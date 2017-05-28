/Поглед.инфо/ В навечерието на 20-годишнината от приемането на Конституцията на Руската федерация, президентът Владимир Путин взе участие в среща със завеждащите катедрите по конституционно-правните дисциплини.

На срещата, той заяви: "Приоритет трябва да бъде нашата Конституция. И това не е само наша позиция, практически във всички страни на света това е принцип. В неотдавнашните решения на властите във Великобритания се подчертава същото: каквито и решения да се вземат, ако не са съобразени с конституцията на Великобритания, те не се прилагат на тяхната територия. Ето така и ние трябва да постъпваме. Разбира се, трябва да изпълняваме международните си задължения. Но приоритетът на Конституцията трябва да бъде безусловен. Всички закони, ако съответстват на международните споразумения, ратифицирани от парламента (знаем, че приоритет в дадения случай имат тези ратифицирани споразумения), не трябва да бъдат подписвани, ако противоречат на Конституцията. Това е основен принцип".

Съветници отвъд океана и Европа, възползвайки се от слабостта на Русия през 90-те години, повлияха на създаването на Конституция, в която не е разписано предимството й пред международното право. Това доведе до факта, че сега всеки, който не е съгласен с решението на руските съдилища, веднага може да се обърне към Европейския съд. Но когато международното право засяга основни принципи на живота на руския народ, тогава е необходимо да се тегли черта. Нашият народ не приема хомосексуалното бесовство, лесбийството, инцеста, пълзяща лава, която залива Европа и Съединените американски щати. Тези явления са в разрез с нашите традиционни нравствени закони, които произтичат от православието. Не може да допуснем да гледаме безразлично на това, да приемаме международното право като "свещена крава". Трябва да защитаваме живота си, своите граждани и своя народ. И нашият президент за пореден път показа, че рискува своя живот в името на народа си, стараейки се изцяло да реализира своите пълномощия в защита на своите граждани.

(рус.ез.)

Владимир Путин рискует жизнью ради своего народа

Генерал-майор Владимир Усманов поддержал заявление Владимира Путина о недопустимости превалирования международного права над Конституцией России. Как сообщалось, Президент России Владимир Путин принял участие во встрече с заведующими кафедрами конституционно-правовых дисциплин, состоявшейся в преддверии 20-летия Конституции России.

На встрече он, в частности, заявил: «Всё-таки приоритет должен быть у нашей Конституции. И это не только наша с вами позиция, практически во всех странах мира это применяется. Недавние решения властей Великобритании как раз об этом и говорят: что бы там ни принималось, если эти решения не соответствуют конституции Великобритании, они не применяются на их территории. Вот и мы так должны поступать. Конечно, мы должны исполнять свои международные обязательства. Это ясно, но всё-таки приоритет Конституции должен быть безусловным. Все остальные законы, если есть соответствующие международные соглашения, ратифицированные парламентом (мы знаем, что приоритет в данном случае отдаётся этим ратифицированным соглашениям), не должны подписываться, если они противоречат Конституции. Вот в чём всё дело. Это принципиальная вещь».

О затронутой проблеме рассуждает в интервью «Русской народной линии» советник губернатора Курганской области, генерал-майор, профессор, доктор педагогических наук Владимир Усманов:

«Затронутая проблема назревала уже давно. Советники из-за океана, из Европы, воспользовавшись слабостью России в 90-е годы и конституционной неразберихой в стране, повлияли на формирование Конституции, где не указали ее преимущество над международным правом. Это привело к тому, что сейчас любой, не согласный с решением российских судов, по любому поводу сразу же пишет в Европейский суд.

Конечно, такой «граненой» оценки морали и нравственности не может быть, она, скорее всего, из кодекса человеческих отношений. Но, когда международное право затрагивает основополагающие принципы жизни российского народа, тогда необходимо провести черту. Один раз уже Президент говорил о красной черте в таких отношениях. Все понимают, о чем идет речь, о ряде выстроенных европейско-американских бастионов. Это касается пусек-кощунниц, закона Димы Яковлева и закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма и педофилии. Это очень опасный путь, когда затрагивают систему международного законодательства, но он нам необходим при отстаивании чести и достоинства наших граждан. Конституция должна четко определить, в каких случаях и по какому поводу наше законодательство имеет приоритет перед международным правом.

В конечном итоге этот путь не будет таким страшным, так как в основном это будет касаться свободы личности, а ее воспринимают несколько по-разному. Наш народ не принимает гомосексуальное бесовство, лесбиянство, инцест, которые ползучей лавой накрывают Европу и Соединенный Штаты Америки. Эти явления противоречат нашим обыкновенным нравственным законам, вытекающим из Православия. Мы не можем этого допускать, свободно на это смотреть, воспринимая международное право как «священную корову».

Надо защищать свою жизнь, своих граждан и свой народ. И наш Президент в очередной раз показал, что он рискует жизнью ради своего народа, стараясь полностью реализовывать свои полномочия в деле защиты своих граждан. Его слова будут восприняты обществом на ура, ибо они направлены на защиту нашего народа».

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