем, что в Прибалтике еще осталось. Недвижимостью, землей, предприятиями. Трамп верен своим предвыборным обещаниям: американские налогоплательщики безбедную жизнь союзников Америки больше оплачивать не будут.

Еще одна форма оплаты американской военной защиты — экспорт сжиженного природного газа из США в страны Балтии. Тут уже о рыночной стоимости речи не идет: за американский СПГ Литва, Латвия и Эстония будут платить в несколько раз дороже, чем за продукцию «Газпрома». Хотели «энергетической независимости? Платите теперь за нее втридорога.Вся суть новой политики Белого дома по отношению к странам Балтии — в словах, которыми Дональд Трамп прокомментировал решение предоставить Прибалтике «военную помощь». «Конечно, вы называете эту страну не очень дружелюбной, — сказал о России президент США. — И поэтому мы вкладываем в оборону, безопасность и реформу НАТО».То есть это вы называете Россию угрозой, агрессором и так далее. Не мы. Мы ничего такого не видим и не замечаем, чтобы Россия готовилась на вас нападать. Но раз вы так говорите, ладно, будут вам военная техника, амуниция, авиация. За ваш счет. «Вы инвестируете в нашу страну, покупаете много оружия у Соединенных Штатов», — похвалил Дональд Трамп прибалтийских лидеров. Мол, всё правильно, делайте так и дальше. О том, чтобы оружие Соединенные Штаты давали бесплатно, и речи не идет.

На союзе с США Прибалтика больше ничего не заработает — она будет за этот союз только платить.И прощальные слова, сказанные хозяином Овального кабинета, звучат в этом отношении как последний гвоздь в крышку гроба прибалтийской внешней политики. «Я очень уважаю балтийские страны: невероятные люди и невероятные лидеры. Очень их уважаю. Вместе с ними, если это будет возможно, мы бы хотели дружить с Россией», — сказал президент США.После этого финального аккорда некоторым из «невероятных лидеров» осталось только пойти повеситься на заборе перед лужайкой Белого дома.

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