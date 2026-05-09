9 май в България: Победата проговори срещу новата война

/Поглед.инфо/ България отбеляза 9 май с церемонии, цветя, военни ритуали и призиви за мир, но зад официалните слова тази година прозвуча и нещо много по-дълбоко — тревогата, че Европа отново започва да свиква с мисълта за война. От Паметника на Незнайния воин в София до „Альоша“ в Пловдив, от митинга при костницата в Лозенец до паметниците в Русе и други български градове, Денят на Победата се превърна не просто във възпоменание за края на Втората световна война, а в сблъсък между паметта за миналото и страха от бъдещето. Речите на Илияна Йотова, Румен Радев и Елеонора Митрофанова, българските и руските знамена, „Священная война“, портретите на „Безсмъртния полк“ и стотиците поднесени цветя показаха, че спорът за историята в България далеч не е приключил — защото битката вече не е само за миналото, а за това какъв свят ще остане след нас.

Денят на Победата отново раздели тишината

9 май в България не беше просто дата от календара. Не беше и само протоколна церемония, в която институциите излизат, поднасят венци, казват няколко внимателни думи и се прибират обратно в сградите си. Тази година Денят на Победата прозвуча по-остро, защото светът вече не гледа към Втората световна война само като към далечно минало. Гледа към нея през Украйна, през Близкия изток, през новата милитаризация на Европа, през страха, че думата „мир“ отново започва да изглежда подозрителна за онези, които са свикнали да говорят само за оръжие, фронтове и „победа“ на всяка цена.

В София, Пловдив, Русе и пред мемориалите на съветски войници и български антифашисти 9 май беше отбелязан не само като край на най-разрушителната война в историята, а като болезнено напомняне, че мирът не е даденост. И точно тук е големият смисъл на деня. Победата над нацизма не принадлежи на един дипломатически протокол, на една държава, на една партия или на една днешна политическа интерпретация. Тя принадлежи на милионите убити, на разрушените градове, на погребаните млади войници, на семействата, които никога не са дочакали своите синове, бащи и братя.

София: държавният ритуал и голямото изречение за мира

В столицата държавният глава Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев участваха в две церемонии. Първата беше пред Паметника на Незнайния воин, където бяха поднесени венци. Това е мястото, където държавата говори най-сдържано, но и най-тежко — без излишни декорации, пред символа на всички, които са загинали без да остане име, но не и без памет.

Втората церемония беше пред президентството, където беше издигнат европейският флаг. Но най-същественото не беше самото издигане на знамето, а опитът Денят на Европа и Денят на Победата да бъдат свързани чрез думата мир. Това беше важният нюанс. Защото 9 май може лесно да бъде разкъсан между два официални разказа — единият за края на войната, другият за началото на европейското обединение. Но в своето историческо ядро и двата разказа имат един и същи въпрос: може ли Европа да не повтори катастрофата?

Илияна Йотова постави акцент именно върху този дълг — към родителите, към децата, към поколенията, които са получили мира като наследство и трябва да го предадат нататък. В думите ѝ имаше една проста, но тежка мисъл: ако предишните поколения са ни завещали мир след толкова кръв, нашето поколение няма право да го пропилее.

Румен Радев също свърза Деня на Победата с днешните войни. Според него именно Победата е отворила вратата към надеждата за мирно развитие на европейските държави. Но тази надежда днес отново е поставена на изпитание. Радев заяви, че Европейският съюз има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украйна и Близкия изток и че трябва да има не само морално лидерство, но и воля да бъде фактор на мира.

Това изречение всъщност беше центърът на целия ден. Защото Европа днес обича да говори за ценности, но все по-често звучи като континент, който се подготвя за дълга война. Обича да говори за памет, но все по-често превръща паметта в удобен политически инструмент. Обича да говори за мир, но често се държи така, сякаш мирът е слабост, а не висша форма на държавническа мъдрост.

Пловдив: „Альоша“, знамената и паметта, която не се прибира

Ако София даде държавния тон на 9 май, Пловдив даде неговия най-видим граждански и исторически образ. При паметника на съветския воин-освободител „Альоша“ на Бунарджика се състоя тържествено поклонение и митинг-концерт. Посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова беше посрещната с песента „Священная война“, с български и руски знамена и с присъствието на граждани, обществени организации и представители на руски дипломатически структури.

Програмата включваше панихида и полагане на венци и цветя в Централния траурен парк, при Руското гробище, а след това и поклонение пред „Альоша“. В церемонията участваха доц. д-р Петър Ненков, проф. д-р Иво Христов и самата Елеонора Митрофанова. Тържеството беше под патронажа на почетния консул Георги Гергов.

В Пловдив 9 май не беше абстрактна дата. Там имаше музика, знамена, слова, цветя, георгиевски лентички и онова особено усещане, че паметникът не е просто камък. Той е точка на спор, но и точка на съпротива срещу забравата. „Альоша“ отдавна не е само пловдивски монумент. Той е символ на целия български спор за историята — кой има право да я тълкува, кой има право да я пренаписва и кой има право да решава кое минало е удобно и кое трябва да бъде изтласкано.

В словото си Митрофанова благодари на хората, които повече от 80 години пазят паметта за героите, освободили Европа от фашизма. Тя подчерта, че Победата от 1945 година е положила основите на следвоенната система за сигурност в Европа и че отслабването на тези механизми днес не е абстрактен проблем, а риск от повторение на грешки, за които човечеството вече е платило огромна цена.

Това е сърцевината на пловдивското отбелязване. Не просто носталгия. Не просто церемония. А предупреждение, че когато следвоенната архитектура се руши, когато паметниците се превръщат в обект на политическа война, когато историята се преподава според моментната идеологическа мода, тогава обществата започват да губят защитата си срещу повторението на злото.

Лозенец: костницата, „Безсмъртният полк“ и човешкото лице на Победата

Особено силен знак дойде и от митинга при костницата на съветските войници в столичния квартал Лозенец. Там Денят на Победата беше отбелязан с присъствието на руски дипломати, представители на дипломатически мисии, общественици, политически организации, руски сънародници и български граждани.

На това място паметта придобива по-друга плътност. Не е само държавна. Не е само дипломатическа. Тя е лична. Много от участниците дойдоха с портрети на свои роднини, сражавали се срещу фашизма във Втората световна война, присъединявайки се към акцията „Безсмъртният полк“. Това е може би най-силният образ на 9 май — не официалното слово, не венецът, не химнът, а лицето на човек, когото някой още помни.

Митрофанова припомни мащаба на разрушенията във Великата Отечествена война — над 1700 съветски града, над 70 000 села, над 32 000 промишлени предприятия. Но по-силният момент в думите ѝ беше не статистиката, а човешката страна на войната. Средната възраст на съветския войник на фронта е била около 26 години. Милиони не са създали семейства, не са видели децата си, не са изживели живота, който нормално им е принадлежал.

И тук Денят на Победата излиза от политическата рамка. Защото войната винаги започва с големи думи, но завършва с млади мъртви хора. Започва с речи за историческа необходимост, стратегическа дълбочина, национална чест, сигурност, ценности. Завършва с майки, които чакат писма. С имена върху камък. С безименни гробове. С поколения, които помнят не геополитическите формули, а гласа на човека, който не се е върнал.

В този смисъл „Безсмъртният полк“ не е просто шествие. Той е форма на отказ. Отказ мъртвите да бъдат превърнати в статистика. Отказ войната да бъде стерилизирана в учебник. Отказ паметта да бъде извадена от семейството и предадена изцяло в ръцете на политическата конюнктура.

Русе и другите градове: паметниците като последна карта на историята

В Русе беше припомнена историята на паметника на съветския воин, известен като русенския „Альоша“. Той е издигнат през 1950 година, а в парк „Възраждане“ са погребани останките на 79 съветски военнослужещи. Имената на част от тях са съхранени, други остават безименни. Но и едните, и другите присъстват в паметта чрез самия монумент.

Точно в такива детайли се вижда защо битката за паметниците е толкова ожесточена. Паметникът не е само архитектурен обект. Той е документ в камък. Той казва: тук е имало смърт, тук е имало война, тук са погребани хора, тук историята не може да бъде сведена до политическа бележка под линия.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че големите геополитически сблъсъци най-напред се появяват като сблъсък за езика, паметта и символите. Когато едно общество започне да воюва с паметниците си, това означава, че спорът вече не е само за миналото. Той е за бъдещата идентичност. За това какво ще помнят децата. За това кой ще им обяснява Втората световна война. За това дали победата над нацизма ще остане общочовешки факт или ще бъде раздробена на удобни политически фрагменти.

Българските градове на 9 май показаха, че този спор не е приключил. Напротив — той тепърва се изостря. В едни места акцентът беше върху официалния европейски ритуал. В други — върху Деня на Победата. В трети — върху паметниците, гробовете, цветята и местната историческа памет. Но навсякъде се усещаше едно и също напрежение: може ли България да помни без да бъде обвинявана, че избира грешната памет?

Победата като предупреждение, не като украса

Най-опасното днес е Победата да бъде превърната в декоративен празник. Да се казват правилните думи, да се положат венци, да се направят снимки, а след това всичко да продължи по старому — с нови оръжия, нови фронтове, нови врагове, нови бюджети за война и нова пропаганда, която убеждава обществата, че мирът е наивност.

9 май обаче не позволява такъв комфорт. Той пита директно: какво научихме? Ако Европа, която се роди от руините на Втората световна война, днес отново свиква с мисълта за дълга война, какъв е смисълът на всички клетви „никога повече“? Ако паметта за милионите жертви не може да спре поне езика на новата ескалация, тогава тя се превръща в музейна витрина, а не в морален закон.

Затова думите на Радев за задължението на Европейския съюз да спре кръвопролитията в Украйна и Близкия изток са важни. Те връщат 9 май към неговия най-дълбок смисъл. Победата не е само факт от 1945 година. Тя е критерий за днешната политика. Тя задължава. Тя не позволява на лидерите да говорят за мир само когато им е удобно. Тя не позволява на Европа да се кичи с морална памет, докато губи способността си да бъде фактор на примирие.

И тук идва най-тежкият въпрос. Дали днешна Европа наистина иска мир, или иска само морално оправдана война? Дали помни Втората световна война, или използва паметта за нея като инструмент в нови разделителни линии? Дали признава Победата като обща човешка победа над нацизма, или я разпарчетосва според текущата геополитическа карта?

България между официалния протокол и живата памет

Отбелязването на Деня на Победата в България показа две различни равнища. Първото е официалното — внимателно, премерено, дипломатично. То говори за Европа, за мир, за единство, за сътрудничество. Второто е гражданското и паметното — по-емоционално, по-историческо, по-свързано с гробовете, с паметниците, с руските и българските знамена, с песните, с портретите, с личната връзка към войната.

Тези две равнища не е задължително да бъдат врагове. Напротив, те могат да се допълват. Денят на Европа има смисъл само ако не изтрива Деня на Победата. А Денят на Победата има своята огромна сила именно защото отваря вратата към въпроса за мира. Проблемът започва тогава, когато едното бъде използвано, за да измести другото. Когато Европа бъде противопоставена на Победата. Когато мирът бъде противопоставен на паметта. Когато историята бъде принудена да се подчинява на дневната политическа употреба.

Тази година България не даде еднозначен отговор. Но даде картина. Венци пред Паметника на Незнайния воин. Европейски флаг пред президентството. „Священная война“ под „Альоша“. Портрети на загинали роднини в Лозенец. Данни за съветски войници в Русе. Речи за мира. Призиви срещу войните. И много цветя.

Цветята понякога казват повече от декларациите. Защото декларацията може да бъде написана според момента. Цветето се носи там, където човек чувства дълг. А на 9 май в България отново имаше хора, които почувстваха този дълг.

Паметта не е победена

Денят на Победата в България през 2026 година не беше масов държавен спектакъл. Не беше и безспорен национален консенсус. Той беше нещо по-сложно — разпиляна, но жива карта на паметта. София, Пловдив, Лозенец, Русе, „Альоша“, Незнайният воин, руските гробища, портретите на „Безсмъртния полк“ — всички тези места и знаци показаха, че паметта не може да бъде отменена с административен тон.

Може да бъде оспорвана. Може да бъде притискана. Може да бъде изтласквана от официалния център. Може да бъде обвинявана, че е неудобна. Но докато има хора, които носят цветя, докато има хора, които помнят имената на мъртвите, докато има хора, които не приемат победата над нацизма да бъде пренаписвана според нуждите на днешната пропаганда, тази памет остава жива.

А най-силното послание на 9 май е точно това: Победата не е само минало. Тя е въпрос към настоящето. И този въпрос става все по-безпощаден — ще оставим ли на децата си мир, или само добре подредени церемонии върху руините на една забравена мъдрост?



