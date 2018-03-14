/Поглед.инфо/ На 28 ноември 1820 г. в гр. Бармен, Вестфалия, в семейството на преуспяващ текстилец-фабрикант, е роден Фридрих Енгелс – бизнесменът, философът, журналистът. По времето на триумфа на марксизма в Русия, Фридрих Енгелс има странен статут. Профилът му украсява всички партийни конгреси, заедно с профилите на Маркс и Ленин, но в тази тройка той е най-незначителната фигура. А и всепобеждаващото учение се наричаше "марксизъм-ленинизъм", без да се споменава Енгелс.

За един от създателите на манифеста на Комунистическата партия е отреден образа на д-р Уотсън, сянката, която следва Маркс-Холмс, и която се удивлява от гениалността на своя приятел. Всъщност Фридрих Енгелс до известна степен сам си е виновен, след като признава първенството на Маркс по въпросите на философията; така той се превръща във верен оръженосец, в ущърб на собствения си талант и способности.

Енгелс се увлича от философията на Хегел и се сближава с младите хегелианци по време на службата си в армията. Под влияние на новите си приятели, под псевдоним, той започва да пише статии за глупостта и самодоволството на бюргерите и лицемерната набожност на фабрикантите, които потискат работниците. Всъщност, такъв набожен фабрикант е бил и бащата на Фридрих – Енгелс-старши.

Срещата му на 28 август 1844 г. в едно парижко кафене с Карл Маркс ражда най-известният политически тандем на ХIХ век. След смъртта на Маркс, само първият том на "Капиталът" е бил завършен. Останалите материали са били в ръкопис. Енгелс поема титаничната работа и успява да завърши втория и третия том на тази епохална творба. Някои изследователи на делото му отбелязват, че работата, извършена от Енгелс, е толкова значима, че е по-правилно авторството на „Капиталът” да бъде приписвано и на двамата - Карл Маркс и Фридрих Енгелс.

(рус.ез.)

«Вторая скрипка» коммунизма. Как топ-менеджер Энгельс готовил революцию

28 ноября 1820 года родился бизнесмен, философ и журналист Фридрих Энгельс.

Карл Холмс и Фридрих Ватсон

В советские времена был популярен анекдот о чукче, который побывав в столице, по возвращении сообщает своим простодушным соплеменникам: оказывается, Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не муж и жена, а четыре разных человека.

Анекдот анекдотом, но и во времена торжества марксистского учения в России у Фридриха Энгельса был очень странный статус. Его профиль красовался на всех партийных съездах вместе с профилями Маркса и Ленина, однако он был в той тройке самой малозначительной фигурой. Да и побеждающее учение именовали исключительно «марксизмом-ленинизмом», без всякого упоминания Энгельса.

В итоге за одним из создателей «Манифеста коммунистической партии» закрепился образ этакого доктор Ватсона, тенью следующего за Марксом — Холмсом и удивляющегося гениальности друга.

На самом деле Фридрих Энгельс в известной степени «виноват сам» — однажды признав первенство Маркса в вопросах философии, он превратился в верного оруженосца в ущерб собственным талантам и возможностям.

Представитель «золотой молодежи»

С пролетариатом, борьбе за права которого он посвятил жизнь, Фридриха Энгельса изначально не связывало ничего. Он родился 28 ноября 1820 года в Вестфалии, в городе Бармен, в семье преуспевающего текстильного фабриканта Фридриха Энгельса-старшего.

Отец видел в сыне будущего бизнесмена и полагал, что тот должен изучать исключительно те науки, что пригодятся ему в деле. Поэтому после окончания городской школы и учебы в гимназии Эльберфельда, Энгельс в 17 лет поступил на работу в торговую фирму отца в качестве клерка. Юноша гимназию не окончил — отец решил, что полученных там знаний отпрыску хватит с лихвой.

Изучение азов бизнеса не требовало от молодого человека слишком много времени — его с лихвой хватало на всевозможные развлечения. Одновременно Энгельс стал делать первые шаги в журналистике, выступая в качестве корреспондента двух газет. С осени 1841 года Энгельс проходил годичную военную службу в Берлине, после чего снова вернулся в фирму отца.

Во время службы в армии Энгельс увлекся философией Гегеля и сблизился с младогегельянцами. Под влиянием новых друзей он под псевдонимом начал писать статьи о глупости и самодовольстве бюргеров и лицемерной набожность фабрикантов, угнетающих рабочих. При этом таким вот набожным фабрикантом был и отец Фридриха, Энгельс-старший.

Свободный брак на троих

Поначалу отца не очень беспокоили взгляды сына. Для продолжения его коммерческого образования Энгельс-старший направляет сына в Лондон на хлопкопрядильную фабрику, которой он владел вместе с компаньоном.

Растянувшаяся на два года поездка в Лондон изменила жизнь Энгельса. Во-первых, он близко познакомился с жизнью и бытом рабочего класса и справедливо счел их ужасными и недостойными. Во-вторых, он познакомился с работницами фабрики, сестрами-ирландками Мэри и Лидией Бернс. Энгельс влюбился в обеих, они ответили ему взаимностью, и эта связь продлилась до конца жизни.

Впоследствии такой триумвират шокировал жену Маркса, которая опасалась, что ее Карл переймет стиль жизни друга.

Энгельс считал брак пережитком прошлого и выступал за свободные отношения. На Мэри он женился по ее просьбе за день до кончины подруги. Спустя 15 лет ровно по такой же схеме он женился и на Лидии.

Но вернемся в Лондон, где молодой Энгельс делал первые шаги в политике. Помимо работы на фабрике и отношений с сестрами Бернс, он сблизился с английскими чартистами и с членами революционной организации «Союз справедливых».

В ноябре 1843 года Энгельс пишет статьи в «The New Moral World» о коммунизме на европейском континенте, в феврале 1844 года появляются письма «Положение Англии» и «Наброски к критике национальной экономики» в «Немецко-французских ежегодниках».

Стихи и проза, лед и пламень...

28 августа 1844 года в одном из парижских кафе 24-летний Фридрих Энгельс встретился с другим молодым человеком революционных взглядов, который ранее отнесся к нему скептически, приняв за убежденного младогегельянца. Теперь же 26-летний уроженец Трира пересмотрел свое мнение и всерьез заинтересовался статьями Энгельса. Звали его Карл Маркс.

После посиделок в кафе они поехали на квартиру Маркса, где продолжали говорить. Беседа с небольшими перерывами продлилась десять дней, и за это время каждый понял, что нашел единомышленника. Так родился самый известный политический тандем, по крайней мере, XIX века.

В 1847 году они вместе вступили в «Союз справедливых», который затем был переименован в «Союз коммунистов». По поручению «Союза справедливых» Энгельсом был разработан текст «Проект Коммунистического символа веры», который позднее стал основой для написанного вместе с Марксом «Манифеста коммунистической партии».

Единство взглядов отнюдь не предполагало единства личностей. Маркс был более погруженным в себя и свои работы, в то время как Энгельс любил жить полной жизнью, обожал охоту, изысканные вина, красивых женщин и прочие радости. Состояние Энгельса позволяло жить на широкую ногу, в то время как у Маркса хронически не хватало денег. И даже когда Маркс получил неожиданное наследство, он потратил его на приобретении оружие для повстанцев вспыхнувшей в 1848-1849 годах революции в Европе.

Друг, соратник и спонсор

Если Маркс помогал теорией и закупкой оружия, то бизнесмен Энгельс шел под пули на революционных баррикадах, доказывая, что служба в армии не прошла для него даром.

После поражения революции Энгельс транзитом через Швейцарию перебирается в Англию, где его не могут достать представители прусской полиции, преследующие «мятежника».

Как нетрудно догадаться, отношения Энгельса-старшего с сыном испортились, что, впрочем, не помешало впоследствии отцу оставить Фридриху солидное наследство.

В Англии Энгельс вернулся к работе все на той же фабрике, но уже в качестве топ-менеджера. В этот период он успевал совмещать все: бизнес, помощь Марксу, написание собственных статей, охоту на лис и романы с девушками, поскольку сестрами Бернс любвеобильность Энгельса не ограничивалась.

Энгельс помогал Марксу не только постоянными спонсорскими вливаниями. Бизнесмен-практик снабжал главного теоретика марксизма экономической информацией, делал обзоры мировых рынков - короче, поставлял эксклюзивный материал для анализа и обобщения.

Со временем Маркс привык и стал ставить перед другом все новые и новые задачи, вроде написания цикла статей о положении в Германии. Статьи, имевшие большой успех, вышли за подписью Маркса. Энгельс в таких случаях только пожимал плечами: «Я играл вторую скрипку... Я рад был, что у меня такая первая скрипка, как Маркс».

«Генерал» спешит на помощь

Сорвался Энгельс только раз — когда после смерти Мэри Бернс в ответ на свое письмо, полное горя, получил холодный ответ Маркса, полный размышлений исключительно о собственных проблемах.

«Все мои друзья, включая знакомых из числа обывателей... явили мне доказательства большего сочувствия и дружбы, чем я мог ожидать... Ты же решил, что это подходящий момент для утверждения превосходства твоего бесстрастного образа мыслей», — написал после этого Энгельс.

Маркс понял, что перегнул палку, и в следующем письме уверял друга, что и он, и вся его семья сопереживают горю Фридриха. Энгельс успокоился, и все вернулось на круги своя.

У Энгельса не было своих детей, и поэтому свою нерастраченную отцовскую любовь он изливал на детей Маркса, которые обожали «Генерала» — такое прозвище дали Фридриху друзья за умение командовать и военный опыт.

«Генералу» пришлось устраивать жизнь и незаконнорожденного сына Маркса от служанки — теоретик, не имевший столько романов, как Энгельс, здесь «отличился» самым неожиданным образом. Друг вновь пришел на помощь — объявив, что отец он, Энгельс за свой счет пристроил его в приют, ибо и матери-служанке нежданный плод любви с теоретиком коммунизма оказался не нужен.

«Капитал» в наследство

Удивительное дело, но Энгельс, работавший на износ, пережил практически всех близких себе людей — Мэри и Лидию Бернс, а затем и Карла Маркса.

«Самый могучий ум нашей партии перестал мыслить, самое сильное сердце, которое я когда-либо знал, перестало биться», — написал Энгельс после смерти друга и соратника в 1883 году.

В наследство от Маркса ему достался его главный труд — «Капитал». К тому моменту был готов только один том, а остальные материалы были лишь в черновиках. Энгельс взял на себя титаническую работу, но сумел закончить второй и третий тома этого эпохального произведения. Историки отмечают, что работа, проделанная Энгельсом, была такова, что правильнее называть произведение не «Капитал» Маркса, а «Капитал» Маркса и Энгельса, а то и переставить Энгельса на первое место.

Но, как уже говорилось, его самого вполне устраивала роль «второй скрипки». Поэтому свои последние годы жизни он посвящал не только собственным работам, но и написанию первой биографии почившего друга, а также тому, что сейчас назвали бы пиаром Маркса. И в этом пиаре Фридрих Энгельс, надо отдать ему должное, весьма преуспел.

«Сделанная революция не похожа на ту, которую хотели сделать»

Среди российских противников марксизма бытует легенда о том, что Маркс и Энгельс ненавидели славян в целом и русских в частности. Конечно, люди эти явно игнорируют знаменитый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» из «Манифеста коммунистической партии», прямо указывающий на интернационализм его создателей. Что касается Энгельса, то он не испытывал симпатий к русскому царизму, как и к любой другой власти той эпохи. Но при этом знал русский язык, считал его очень выразительным и удивлял своих знакомых из России чтением наизусть на русском целых глав из «Евгения Онегина».

И еще один вопрос, который часто возникает, когда речь заходит о Марксе и Энгельсе. Они действительно были очень близкими друзьями, но гомосексуальных отношений между ними не было. И тот, и другой явно предпочитали женщин, а совместно они испытывали возбуждение только от будущей пролетарской революции.

Что касается этой революции и ее последствий, то здесь Фридрих Энгельс, возможно, оказался куда дальновиднее Маркса.

В письме русской революционерке Вере Засулич в 1885 году Энгельс писал: «Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали,— что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать». Засулич, которую называли «бабушкой русской революции», убедилась в его правоте в 1917 году, когда грянувшая Октябрьская революция застала ее врасплох, оказавшись совсем не такой, как представлялось ей на протяжении десятилетий революционной деятельности.

Что касается Энгельса, то он в своих взглядах не разочаровался и не отрекался от них. Человек, сумевший в одной жизни совместить бизнес, аристократические привычки и революционную деятельность, умер 5 августа 1895 года в Лондоне, три с небольшим месяца не дотянув до 75-летия. Согласно завещанию, его тело было кремировано, а прах захоронен в море.

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