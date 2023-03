/Поглед.инфо/ Сменете първо националния празник. Имате избор между празника на САЩ 4 юли, 15 септември - Международен ден на демокрацията, а защо не и направо 28 юни - световен ден на "LGBTQR+pride…"?!? И в трите случая ще "блеснете" като "our son of a bitch" пред западните господари.

Последната дата би подхождала чудесно, за да покажете на глобалната демократична общност, че тази територия вече напълно е скъсала с дългогодишната "варварщина", налагана досега тук от всякакви сеуИяни, ганьовци и путинисти.

Оттам нататък продължавайте с рушенето на всичко останало комунистическо, путинистко, ганьовско, сеУско, ретро…!

Започнете с грозната путинистка кула на Шипка! Хващайте кирките и бой до събаряне. Продължавайте с пловдивския Альоша и всякакви там ватнически Гурко, Скобелев, Столетов…

Като потрошите паметниците, огледайте на какво прилича столицата София.

Как ще търпите този сталинистки център - това партиен дом, министерски съвет, ЦУМ, президентство…всичко до основи разрушете. Това са сталинско-путинистки грозотии! Бой с кирката!

Ама то и всичко в София, строено от 1944 до 1990 - и то да се събори. Какви са тези русофилски сгради? Гадни комунистически блокове, цели квартали, обществени здания, болници, училища - всичко на земята! Как ще дразнят фините ви постмодерни демократически възприятия! Всички те са гадни символи на ганьовщината и путинизма.

Охооо…то и в останалата част на страната - какви са тези АЕЦ "КОЗЛОДУЙ", ТЕЦ-ове и ВЕЦ-ове, че и цели градове. "Нефтохим" Бургас, "Соди" Девня, "Арсенал" Казанлък… Рушете, събаряйте. Това са гадни и грозни комунистическо-путинистки паметници!

Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора, Бургас…всичко съборете до основи.

Ами пътищата? Как може да карате колите си по тези мръсни комунистически шосета?

Взривявайте, разбивайте, рушете!

Късайте електропроводи, рушете водоснабдителни системи и канализация! Всички те са болшевишки. Как ще ги търпите? Не ви ли е гадно да се къпете с вода, течаща по комунистически тръби? Не се ли гнусите от факта, че осветлението идва от електропреносна мрежа, строена по путинистко болшевишки времена?

Премахнете и кирилицата! Как може европейци да пишат с едни и същи букви като в путинистка Русия!

Изгорете всички български книги и изобщо всичко писано на кирилица! Какви са тези глупости "Аз съм българче" или "Мила родино"? Заменете ги с нещо по-западно. по-прогресивно - "Yankee doodle", "the army goes rolling alone", или Уолт Уитман, „Whoever You Are Holding Me Now in Hand“…и подобни.

И химна на България заменете с някоя по-прогресивна и демократична мелодия, например с някоя песен на Тупак или направо с гей химна „I Will Survive"!

Накрая прекопайте и изорете цяла България! Камък върху камък и тухла върху тухла да ме остане! Като ще се руши, нека е до край! Нищо да не остане от това гадно болшевишко - путинисто- ганьовско минало!

А като свършите с всичката тази прогресивна и демократична "дейност", хапнете по малко киноа с ларви от муха черен войн, качвайте тротинетките, съберете се в някой парк и вземете, че се евтаназирайте церемониално всички заедно! Така хем ще умрете щастливи, хем ще подпомогнете спасяването на планетата - буквално и преносно!

