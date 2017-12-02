/Поглед.инфо/ Четейки за енергичните рейдове на ИДИЛ от мястото, където е разположена военната база на САЩ, за това, как пропускат през бойните си редици смелите морски пехотинци на Империята на Доброто и техните съюзници, слушайки как “по погрешка”, непрекъснато са се снабдявали “тези ужасни терористи от ИДИЛ” с най-ново американско оръжие, което им е доставяно по море, суша и даже е хвърляно с парашути… Чета за “шистовия нефт”, с който бойко търгуваха американските компании и който, оказва се, е добиван от завладените от ИДИЛовците територии и не ме напуска усещането, че всичко това вече съм го виждал и чувал и по-рано.

2017

Членовете на забранената в Русия терористична организация “Ислямска държава”, взети в плен на територията на Сирия са признали че са сътрудничили със САЩ. Такава информация беше публикувана от аналитиците на Warfare Worldwide.

Бандит на име Мухамад Хсен ал-Хамад разказва, че неговия отряд е сътрудничил с американската страна. Според него преговорите с представителите на САЩ и с кюрдите се провеждали в завода в Табия. Бандитът твърди, че американците и кюрдите продали на ИДИЛ оръжие и обещали да им помогнат да свалят държавния режим в Сирия.

1945

Нищо лично, просто бизнес…

По време на Нюрнбергския процес бившият президент на Имперската банка Ялмар Шахт заявява: “Ако искате да предявите обвинение на промишлениците, които помогнаха да се превъоръжи Германия, то трябва да предявите обвинение сами на себе си. Вие ще бъдете длъжни да предявите обвинение на американците. Автомобилият завод “Опел”, например не произвеждаше нищо друго, освен военна продукция. А този завод беше собственост на вашата “Дженеръл Мотърс”. Практически до края на войната, имайки специално разрешение за търговия с Германия, Италия и Япония водеше своя бизнес американската телекомуникационна компания ITT. Не е спирал производството си във Франция след окупацията й от немците автомобилния гигант “Форд”, при това особено покровителство над “Форд” в Европа оказва лично Херман Гьоринг, намирайки се начело на промишления концерн “Райхсверк Херман Гьоринг”. За какво да говорим, ако такава далечна от военните дела компания като “Кока-кола” е организирала в Германия производството на напитката “Фанта”! Войната не попречи и на “Стандарт ойл” да сключи чрез британски посредници договор с германския химически концерн “И.Г.Фарбениндустри” за производство на авиационен бензин в Германия. По време на Втората световна война нито един танкер на “Стандарт ойл” не е бил потопен от немските подводници.

Както е известно, Нюрнбергския трибунал признава Шахт за невиновен.

2017 -

От района на Дейр ез-Зор през август американците извозиха с вертолети на своите ВВС на север в Сирийската арабска република повече от 20 бандити от Европа и приближените им терористи. Според информация на военно-дипломатически източник, това далеч не е първия такъв случай.

Арабското издание “Ал-Ватан” съобщи, че повече от 150 бандити от терористичната групировка “Ислямска държава” (забранена в Русия) са избягали от Абу–Кемал след разгрома на групировката в този район. Идиловците безпрепятствено са се прехвърлили на източния бряг на Ефрат и преминали по териториите, подконтролни на проамериканския алианс “Сирийски демократични сили”.

Руската страна предложи на САЩ да нанесе авиационен удар по бандитите, но командването на коалицията отказа да атакува ислямистите, заявявайки, че терористите са защитени от Женевската конвенция. Отбелязва се, че американските самолети пречели на работата на военно-космическите сили на РГ в района на Абу-Кемал.

(рус.ез.)

Как и нацистские военные преступники в последние дни существования Третьего рейха, многие боевики этой мощнейшей террористической организации спешат сдаться американцам, а не тем, кто их разгромил. История повторяется: весной 1945-го наши союзники готовили немецких пленных к совместному с британскими силами нападению на СССР в ходе операции «Немыслимое», а теперь США перебрасывают исламистских боевиков в Афганистан, чтобы они могли нанести удар по Средней Азии.

1945

Большинство из солдат вермахта принципиально не хотели сдаваться в плен советским оккупационным властям, а потому любыми силами пытались прорваться в американскую зону оккупации. В частности, эсэсовцы и власовцы полагали, что попадание в руки красноармейцев для них было равносильно смертному приговору. Такая же участь их ждала и у чешских партизан. Другие полагали, что они вскоре покинут американские лагеря военнопленных, дабы вновь взять оружие в руки и принять участие в «великой войне» Запада против Востока. Подобные настроения были весьма распространенными в последние дни войны.

Работа над ошибками

Лобовая фатальная ошибка Гитлера – еврейский вопрос. Если бы он ограничился уничтожением только граждан СССР, ему сегодня стояли бы памятники во всех городах Европы. ИГИЛ такой ошибки уже не допускает – Израиль вообще и евреев в частности – не трогает, а потому будущее их адептов представляется более перспективным, чем у членов НСДАП после 1945. Хотя куда уж приятнее:

В послевоенной Западной Германии органы власти вплоть до самых верхних эшелонов были переполнены бывшими офицерами СС, СД и гестапо, а также нацистскими идеологами, юристами, генералами вермахта. Так, в министерстве внутренних дел служило 54% бывших членов НСДАП. Об этом свидетельствуют результаты предварительного научного исследования, представленные общественности мюнхенским Институтом новейшей истории.

Исключительно из нацистов состояло руководство службы внешней разведки ФРГ (BND). Ее под руководством американской администрации создал из бывших высших чинов СС, СД и гестапо генерал абвера (контрразведки) Райнхард Гелен. А наиболее нацистской из всех спецслужб демократической Западной Германии стала Федеральная служба криминальной полиции, созданная бывшим офицером СС Паулем Дикопфом, во времена Гитлера ответственным за депортацию «расово неполноценных» и «асоциальных» элементов в Штутгарте.

Но самым вопиющим фактом попрания всех норм международного права и общечеловеческих ценностей было, конечно, назначение военного преступника Теодора Оберлендера федеральным министром по делам изгнанных (1953-1960 гг.). В годы войны он командовал карательным батальоном украинских националистов «Нахтигаль», совершившим во Львове в 1941 г. массовые убийства мирных граждан, прежде всего – евреев и поляков. Канцлер ФРГ Аденауэр считал Оберлендера «глубоко коричневым», однако последний покинул свою должность только после того, как Верховный суд ГДР заочно приговорил его к смертной казни.

В правительстве Аденауэра было много других чиновников высшего звена – судьи, прокуроры, члены СС и члены партии НСДАП (NSDAP) времен Третьего Рейха. Все эти люди успешно продолжали свою карьеру после окончания войны.

Герман Йозеф Абс, член правления Deutsche Bank с 1938 по 1945 год, был участником операции отъема собственности у евреев – предприятий и банков. После окончания войны он активно участвовал в построении новой страны – Федеративной Республики Германия.

С 1948 по 1952 год был председателем правления организации, которая регулировала кредиты для восстановления государства, а впоследствии финансовым советником канцлера Аденауэра и снова членом правления Deutsche Bank.

Райнхард Хен, член НСДАП и СС в пятидесятые и шестидесятые годы, преподавал в основанной им Академии по подготовке менеджеров.

Роман Герцог, принимавший участие еще молодым человеком под началом своего учителя, нацистского преступника Теодора Маунца, в создании конституции Федеративной Республики Германия, был президентом ФРГ с 1994 по 1999 год.

Среди депутатов Бундестага в послевоенные годы было больше половины нацистов, в руководстве министерства иностранных дел – две трети.

Курт-Георг Киссингер, член национал-социалистической партии и один из руководящих сотрудников министерства пропаганды Геббельса, был канцлером Германии с 1966 по 1969 год.

Карл Карстенс, член национал-социалистической партии, стал президентом Германии с 1979 по 1984 год.

Рихард фон Вайцзеккер, президент Германии с 1984 по 1994 год, выступал на Нюрнбергском процессе защитником своего отца – члена СС, бригаденфюрера и бывшего госсекретаря фашистской Германии, который занимался депортацией французских евреев в Аушвиц. Суд в Нюрнберге приговорил его к пяти годам заключения.

Это только часть опубликованных материалов и это надо помнить, ибо сегодня история повторяется – как тогда, так и сегодня одна и та же страна, контролирующая Германию, действуя по тому же шаблону, исподволь выкармливает и не даёт уничтожить голема, которого зримо подталкивает к походу на Восток, а значит, продолжение этой истории следует.

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