/Поглед.инфо/ За подвига на Юрий Гагарин на днешната дата преди 56 години ни припомня една от публикациите в британския вестник Daily Herald, писана на 13 април 1961 г. от журналистката Ан Бътлър:

„До вчера, светът не беше чувал нищо за майор Юрий Алексеевич Гагарин. Той е бил не повече от всеки друг млад човек, живеещ някъде в Москва или Лондон. Но от този момент нататък той винаги ще се помни. Неговото име ще се постави сред имената на великите първооткриватели като Марко Поло и Христофор Колумб. Той ще остане в историята като човека, който рискува живота си в името на брилянтната победа на неговата страна и на цялото човечество”.

(рус.ез.)

Человек, о котором никто не знал

Ликование — первый человек в космосе. Россия торжествует. Майор Юрий Алексеевич Гагарин, 27 лет, — сейчас на нашей планете об этом человеке больше всех говорят и поют. Он промчался вокруг света за 89 минут, из-за чего роман «Вокруг света за 80 дней» кажется уже устаревшим.

Меньше, больше…

Сегодня утром наша планета уменьшилась в размерах. Однако новые горизонты, внезапно открывшиеся перед человечеством, оказались столь широки, что повергли нас в шок. Ученые стали поговаривать, что Луна уже почти у нас руках. Ученые пытаются предугадать тот день, когда люди смогут посещать планеты.

Победу вырвали из рук

Сейчас повсюду можно видеть, как люди превозносят российское космическое достижение. Не в последнюю очередь поздравления приходят из Соединенных Штатов, у которых победу вырвали буквально из рук.

Очень скоро Америка тоже отправит человека на космическую орбиту. Трудно поверить, но мы скоро сможем привыкнуть к полетам в космос точно так же, как мы привыкли к полетам на самолетах.

О нем никто не слышал

До вчерашнего дня мир вообще ничего не слышал о майоре Юрии Алексеевиче Гагарине. О нем было известно не больше, чем о любом другом молодом человеке, который спокойно пребывал, скажем, в кругу своей семьи где-нибудь в Москве или в Лондоне.

Но отныне о нем будут помнить всегда. Его имя встанет в ряд великих первооткрывателей, таких как Марко Поло и Христофор Колумб. И он войдет в историю как человек, который, рискуя жизнью, принес блистательную победу своей стране и всему человечеству.

Его решимость

Гагарин родился 27 лет назад в одном из колхозов, расположенных под Смоленском — этот город сродни нашему Уоррингтону, правда, в нем не так много промышленных предприятий.

В детстве Гагарин решил, что не будет работать на селе и не станет плотником, как его отец и брат. Вместо этого он получил специальность формовщика, а вечерами учился.

Во время учебы в Саратове Гагарин сделал шаг, в результате которого он впоследствии осуществил первый космический полет — он пришел в аэроклуб.

Карьера

Гагарин решил освоить профессию летчика в авиационном училище Оренбурга, став пилотом-стажером. В этом же городе располагалось медицинское училище. Одна из студенток этого училища — Валентина — стала женой Гагарина.

Сейчас у них двое детей — Елена двух лет и Галя, родившаяся всего месяц назад, когда ее отцу исполнилось 27 лет.

Более пяти тысяч человек из разных уголков страны [1] направили в Москву письма с просьбой отправить их в первый космический полет. Многие из них, вероятно, были не в себе.

Но только не Юрий! Он самый обычный человек, уравновешенный, дисциплинированный, обладающий всеми необходимыми навыками, физические и умственные способности которого находятся в гармоническом единстве.

[1] Примечание редактора. В оригинале написано «из разных уголков мира (world)», что странно, так как люди из разных стран мира не могли надеяться, что их отправят в первый космический полет. Скорее всего, здесь слово «world» стоит по ошибке, ведь, наверное, это был срочный газетный выпуск, редакторы очень торопились его сдать и напутали.

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