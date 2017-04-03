/Поглед.инфо/ Както посочихме, европейските ценности, за разлика от руските, са ценности на отделната личност. Не им пука за другите. Основното нещо е самият той да е доволен. Но що за ценности са това?

Т.нар. права на човека в ЕС се нарушават не по-рядко, отколкото в Русия. Но на Запад се правят, че не виждат това! Според допитванията, 43% от европейците смятат, че правата на човека са основната ценност на Европейския съюз. Не е ясно, обаче, кои са тези конкретни права? Ние всички виждаме как европейците уважават живота на хората от Югославия, Либия, Сирия, Донбас...

А как стои въпросът с европейската ценност „демокрация”? В много от страните-членки на ЕС хората не могат нито да провеждат референдуми, нито да гласуване така, че изборите да не са подправени. Но важна е идеята за „демокрация”, а не нейното прилагане на практика.

/рус.ез./

Западные ценности. Часть 2. "Что это?"

Как и предполагалось, европейские ценности, в отличие от российских - это персональные ценности. Плевать они хотели на других. Главное - чтобы ты сам собой был доволен. А что это за ценности?

1-2. Права человека и уважение к человеческой жизни

Гы. Из опыта: права человека нарушаются в ЕС не менее часто, чем в России. Но это же не важно! В ЕС же нет поговорки "в чужом глазу соринку видим...", так что 43% европейцев думают, что права человека - главная ценность в ЕС. Непонятно, правда, чьи конкретно права. Пройдемся по каждому праву в дальнейшем.

Мы все наблюдали, как уважают европейцы жизни людей из Югославии, Ливии, Сирии, Донбасса. Прямо сели все рядком - и уважали. Прямо "же сьюи права человека"! Правда, в 2010м так считало на 4% больше европейцев. "Случайность? Не думаю"! ©

Больше всего чужую жизнь уважают в Ирландии (58%), Болгарии (52%) и Румынии (51%), а права человека - в Швеции (право заключать браки с братьями-сестрами или матерями и сыновьями) 65%, на Кипре (62% - кто бы мог подумать!), в Литве 51% (это, учитывая "неграждан", ппц какое уважение!) и в Болгарии (51% - видимо, сильно хотелось болгарам получить разрешение на работу в ЕС). А вот люксембуржцы стали поплевывать на права человека: на 12% уменьшилось количество их почитателей.



3. Мир.

Особенно в Ливии, Сирии и Донбассе, конечно.

Страны, где мир указан первой европейской ценностью: Германия (55%), Словения (51%), Люксебмург (48%), Мальта (47%), Греция (46%), Нидерланды(40%) и Словакия (39%).

Ну, тут все понятно: где оффшоры - там нужна тишина. А Словакия с Грецией так хотели бабок, а похвастаться правами человека не могли...

Меньше всего мир является ценностью для Польши, потерявшей во второй мировой 5,5 миллиона человек, из них 5 миллионов - мирных жителей (32%, на 12% ниже. чем в 2008), Эстония (42%, -11) и Финляндия (45%, -10). То, что это страны больше всего орут о российской угрозе и больше всего получают за этот страх и писанье в памперсы денег от ЕС, значения не имеет. Чисто случайно. Карта так выпала.

Сербы тоже указали мир как главную ценность. С чего бы это, как говорится...

4. Демократия.

Правда, в большинстве из этих стран народ не может ни референдум провести, ни проголосовать так, чтобы выборы не подделывались, но важное же - идея, а не ее воплощение. В Голландии во время выборов во время подсчета голосов включали порно - это, наверное, чтобы русские хакеры не вмешивались.

Демократию больше всего ценят в Дании (52%). Это монархия, если что, в которой законодательную власть осуществляет сам монарх. Вместе с парламентом, правда, но кто ж пойдет против датского принца?



5. Индивидуальная свобода.

Гм... В чем свобода европейцев заключается? Тут мужик один высказался в Голландии по поводу Обамы - через 20 минут полиция была у него дома. Ну и то, как складно местная пресса молчит и кричит, мы в курсе. Браво режиссеру, который это оплачивает. Например, гениальная свобода для воров: владелец не имеет право на него напасть. Классная свобода для наркопроизводителей в Голландии (можно массово выращивать марихуану). Можно голиком кататься по Амстердаму на велосипедах. Можно подсесть к ребенку, сказать ему, что хочешь с ним секса - и впаять пятеру разгневанной мамаше малыша за то, что она отсадила тебя от него. Ты ведь не совершал ничего, а она тебя дискриминировала прямо-таки ни за что! Можно оставить кошелек или сумку в собственной машине и получить за это штраф в 90 евро, потому что провоцировал воров. Можно быть уволенным с работы за то, что поддерживаешь НацФронт. Или получить обструкцию в школе за то. что оказываешься добровольно стать донором органов. Свобода полнейшая, в общем!



6. Главенство закона.

Учитывая. что большинство европейцев в плане знания своих прав по закону - хуже детсадовцев, это очень важная ценность. "Принеси мне то, не знаю что". Правда, когда европейцы сталкиваются со своей юридической системой непосредственно, то обнаруживается, что государство может "влиять" на адвокатов, которые рискнут пойти против системы, что можно уйти Президентом страны, прихватив 600 предметов искусства из Елисейского дворца - и тебе за это ничего не будет, а вот украсть булку стоит 2 года тюрьмы. Смухлевать в отчете для ЮЮ - нормальное дело, а вот мухлевание в налоговой декларации есовца Смита ему может стоить до тысячи штрафа. Закон главенствует, в общем. Но не для всех.

А вот в Словении в справедливость закона верят больше всего людей! 38%.



7-8. Равенство и толерантность.

Да, все равны в ЕС - и те, кто платит, и те, кто паразитирует. Причем, когда те, кто платит, не соглашаются, смотри ценность 6 - главенство закона - сиди, плати и помалкивай.

А то, какие матерные слова есть у местных европейцев, не нужно и предполагать. Толерантностью там и не пахнет.

Но в Португалии, где в самых крупных городах без этого уже невозможно из-за слишком высокого процента налогоплательщиков нетрадиционной ориентации, толерантность и равенство считают самым важным (26-36%). 30% бельгийцев считают толерантность важной ценностью. Ну, им теперь и деваться некуда, собственно. Особенно в Моленбеке без толерантности - никуда.



9-10, Респект других культур и религий.

Это просто зашкаливает, конечно. Нет, если ты начинаешь истерить и бросаться с ножом, то тебе полный респект. Но попробуй быть русскоговорящим законопослушным родителем и объяснить, что, согласно твоей культуре или религии ребенка нужно воспитывать так-то и так-то. Видимо, там у них, в ценностях, где-то микроскопическим шрифтом пририсована звездочка-ссылка, где указано, что на русскоговорящих эта ценность не распространяется. Хотя и свою религию они уважают уже не очень, судя по всему.

Религия как ценность выше всего ценится на Кипре.



Румыны больше всего славят в качестве европейской ценности возможность самореализоваться. Правда, не в Румынии, оттуда они бегут. Так что эту ценность можно перефразировать в "возможность официально свалить подальше от родины"

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_value_en.pdf

Свързани текстове - Част 1: http://pogled.info/svetoven/zapadnite-tsennosti-istinata-i-izmislitsata-koi-e-po-blizo.84279