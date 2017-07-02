/Поглед.инфо/ Порошенко вече не може да отрече високото равнище на корупция в Украйна и ниското равнище на борбата с нея. Дори западните му партньори очевидно разбират това. Ето защо е необходимо да се намери виновник. И Порошенко назова виновникът за украинската корупция: съветската власт!

Порошенко се опитва да обясни всичките си неуспехи, както в стария виц от съветски времена за трите плика, оставени на новия директор от неговия предшественик: плик № 1: виновен за всичко е Янукович; плик № 2: виновни за всичко са съветските власти; следващият виновник сигурно ще бъде Петър Велики; а след това – Рюрикови, чиито потомци окупират хазарско-украинския Киев. Междувременно, крайно време е Порошенко да си подготви три нови плика...

(рус.ез.)

Три конверта для Порошенко

Администрацией Порошенко недовольны как на Западе, так и на самой Украине. Причём основанием для недовольства стала та же проблема, которая послужила поводом для неконституционного переворота, приведшего Порошенко и его команду к власти. Проблема коррупции. Коррупция на Украине никуда не делась. Возможно, после Януковича её стало даже ещё больше. Международные организации отмечают ужасающее состояние коррупционности в украинском государстве. А депутаты нескольких фракций украинского парламента начали процедуру импичмента — отстранения президента Порошенко от власти — в связи с тем, что реальная борьба с коррупцией отсутствует.

Странно, что для Запада и оппозиционных депутатов это выглядит как новость. Ведь вряд ли можно было ожидать чего-то другого, когда к власти на Украине пришла очередная клика олигархов. Сам Пётр Порошенко является капиталистом, имеющим свои бизнес-интересы, в том числе и в России, с которой он якобы «воюет» (Россия на войну с Порошенко так и не явилась). Тут смешно даже говорить о каком-то конфликте интересов. Для олигархов, когда они захватывают власть, никакого конфликта между их частными интересами и интересами общества и государства нет. Они просто используют общество и государство для того, чтобы обеспечивать свои бизнес-интересы. Вот и вся их власть, вот и вся их демократия.

Порошенко не может отрицать высокий уровень коррупции на Украине и низкий уровень борьбы с ней. Даже западные партнёры такого отрицания очевидности не поймут. Поэтому надо найти виновного. И Порошенко назвал виновной в украинской коррупции… советскую власть!

Оказывается, это глубоко укоренившееся коррупционное наследие СССР мешает Украине побороть коррупцию. «Проклятые кровавые коммунисты» не только извели украинцев голодоморами, унизили великую украинскую культуру и почти что запретили великий украинский язык, но и заразили честных бессребреников-украинцев своей страшной коммунистической коррупцией.

Как мы помним, в Советском Союзе процветала ужасная коррупция. Высшим чиновникам и их семьям иногда давали в спецраспределителях дополнительные три вида колбасы. А первый секретарь горкома партии беззастенчиво наслаждался служебной «Волгой» и дачей в целых сорок квадратных метров. После службы, правда, и машину, и дачу отнимали. Но каково было обычному советскому гражданину смотреть, как едет по дороге мимо него, стоящего на остановке трамвая, на чёрной «Волге» советский коррупционер! Прямо из спецраспределителя едет и везёт домой два килограмма колбасы. Обычный человек страдал. Особенно украинец. Теперь-то, конечно, когда чиновники имеют у себя и за границей дома в тысячи квадратных метров, кондитерские фабрики, заводы, порты, пароходы, целые гаражи мерседесов с мигалками, миллионы и миллиарды на оффшорных счетах, — теперь обычному человеку стало легче. Но советская зараза нет-нет, да и даёт о себе знать. Поэтому так трудно бороться с коррупцией. Особенно на Украине.

Не имея иного смысла в своём политическом существовании, нынешняя Украина всю себя без остатка посвятила так называемой десоветизации, то есть борьбе с советским наследием. Сносят памятники Ленину, переименовывают улицы, вымарывают и переписывают историю, запрещают Коммунистическую партию. Хотя главная десоветизация состоит в другом: в закрытии предприятий, в росте безработицы, в обнищании населения. Вот это действительно «борьба с наследием СССР». Потому что СССР оставил Украину индустриальной, богатой и процветающей. Из слаборазвитой территории, населённой главным образом «селюками», советская власть сделала Украину передовой республикой.

Украина, Грузия и Прибалтика были любимчиками в Советском Союзе. Украину вполне могли оставить в своих естественных границах — без Донбасса: ведь сразу после революции 1917 года в Донбассе возникла своя, пролетарская Донецко-Криворожская советская республика, не подчинявшаяся мелкобуржуазному Киеву. Но оставили Донбасс с Украиной, чтобы разбавить «селюков» пролетариатом и подтянуть их к городскому, современному образу жизни. Могли перенести столицу в продвинутый Харьков из затхлого города-музея Киева. Но тоже пожалели тонкие чувства украинцев. И даже дали попользоваться Крымом. Да всё без толку. Люди неблагодарны. Теперь советская власть, так невероятно много сделавшая для Украины, оказалась во всём виновата. Даже в том, что правит Украиной капиталист, который не может бороться с коррупцией, потому что коррупция — это его второе имя. И этот самый капиталист обвиняет советскую власть! А советская власть только в том действительно виновата, что была слишком доброй и слишком мягкой и не задавила всех этих гадёнышей, пока они были маленькими.

В советское время в среде ужасно коррумпированных советских чиновников бытовал такой вот антикоррупционный анекдот. Уходит в отставку первый секретарь обкома партии и говорит своему преемнику: «Вот тебе три конверта. Будет плохо — открывай их один за другим, согласно нумерации. В них мои тебе советы и инструкции». «Хорошо», — говорит преемник и начинает править. И вот, первая кризисная ситуация. Вызывают в Москву отчитываться за провалы в работе. Секретарь вскрывает конверт № 1. Там записка: «Вали всё на меня». Так и сделал. Съездил в Москву и объяснил, что все провалы из-за недостатков в работе предыдущего руководителя. Поверили. Правит дальше. Снова кризис, снова вызывают. Секретарь вскрывает конверт № 2. Там записка: «Обещай исправиться». Так и сделал. Дал клятвенные заверения, что улучшит ситуацию. Правит дальше. И опять кризис. Секретарь с надеждой вскрывает конверт № 3. А там записка: «Готовь три конверта».

Порошенко пытается все свои провалы объяснять инструкцией из конверта № 1. Раньше у него Янукович был во всём виноват, теперь советская власть. Дальше будет виноват Пётр Первый, а потом Рюрик, потомки которого оккупировали хазарско-украинский Киев. А между тем нынешней администрации самой давно пора готовить три конверта.

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