/Поглед.инфо/ Настъпи моментът, когато стана ясно на чия страна са обикновените украинци. Денят на победата изведе на улиците на Киев, Харков, Одеса, Днепропетровск и т.н. повече от 500 хиляди манифестанти, които скандираха: "Фашизмът няма да мине!"

Това показва, че народът прекрасно осъзнава своето положение, не отрича наличието на нацистка окупация и марионетен режим. Налице е силно нарастване на антиправителствените настроения, демонстрирани на шествието "Безсмъртен полк". В големите градове акциите бяха добре организирани, за първи път включваха гражданска самозащита, в противовес на полицията и бандеровците. Фактът, че е създадена гражданска организация за сигурност показва, че хората не вярват на никого. Нито на полицията, нито на бившия Беркут, и съвсем не на нацюките. Хората разбраха, че могат да разчитат само на себе си и на никой друг. Което недвусмислено говори за създаването на трета сила в страната.

Във всеки град имаше и провокатори, които се опитваха да дискредитират шествията, да хвърлят димки, да обиждат участниците и просто да ескалират ситуацията. Но хората от дълго време вече са на ръба да въстанат. Недоволството прелива. То чука на вратата и е готово да избухне като експлозивна смес само с едно драсване на клечка кибрит. Недоволството вече крещи и вика: "Махни се, махни се фашистка гнидо, докато все още не е изпълнена с омраза всяка клетка на тялото ми!"

(рус.ез.)

Восстание настоящей Украины

Ну вот и наступил момент когда лёд украинского застоя наконец тронулся и стало понятно, на чьей всё-таки стороне простые украинцы. Празднование Дня Великой Победы, вывело на улицы Киева, Харькова, Одессы, Днепра и т.д. свыше 500 тыс. человек, которые во всех точках страны, кричали знаменитую фразу «Фашизм не пройдёт!» Это говорит и о том, что народ прекрасно осознаёт своё положение и не отрицает наличие фашистской оккупации и марионеточности их государства.



Мы имели возможность наблюдать сильный всплеск антигосударственных настроений замаскированных под шествие «Бессмертного полка». В больших городах акция была неплохо организована, а сам праздник впервые за всю историю имел гражданскую самооборону в противовес полиции и бандеровцам. В каждом городе на шествии имелись так называемые «титушки», которые, судя по всему, были собраны в городских спортзалах и спортивных секциях.



Уж не знаю, что бы могло произойти, не будь этих «титушек» на шествиях. Ведь националисты пытались всячески дискредитировать шествие, забрасывая людей дымовыми шашками, изрядно оскорбляя их и просто накаляя обстановку.



Да собственно, чего её накалять… Люди и без того находятся на грани восстания уже достаточно долгое время. Недовольство выплескивается и уже буквально хлыщет через край. Оно стучится и рвётся наружу готовое вырваться гремучей смесью, лишь поднеси спичку и в бой. Оно уже кричит и вопит: «Беги, беги, фашистская гнида, пока ещё не переполнилась ненавистью каждая клетка моего тела!»



Но не смотря на критический характер, народ проявил терпимость по отношению к патриотическому сброду, и слыша приевшуюся «ганьбу», «колорады», «Чемодан – вокзал – Россия» и пр., люди продолжали петь «Катюшу», под крики «Ура!» взывая к их человечности.



«Украина одна. Нужно жить дружно», «Слава победителям!» – кричали люди в ответ на опостылевшее «СУГС». Собственно, это и все «жуткие провокации», которые можно было услышать от сторонников победы над фашизмом. Но патриотам было мало и они рвали символы победы и топтали самые обыкновенные цветы вырванные из рук пенсионеров.



Как не крути, но этот месяц показал градус народного накала, который постоянно только растёт. Три года страна катится под откос, идёт война, а народ кормят байками о некой агрессии. Люди просто воспользовались моментом и под видом праздника открыто заявили всё что они думают о дне сегодняшнем, и о том что им готовят на день завтрашний.



А ведь для «Бессмертного полка» уже были готовы не просто провокации, а целые кровопролития. В одном только Днепропетровске после серьёзных стычек с «титушками» у правосеков были изъяты биты, кастеты, ножи, травматический огнестрел, канистры с горючим и какие-то химические вещества похожие на кислоту. Не будь на шествиях тех самых «титушек» вооружённых одной парой тактических перчаток, весь этот арсенал мог бы вполне вылиться зажигательной смесью на головы мирного шествия.



В больших городах сторонники победы над фашизмом показали, что готовы дать по зубам любому нацику. И только в одном Киеве «титушки» не показали себя во всей красе. Ведь в городе проходило Евровидение, и правоохранители предотвращали максимум провокаций, не пропуская представителей ОУН к шествию, а экс-Беркут просто разгромил их офис. Судя по тому, что можно было видеть на съёмках, стало понятно на сколько хорошо была организована гражданская самозащита.



Колонна «Бессмертного полка», состояла из множества простых граждан и молодых здоровых ребят атлетического телосложения, которые ничего не кричали, практически ничего не несли, а только спокойно оглядывались по сторонам контролируя обстановку и были сбиты в организованные группы.



Сама организация гражданской безопасности, прямо говорит о том, что люди не доверяют никому. Ни полиции, ни экс-Беркуту, ни тем более нацикам. Народ усвоил, что полагаться он может только на себя и никого больше.



Такое положение вещей, уже не двусмысленно говорит о создании третьей силы в стране. Если раньше в гражданских мероприятиях принимали участие лишь нацики и правоохранители, то сейчас выступает чисто гражданская позиция, которая устала от оголтелого национализма, скотства приезжих вуек и прочего промывания мозгов. Кстати, третья сила это и есть самая настоящая самопомощь, а не какое-то сборище псевдопатриотичных макак.



Третья сила включает в себя этакую народную солянку из всех народных сословий, которые включают в себя и заукраинские идеи до майдана, и пророссийские, и коммунистические и прочие, прочие. Это и есть те самые, настоящие украинцы, которые всегда были довольно разными и в тоже время едиными. Но самое главное – они есть и снова объединяются против существующего расклада сил.



Настоящие украинцы, давали отпор во всех городах сыплющегося государства. Все поднялись и заявили, что отныне нужно считаться с народом!



Однако последствия 9 мая рискуют стать необратимыми, поскольку в Днепропетровске уволили часть правоохранителей, которые имели наглость стать на сторону народа. Это автоматически развязывает нацикам руки на сатисфакцию, поскольку полиция усвоила урок и сочтёт нецелесообразным под угрозой увольнения снова защищать гражданских, которые также будут защищаться и мстить. А если взять во внимание воскресный расстрел таксиста личной охраной Яроша, то это и вовсе спровоцирует регулярные побоища и создаст вооружённые партизанские движения против промытых националистов. Если это всё сдобрить выходным полиции в Запорожье то замечательный винегрет получится – у народа остаётся надежда только на себя, а кроме правосеков имеется ещё один противник в лице правоохранителей.



Но как бы там ни было, майский праздник начал объединять народ в единую силу. Так что всё ещё впереди. И не нужно искать заказчика в будущих беспорядках на Украине. Всё это будет закономерным результатом, к которому страна шла с осени 2013-го.



И в заключение: Я так и чувствую что дальше у некоторых читателей из Донбасса посыплется шквал эмоций. Зная многие настроения граждан Республик, подозреваю что наш народ, станет ругать запоздало очнувшихся украинцев. Якобы все три года они оплачивали войну, слали СМСки на АТО и не хотели встать на свою защиту от хунты. Но спешу напомнить, что три года назад восстали не только Крым и Донбасс – восстали Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса и многие другие регионы. Большинство киевлян было против Майдана. Именно они взяли на себя первый удар репрессий. Именно на них растрачивались все силы СБУ, что дало Донбассу время на организацию сопротивления и проведения референдума. Если бы не восставшие регионы, то каждое 2 мая, мы надували бы траурные шарики возле Донецкой ОГА, вместо Одесского Дома Профсоюзов, и кто знает, сколько жертв мы бы тогда оплакивали под жовто-блакитной тряпкой уже сегодня.



Нужно помнить за что мы воюем и кого нужно будет освобождать в будущем. Русские своих не бросают – это закон, благодаря которому мы однажды победили фашистов, да и теперь нам ничего не мешает снова их победить.

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