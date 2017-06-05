/Поглед.инфо/ Дана Рорбахер – председател на подкомитета по въпросите на Европа, Евразия и новите заплахи към Конгреса на САЩ, неотдавна заяви, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган вече не е желан гост в САЩ. Според Рорбахер, на Ердоган не трябва да се има доверие след опита за преврат и припомни, че превратът допълнително е засилил мощта на Ердоган, помогнал му е напълно да овладее властта и да смаже всякаква опозиция.

Прогнозата на частната разузнавателно-аналитична компания Stratfor за десетилетието 2015-2025 г. е, че войната постепенно ще навлезе навътре в Турция. "Очакваме Турция да се насочва на юг...”

Агенцията също така отбелязва упадъка на националните държави в Европа, Северна Африка и Близкия изток и на много места държавната власт се измества от въоръжени групировки. САЩ са готови да участват в подобни конфликти с помощта на авиация и ограничена намеса на земята, но няма да могат, а и няма да искат окончателно разрешаване на конфликта. Еволюцията на арабските държави, по-специално разположените на юг от Турция, е заплаха за регионалната стабилност. Stratfor обаче премълчава насочва ли се Турция и на север?

(рус.ез.)

Турция вступит в новую войну

Главное о Турции с 29 мая по 4 июня 2017 года

Конгресс США об Эрдогане: Гестапо… Исламофашист… Мафия…

Председатель подкомитета Конгресса США по вопросам Европы, Евразии и новых угроз Дана Рорбахер во время совещания заявил, что не хочет больше приглашать президента Турции Реджепа Эрдогана в США. Рорбахер вместе с комитетом 16 мая собрались перед посольством Турции в Вашингтоне, чтобы обсудить конфликт, а некоторые протестующие, подвергшиеся в тот день нападениям, выступили в качестве свидетелей и дали показания, не стесняясь в выражениях. Рорбахер заявил, что Эрдогану, требующему извинений от США за происшедшее в Вашингтоне, не следует доверять после попытки государственного переворота. Конгрессмен напомнил, что переворот еще более усилил власть Эрдогана, а также помог раздавить абсолютно всю оппозицию.

Иран: Турция в ответе за нападение PJAK

Тегеран, потерявший двух своих солдат в результате нападения «Партии свободной жизни в Курдистане» (PJAK) недалеко от турецких границ, обвинил Турцию в произошедшем. Командующий пограничным подразделением при Главном полицейском управлении Ирана генерал Касым Рызайи заявил, что Тегеран жестко отреагирует на эту атаку, которая унесла жизни двух солдат и ранила еще семерых.

Совет Европы: В Турции не осталось ни права, ни справедливости

За четыре года Турция исчерпала практически все ранее наработанное во имя прав человека, справедливости и свободы. Находясь уже всего в нескольких шагах от Запада в вопросах ценности человеческих прав, страна быстро стала отступать назад. В докладах, представленных обществу, виднеются трещины. Члены Комитета по правам человека при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили об утрате Турцией внутреннего права и отказе от справедливости. Заявление об отсутствии внутреннего права, сделанное членами Европейского парламента, предполагает задуматься об обращении в Европейский суд по правам человека.

15 лет тюрьмы для судьи из ООН!

Задержанного в результате неправомочных операций после попытки госпереворота 15 июня представителя Международного уголовного суда Айдына Сефа Акая хотят приговорить к 15 годам тюрьмы. Ранее ООН уже выступала с призывом выпустить судью на свободу. Акай был задержан 26 сентября 2016 года и обвинен в «причастности к террористической группировке», а также «попытке изменить конституционный порядок» и «убийстве человека». В качестве доказательства его вины была представлена телефонная программа обмена сообщениями Bylock. Судья заявил о том, что ни он, ни члены его семьи не причастны к «группировке», а лишь являются членами «Великой ложи вольных и принятых каменщиков Турции». До сегодняшнего дня ООН и Турция постоянно спорили по поводу Акая. 5 человек из судебной комиссии, представляющей Международный уголовный суд ООН и Международный трибунал по Руанде в заявлении об освобождении Акая отметили, что судебная система Турции «парализована». Суд, утверждая, что при аресте Акая была нарушена независимость судебной системы, попросил освободить обвиняемого до 14 февраля. Американская компания в своем подробном докладе подчеркнула, что использование программы Вylock было остановлено еще 1 марта 2016 года, за 4,5 месяца до переворота 15 июня, а также заявила о том, что задержание судьи является абсолютно безосновательным.

НАТО шокирует Эрдогана

Как сообщает немецкая газета Die Welt, Анкара на проходящем 24−25 мая саммите НАТО в Брюсселе предложила провести следующий саммит в Стамбуле. Однако Германия, Франция и некоторые другие страны НАТО выступили против. Саммит-2018, как и в этом году, видимо будет проведен в Брюсселе. Die Welt пишет о том, что «подножка для Турции в вопросе о месте проведении саммита» показывает наличие кризиса между двумя странами.

1000 человек «бок о бок»: однопартийное государство приводит к пассивности парламента

31 мая в отеле Point состоялась встреча ведущих турецких писателей, ученых и политиков. «Бок о бок, все вместе» — под таким слоганом собравшиеся призывали к миру и демократии. «Турция всегда нуждалась в общем сознании. Многие люди в нашей стране поняли, что управлять с помощью «политики охранника» невозможно. Мы выступаем против пассивного однопартийного парламента. Мы говорим «нет» сотням тысячам незаконных арестов ученых и журналистов. Мы не согласны с сомнительными результатами референдума по изменению Конституции. Мы хотим отмены чрезвычайного положения для того, чтобы жить в мире и безопасности. Мы хотим, чтобы были приняты решительные шаги к прозрачному государству и Конституции, обеспечивающей права и справедливость. Мы призываем к безопасности для всех граждан, для всех политических партий и гражданских образований. Мы призываем объединить наши силы для создания мирной суверенной политики и образовательной системы, свободной от идеологического напора, сексизма и дискриминации», — говорится в призыве.

Приготовьтесь к еще большему скандалу…

В последние дни в мировую прессу просочилась информация об офшорных счетах президента Эрдогана и богатстве премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. Как сообщает портал theblacksea. eu, новость с которого была переведена на турецкий язык, семья Эрдогана посредством офшорных компаний на острове Мэн и Мальте приобрела нефтяной танкер стоимостью в несколько миллионов долларов. Согласно документам, предоставленным Malta Files, бизнесмены Сыткы Айан и Мюбариз Мансимов даже подарили Эрдогану судно стоимость $25 млн. Богатство семьи Йылдырыма тоже заставляет удивиться. Как минимум 11 грузовых судов, 3 их которых зарегистрированы в Мальте, а 8 — в Голландии. Кроме того, наличные денежные средства в сотни миллионов евро, полученные от недвижимости. Большую часть денег забрали наличными… Забыв, как бывает неприятно, когда правда всплывает наружу, в попытке покрыть офшорные счета было отправлено слишком много денег, которые были замечены и не поступили на счет.

Зарубежные инвесторы сбегают от продлившегося режима чрезвычайного положения

Эрол Биледжик, председатель Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей (TÜSİAD), включающей в себя 500 самых крупных фирм Турции, высказался по поводу введенного после попытки переворота режима чрезвычайного положения. «Пытаясь каждый день выстроить наш бизнес, мы вынуждены слышать от наших зарубежных партнеров о том, что они не планируют инвестировать в Турцию до тех пор, пока длится режим чрезвычайной ситуации. Я могу сказать, что число иностранных предпринимателей, заявивших о том, что они не имеют возможности подписать контракт пока не окончится режим ЧП, очень велико», — отметил Биледжик. «Инвестиции и экспорт долгое время оставались на слабом уровне. Действительно, в период с 2012 по 2016 год скорость роста снизилась на 5,3%. Я хотел бы добавить, что сейчас мы должны обратить особое внимание на качество роста, нужно быть особо осторожными. Это очень важно. С увеличением долга в иностранной валюте, соотношение кредитов и депозитов в банковской системе достигло 120%. Это не очень хорошая новость, другими словами, депозиты уже не могут в достаточной мере поддерживать кредиты, в связи с этим возникает необходимость крупных заемов из-за границы», — добавил он. Еще одним показателем экономического спада является быстрое удаление от фондового рынка крупных игроков. В последний раз к каравану примкнули два самых крупных турецких холдинга — Koç и Sabancı. Тогда рынки были не готовы к этому. Во избежание трудностей с продажами, все действия велись в строгой секретности. Решение двух крупнейших холдингов о продаже некоторых акций на фондовом рынке в Стамбуле поразило всех. За последний год такие важные компании как Ülker grubu, Eczacıbaşı и BİM поставили свои подписи для продаж на фондовом рынке.

Турция вступит в новую войну

Частная разведовательно-аналитическая компания Stratfor предоставила прогнозы на десятилетие с 2015 по 2025 год, в котором их собственные источники на юге Турции сообщают о том, что война постепенно продвигается внутрь. «Мы ожидаем продвижения Турции на юг, так как страх от приближения военных границ и политических результатов войны будут заставлять ее бороться. Она будет вмешиваться как можно меньше и как можно медленнее, однако вмешается. И в результате этой борьбы раскроется в новом размере. Как бы бессердечна не была Турция, хаос на ее границах не может длиться вечно, нет другой страны, которая могла бы вынести этот груз», — заявляет Stratfor. Агентство также отмечает, что созданные в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке национальные государства вступили в период упадка, а во многих странах на место государственной власти встала власть вооруженных групп. США готовы участвовать в таких конфликтах при помощи авиации и ограниченного вмешательства на земле, но они не могут и не хотят обеспечивать окончательно разрешение конфликта. Эволюция арабских государств, в особенности расположенных к югу от Турции, представляет угрозу для региональной стабильности.

Увеличилось число террористических актов

За последнюю неделю в различных городах Турции произошло большое количество террористических актов. Турция вновь скорбит по своим людям. При нападении Рабочей партии Курдистана в Ване и Хаккяри погибло 6 и ранено 4 солдат. В городе Козлук провинции Батман в результате взрыва заложенной на дороге самодельной бомбы погиб 1 человек. Танкист погиб при ракетной атаке РПК в Ширнаке. 3 солдат погибли в столкновении в Диярбакыре, Лидже. 5 были ранены. В Ширнаке в городе Шеноб разбился вертолет. 13 военных, в том числе генерал, 2 полковника и 4 офицера среднего звена погибли геройской смертью.

После Нигерии Греция

Не так давно в порту Лагос в Нигерии при отправке турецкого судна было обнаружено оружие, в этот раз похожий случай произошел в Греции. Как сообщает Deutsche Welle Türkçe, греческие власти начали расследование после обнаружения судна с взрывчаткой, следующего из Турции в Судан. Греческая береговая охрана в среду утром остановила и направила на остров Кос судно под именем Mekong Spirit с 17 членами экипажа, следующее из Турции.

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