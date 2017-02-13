/Поглед.инфо/ В списъка със задачи за първостепенно решаване на новия американски президент Доналд Тръмп Украйна съвсем не е на приоритетно място. Киев няма стабилни отношения с новата администрация, а и обявяването на антисемита Степан Бандера за национален герой очевидно не допринася за положителен обрат.

Няма изгледи Порошенко да получи покана за аудиенция с Тръмп. Корупцията в страната продължава да се вихри на най-високо равнище. Армията е пред разпад. Дори съмнителната статистика на украинското министерство на отбраната навежда на изводи за ужасяващото й състояние. През 2016 г. 256 украински войници и офицери са намерили смъртта си след вътрешни разпри, самоубийства, алкохолни или наркотични отравяния, както и в пътно-транспортни произшествия.

Търсенето на път за мирно решаване на украинския проблем може да се окаже добра основа за преформулиране на американско-руските отношения. Тръмп ще продължи да не признава Крим като част от Русия, въпреки че "няма да раздува проблема." Що се отнася до Донбас, Вашингтон вероятно ще „замрази” конфликта по сценарий, от типа на Приднестровския. Най-вероятното решение е САЩ, ЕС и Русия "съвместно да оценят" възможностите за предоставяне на цялостен пакет от помощи за възстановяване на украинската икономика. Но при свои условия и подходи като се има предвид, че днешна Украйна е „държава на победилата корупция".

(рус.ез.)

Трамп придумал, как решить украинский вопрос

Еще до инаугурации Трампа издание The National Interest опубликовало перечень международных проблем, которые придется решать его администрации. Первые места занимают конфликтные отношения с Северной Кореей и Ираном. В этом списке Украина упоминается вскользь и где-то в конце.

И вот как выяснилось, едва заняв Белый дом, 45-й президент столкнулся существенным снижением поддержки внешней политики со стороны американского общества. «Значительная часть электората ставит под сомнение ценность американского глобального лидерства, - пишет американка украинского происхождения Пола Добрянски, в прошлом заместитель госсекретаря. - Многие американцы резко отвернулась от свободной торговли, которая является главным компонентом американской послевоенной глобальной стратегии. Другие, которых тоже немало, свысока смотрят на американские альянсы и глобальные институты, так как не видят в них смысла».

В то же время пул журналистов при Белом доме выявил, кто будет отстаивать и формировать национальный интерес в ближайшие четыре года. Это, помимо госсекретаря США Рекса Тиллерсона, - смекалистый зять Трампа, Джаред Кушнер, иудей, соблюдающий кошрут и субботу. Самый настоящий серый кардинал.

Кушнер предложил Трампу оставить всё, как есть, поскольку не ясны перспективы улучшения отношений с Россией, и непонятно, что делать с Украиной.

В этом плане «незалежной», объявившей народным героем антисемита Степана Бандеру, явно не повезло. Плюс к этому у Киева нет каких-либо устойчивых связей с новой администрацией. «Никто из украинцев не имеет доступа к новому президенту — они все в отчаянии, - пишет Кеннет Фогель, главный репортер Politico. - И чтобы добиться аудиенции Порошенко у Трампа, они готовы на всё. Об этом рассказал американский консультант Пол Манафорт, который не так давно встречался в Вашингтоне с Юрием Бойко, бывшим вице-премьером при Януковиче. Бойко предложили «заплатить дохера денег», чтобы заполучить поддержку Белого дома. Консультант отказался, объясняя, что «он не хочет встревать в эту историю».

В Белом доме сейчас совсем другие порядки и иные приоритеты, чем при Обаме. Джаред Кушнер призвал Трампа сосредоточиться на государственных интересах Израиля. И Вашингтон сразу же спустил собак на Палестинскую автономию. В частности, стало известно о переводе посольства США в Иерусалим, что, конечно, чревато новым взрывом на всем Ближнем Востоке. Следующий шаг Америки, естественно, будет против Ирана. Другими словами, сегодняшней Америке точно не до Украины.

Трамп ознакомлен с тем, что в 2015 году экономика «незалежной» сократилась более чем на 10%, отыграв только 1% в прошлом году за счет низкой базы. Новую администрацию также шокировала новость, что правительство Порошенко национализировало самый крупный банк без каких либо гарантий того, что его бывшие владельцы будут выплачивать миллиарды долларов набранных кредитов, займов и депозитов. Но самое неприятное заключается в том, что украинские товары Западу не нужны, а Россия, в прошлом главный покупатель, обеспечена всем необходимым.

Кроме того, несмотря на войну на Востоке страны, киевские партии власти живут, как кошка с собакой. Между тем, даже сомнительная статистика Минобороны Украины говорит об ужасном состоянии армии. В 2016 году 256 солдат и офицеров ВСУ погибли от внутренних разборок, самоубийств, алкогольного или наркотического отравления, а также в результате ДТП. Как пишет в этой связи The National Interest, «украинские военные столкнулись с такой же глубоко укоренившейся проблемой, как и остальное общество, без какого-либо плана её разрешения. Это привело к серьезной усталости США и европейских сторонников от Украины. Как результат, помощь и содействие Киеву осуществляется все реже и реже».

Здесь важно добавить, что и сами Соединенные Штаты безмерно устали от своей же политики силового вмешательства в самых разных уголках мира. Об этом неоднократно повторял Трамп еще в ходе избирательной кампании и, судя по всему, воевать он не собирается. Конечно, прошло совсем мало времени после его инаугурации, но миллиардер пока держит слово, данное избирателями. Косвенно об этом свидетельствует нарастающая поддержка со стороны его многочисленных сторонников, которые уже перечисли $16 млн. (сведения на 2 февраля 2017 года) на новую кампанию по переизбранию в 2020 году.

Безусловно, упор на мирное решение многих вопросов, включая и украинский, является хорошей почвой для рефрейминга американо-российских отношений. Понятно и то, что Трамп не признает Крым, как часть России, хотя не будет «в упор видеть эту проблему». Если же говорить о Донбассе, то Вашингтон устроила бы заморозка этого конфликта по типу Приднестровского сценария.

Что касается жизнедеятельности умирающей «незалежной», то тут есть мнение, что США, ЕС и Россия «должны совместно оценить» общий пакет помощи для восстановления украинской экономики. По мнению американских экспертов, политически жизнеспособная Украина важна в долгосрочных интересах для всех стран, включая Россию. Более того, привлечение РФ к этому формату будет означать, что Вашингтон не игнорирует Москву.

Головной болью, однако, является действенный контроль над потенциальными миллиардными инвестициями, так как есть понимание, что нынешняя «незалежная» - это страна победившей коррупции». The National Interest предполагает, что стороны, участницы помощи, выработают свои формулы и заявят о своей доле необходимых средств для финансирования заявленных проектов.

Несмотря на эти инициативы, Вашингтон, судя по всему, сам не верит в план коллективного спасения Украины. Во-первых, небогатая Россия и подавно не вложится в буйного соседа. Во-вторых, не найдет лишних миллиардов Европа, оставшись наедине с миллионами беженцев из Ближнего Востока. В-третьих, Трамп сейчас тратит много времени на сокращение помощи, как внутри страны, так и за рубежом. При этом все деньги сразу же перенаправляются на реализацию 50 крупнейших инфраструктурных проектов, которые создадут миллионы новых рабочих мест. А найти президенту США нужно почти триллион долларов.

И самое главное, учитывая личность Джареда Кушнера, сложно представить какие-либо альтруистические шаги со стороны новой администрации, как в пользу Москвы, так и Киева. Короче, вряд ли кто-то из нынешней американской власти огорчится, если украинский вопрос не будет решен при 45-м президенте. Тем более что наценка за благосклонность Вашингтона будет стоить слишком дорого, явно не по карману «братьям-славянам». Дело в том, что сейчас только Израиль является ключевым международным приоритетом Трампа. Может, поэтому его и выбрали, чтобы он в первую очередь решал задачи Тель-Авива.