/Поглед.инфо/ Украинската криза навлиза в нов етап: привържениците на единството на руския свят провъзгласяват курс за създаване на държавата Малорусия. Как трябва да разбираме прокламацията на ръководителя на Донецката народна република, както и последващата официална реакция на Русия?

През 2014 г. Путин не поиска със сила да откъсне от Украйна източните й провинции, населени предимно с руснаци. Нарекоха го с какви ли не имена: и предател на интересите на руския народ, и „заукраинец”. Но доколкото по-голямата част от населението на Русия разбра ролята, която Путин изигра в ситуацията с Крим и Донбас, опитите да нарекат президента не-патриот, нямаха успех. Дори милиони жители на Донецката и Луганската народни републики, намиращи се във възможното най-тежко положение, разбраха мотивите на Кремъл. Путин не се страхува да присъедини Донбас, Путин, както всеки руски управляващ, мисли за Украйна като цяло.

И това не е прищявка на привърженик на империя, а грижа на ръководителя на руския свят за това как този свят ще съществува в бъдещето. Да, Путин е президент на Руската федерация. Но тъй като самата Руска федерация се явява само временна форма на съществуването на вечната Русия, така и Путин се явява гарант на интересите и правата на всички руски хора, на целия руски свят.

(рус.ез.)

Украина обречена снова стать Малороссией

В украинском кризисе начинается новый этап: сторонники единства русского мира провозглашают курс на создание государства Малороссия. Как понимать соответствующее заявление, сделанное главой ДНР, а также официальную реакцию со стороны России, последовавшую за ним?

После того, как глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке объявил о создании Малороссии, тут же началось жужжание «политологов». Что это за хитрая игра, с Кремлем или без Кремля, пропагандистский ход или изменение стратегии?

Гадали, обзывали, проклинали – но потом, после высказываний человека, близкого к ответственным в Кремле за переговорный процесс по Украине, успокоились. Нет, Кремль оказался ни при чем, а сама идея – просто придумка «блогеров и писателей». Тогда «соловьи» стали гадать, получат ли блогеры по шапке за свое творчество.

Ну а когда ближе к вечеру пресс-секретарь президента России сказал, что «заявление Захарченко по теме Малороссии является его личной инициативой», а «российская сторона сохраняет приверженность минским договоренностям», радость комментаторов и вовсе приобрела неприличные формы.

Причем радуются как противники Путина и единства России и Украины, так и сторонники присоединения Донбасса. Последние видят в любой кремлевской инициативе поползновения в сторону сдачи Донбасса и поэтому уже успели прокричать извечное «Путин слил». Теперь же большинство «аналитиков» успокоилось на том, что Захарченко просто устроил себе пиар-акцию, ну или в крайнем случае таким образом решил чуть взбодрить Киев. Ничего серьезного – расходимся, заключили «умные головы».

Между тем мы имеем дело с важнейшим, рубежным моментом в истории борьбы за Украину.

Все споры в России по украинской теме вот уже три года идут вокруг того, какую стратегию в отношении Украины нужно выбрать – и правильно ли мы вели себя в 2014-м. Если не брать маргинальную либеральную оппозицию, критикующую Кремль за все, начиная с Крыма, то основная претензия к политике власти у части тех, кто называет себя «русскими националистами», в том, что Россия не присоединила к себе Донбасс и Новороссию.

То есть Путин не выполнил того, что они от него ждали в 2014-м – сказал слово «Новороссия», но не стал силой разваливать Украину, отрезать от нее восточные области, населенные в основном русскими. За это Путина как только не обзывали – и предателем интересов русского народа, и заукраинцем. Но поскольку подавляющая часть населения России понимает роль, которую Путин сыграл в истории с Крымом и Донбассом, попытки выставить президента непатриотом не имели успеха. Даже миллионы жителей ДНР и ЛНР, оказавшиеся в самой тяжелой, подвешенной ситуации, понимают мотивы Кремля. Путин не боится присоединить Донбасс, Путин, как и любой русский правитель, думает об Украине в целом.

И это не блажь империалиста – это забота руководителя русского мира о том, как этот мир будет жить дальше. Да, Путин называется президентом РФ. Но как сама РФ является лишь временной формой существования вечной России, так и Путин является гарантом интересов и прав всех русских людей, всего русского мира. Решение т. н. украинского вопроса имеет огромное, судьбоносное значение. Решим неправильно – и на исправление наших ошибок, упущений, слабостей уйдут столетия, а то и все будет непоправимо разрушено.

Речь идет о будущем русского мира, русской цивилизации. О том, будет ли она единой – потому что без Украины Россия не будет не империей (как пел поляк Бжезинский), она не будет Россией. Именно поэтому так важна позиция Путина в отношении единства русского народа: президент постоянно подчеркивает, что русские и украинцы – это не просто братские народы, это практически один народ. Так оно и есть, Путин ничего не выдумывает – но нужно иметь политическое и человеческое мужество, чтобы упрямо гнуть эту линию.

Ведь гораздо проще – и немалая часть политической элиты России на это бы согласилась – сказать, что да, мы стоим за русский мир, но делать все так, чтобы отпустить Украину на запад. Забрать ДНР и ЛНР – Киев с радостью (хотя и не озвучиваемой) отказался бы от и так потерянных территорий. Запад поворчал бы для виду, но был бы рад окончанию кризиса, даже внеблоковый статус Украины бы гарантировал.

Но мы потеряли бы колыбель русской цивилизации, отдали бы десятки миллионов наших соотечественников (пускай большая часть из них и одурачена сейчас нашими общими врагами) на дерусификацию, на перерождение. Распалась бы потом Украина на части, погрязла бы в междоусобицах или нет – это было бы уже не наше, чужое дело. Так должен был бы поступить Путин? Конечно, нет.

Именно поэтому Россия борется за всю Украину – выжидая, говоря всякие приличествующие моменту слова о «минском процессе» и невмешательстве. Эту невысказываемую публично позицию России прекрасно понимают и на Западе – ведь они изначально понимали, что пытаются захватить чужое, русское, оторвать кусок русского мира – и в так называемой киевской власти.

Руководящая сейчас Украиной «элита» – это вообще страшное зрелище: сочетание предателей и авантюристов, глупых и недалеких людей с прожженными циниками и русофобами. Это все последствия распада страны в 1991-м. Но если в России с трудом, но взяли верх люди дела, то на Украине продолжается пир проходимцев и воров. Для этой «элиты» бегство от России становится еще и способом избежать возмездия со стороны собственного народа – ведь после начала сближения двух стран придется за все отвечать.

Существующая Украина не имеет будущего. Переходная, постсоветская страна умерла в феврале 2014-го, а нынешнее образование будет переформатировано и возвращено в состав русского мира. Вопрос только во времени и затраченных на это усилиях. Прошло уже три года – и нам в России, конечно, мечталось, что отрезвление и самолечение украинского общества будет идти быстрее.

Но сейчас казалось бы замедлившиеся процессы дезинтеграции и борьбы за власть в незалежной будут набирать обороты. У киевского режима заканчиваются отвлекающие приемы. Безвиз страна получила, но перспектив евроинтеграции нет, новая американская администрация не готова даже в пропагандистском плане подыгрывать Киеву и говорить о том, что все идет в правильном направлении. Экономика деградирует, а социальное недовольство неизбежно накапливается – очередной виток схватки за власть запрограммирован. И к нему готовятся не только те, кто считает себя «хозяевами Украины», но и те, кто борется за ее будущее.

Лозунг о создании Малороссии, о замене ею Украины как таковой – это форма борьбы за Украину на 2017–2020 годы. Теперь на Украине есть два государства – одно, никем не признанное, но со столицей в Донецке и стремлением быть с Россией, и второе, всеми признанное, но со стремлением быть без России.

Россия ведет борьбу за Украину не с Западом – там на самом деле никак не смогут остановить наше воссоединение, воевать за Украину с Россией ни ЕС, ни США никогда не будут. Россия ведет борьбу за Украину с Киевом, с той «элитой», что захватила власть в стране – борьбу за души и умы населения Украины. И в этой борьбе слова о создании Малороссии стали очень правильным, сильным ходом – они напомнили всем жителям незалежной, что они на самом деле русские, то есть малороссы. И что, когда они выгонят киевскую «элиту», страна снова станет единой, что никуда Донбасс не уходит, пускай Порошенко и не надеется на это.

Никто не знает, сколько времени уйдет на превращение Украины в Малороссию – три, пять, десять лет. Но она неизбежно вновь станет Малороссией, а потом и частью единой, великой России.

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