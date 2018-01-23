/Поглед.инфо/ Западната преса е в паника.



"Путин възнамерява да управлява до 100-годишната си възраст?"; "Ще остане ли на поста си и след 2024 г.";



"Владимир Путин ще управлява ли вечно?"

Ето такива заглавия вижда пред себе си западният гражданин. Конспирологични теории, свързани с тези срокове, се разпространяват от дълго време, но сега поводът стана „домейната сензация”.

Публично известно е, че има такова нещо като "киберкуотинг", тоест регистрация в домейни, съдържащи имената на известни компании или известни личности. Всеки знае, че за стотинки киберкуотърите могат да съчетаят най-невероятни комбинации от думи, които съдържат имената на въпросните личности, а след това да ги продават на високи цени, или просто да правят печалби от рекламния трафик. Но може ли върху това обяснение да се построи конспиративна теория за "вечния" Путин?

И пробвал ли е някой кореспондент от списание "Нюзуик", например, да отвори домейна на Google, където се използва името на Доналд Тръмп? Със сигурност ще научи много новини. Като тази, че миналата година е регистриран домейн Trump3000.com. И регистраторът е компанията, която в същото време регистрира и домейна Putin2022.com.

(рус.ез.)

Трамп собирается править до 3000 года

Выборы президента России 2018 года

Так следует из «логики» американских СМИ

Западная пресса в панике. «Путин собирается править до своего 100-летия?», «Останется ли он на посту и после 2024 года?», «Будет ли Владимир Путин править вечно?» — вот такие заголовки на протяжении последнего времени видит перед собой западный обыватель.

Особо широко цитируется статья «Ньюсуик» о том, что президент России намерен оставаться на своем посту до достижения им 101 года. Эти подсчеты американский журнал основывает на сенсационном «открытии» российскими «Ведомостями» того факта, что в Сети зарегистрированы доменные имена Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и даже Putin2048.ru. «Ньюсуик» делает вывод из всего этого: «В случае своего избрания в 2048 году Путину к концу его срока исполнится 101 год». И это на полном серьезе пишет журнал, некогда считавшийся вполне респектабельным.

И ведь, вроде бы, всем известно, что есть такое понятие как «киберсквоттинг»: регистрация доменных имен, содержащих названия известных компаний или известных деятелей. Все знают, что киберсквоттеры промышляют тем, что за копейки (регистрация одного такого домена стоит меньше 10 долларов) скупают самые невероятные сочетания слов, содержащих эти имена, чтобы потом продавать их задорого или же просто получать прибыли на рекламном трафике. Но разве такое объяснение будет интересно читателям? Лучше уж построить на этом конспирологическую теорию о «вечном» Путине.

А попробовал бы какой-нибудь корреспондент того же «Ньюсуика» погуглить домены с использованием имени Дональда Трампа, то узнал бы для себя много нового. К примеру, что в прошлом году был зарегистрирован домен Trump3000.com. Причем регистратором его выступает компания, которая заодно зарегистрировала и домен Putin2022.com.

Казалось бы, где же заголовки «Трамп собирается править до 3000 года»? Ну правда же, по «логике» тех сенсаций о Путине, которыми потчуют западного обывателя, нужно делать подобные выводы. Ах, это будет слишком смешно выглядеть? Неужели кто-то в редакции «Ньюсуика» думает, что их подсчеты сроков правления Путина до ста лет выглядят иначе?

Причем различные конспирологические теории, связанные с этими сроками, распространяли ранее и без привязки к «доменной сенсации». Ирландская газета «Айриш таймс» под Новый год рассуждала о том, что Путин останется президентом и после 2024 года. А британский журнал «Уик» — о том, что Путин «будет править вечно». Кстати, даем наводку западным любителям подобных «сенсаций»: домен Putinforever.com тоже уже зарегистрирован. И регистратор все тот же, что планирует правление Трампа дотянуть до 3000 года. Чем не повод для далеко идущих геополитических выводов?

Само собой, не могли обойти тему возраста Путина и его сроков правления русскоязычные иностранные агенты, которые активно включились в российскую предвыборную кампанию. «Путин не умеет стареть» — под таким заголовком вышел материал Радио «Свобода» (решением Минюста РФ признано иноагентом). В нем российский политик Антон Баков с ностальгией вспоминал, как он радовался смерти Брежнева, и рассказывал, сколько людей обрадуется смерти Путина. Оставим в стороне моральные и этические аспекты подобных «рассуждений». Но разве не поразительно, что они звучат из уст лидера Монархической партии (а именно так представляется Баков), которая выступает за возвращение в Россию пожизненных монархов?

После же Крещения иностранные СМИ просто-таки взорвались «аналитическими» статьями о богатырском здоровье Путина. Видимо, это должно расстроить людей вроде Бакова и всевозможных иноагентов, представляющих ему площадку для подобных «рассуждений». Во всяком случае, то же Радио «Свобода» разродилось потрясающим по своей «глубине» твитом: «Один из главных вопросов — до какой температуры Путину подогрели воду в проруби?».

Да, похоже, западные «аналитики», рассуждающие о здоровье и сроках правления Владимира Путина, не только не умеют пользоваться Гуглом, но даже не представляют себе, что делается со льдом в случае его подогрева. Что ж, уровень «аналитиков» налицо.

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