/Поглед.инфо/ Предприемачът Момчил Кръстев учи и работи в пет държави, но остава верен на България и се връща да живее тук. За него участието в политиката не е самоцел, но е убеден, че колкото и добре се развива човек в бизнеса си, ако иска нещата да се подобрят генерално, трябва да се ангажира и с такава дейност. Така припознава своето място в „Продължаваме Промяната“. Вярва, че здравеопазването, образованието и културата са от най-важните сфери, които имат нужда от сериозен тласък.

В битката за Народното събрание Момчил Кръстев е под номер 113 в листата на „Продължаваме Промяната“ в 24 МИР.

Какви са приоритетите му и защо остава да се бори за промяната в България, четете в цялото интервю на кандидатът за народен представител пред Фрог Нюз.

Разкажете малко повече за себе си на нашите читатели…

Предприемач на 37 години съм. Роден съм в София. Живял съм именно в тези райони, от които съм издигнат за кандидат-депутат /24 МИР/ – Докторски паметник, Средец/. Тук съм прекарал детството си, вкл. около ул. Шишман, Княжеската градина и т.н. На 15-годишна възраст по програма на престижната Международна фондация „Кирил и Методий“, създадена през 80-те години на миналия век, заминах за академичен обмен между България и Съединените американски щати. Преди това бях започнал своето обучение в Английска гимназия в София. Трябваше да прекарам година в САЩ, и после да довърша гимназиалното си образование в България. Всъщност успях да взема доста по-натоварена програма в Щатите и да завърша гимназия на 16 години – три години предсрочно, където след това продължих да уча в колеж. Две години по-късно се прехвърлих в Европа и завърших бакалавърската си степен в един от водещите британски университети. След това завърших и магистърска програма по политическа теория в Лондон, London School of Economics and Political Science. След това специализирах, включително във Франция. На по-късен етап направих и лидерска програма в Kennedy School of Government, част от Харвардския университет. Учих и завърших общо в пет държави – България, САЩ, Гърция, Великобритания и Франция. Работните ми интереси ме отведоха също в Германия и ЮАР. Имам 15-годишен работен опит в сферите на консултантски услуги, управление на проекти, инвестиционно банкиране, корпоративно застраховане, организация на мащабни събития, търговия с иновативни медицински и други апаратури. Председател съм на Фондация ELEVATE, работеща в сферите на образованието и културата. През годините съм осигурил и организирал визитите у нас на Сър Ричард Брансън и други световни бизнес лидери, както и известни музикални изпълнители.

„Продължаваме Промяната“ даде заявка, че в редиците си ще привлича хора, които са вече успешни, а не такива, които тепърва искат да стават успешни. Вие с какво се занимавате извън политиката?

Листите на проекта „Продължаваме Промяната“ са съставени предимно от млади и мотивирани хора на възраст между 30 и 50 години, с достатъчно работен опит, готови да работят за промяна и подобряване на средата на живот в България. Това е профилът на кандидатите на „Продължаваме Промяната“. Аз също се смятам за такъв. От няколко години развивам бизнес в сферата на здравеопазването. Съвместно с екипът ми се занимаваме с търговия с медицинска апаратура. Компанията, която управлявам е партньор и ексклузивен дистрибутор в България, както и в някои от съседните страни, на водещи производители на иновативна медицинска апаратура от няколко държави, включително Швейцария, Дания, Ирландия, Р Южна Африка. Предлаганите уникални медицински апаратури са изключително полезни и важни, някои от тях дори животоспасяващи, в различни направления на медицината. Става дума за уникална технология (единствена по рода си комбинация от мамограф и ехограф в един апарат), която прави скрининг за/диагностика на рак на млечна жлеза, давайки сериозни предимства пред други апаратури, вкл. ефективно работеща при пациентки с плътна тъкан, които са почти половината от всички. За съжаление, в България има много какво да се подобри относно диагностиката на тази коварна болест, защото много случаи се откриват в твърде напреднал стадий на болестта. Също така апаратура за пречистване на кръв, която намира приложение в няколко направления на медицината. Доктори и специалисти като анестезиолози, нефролози, хематолози и др. работят с тази апаратура. В много случаи тя е животоспасяваща. Използва се вкл. за подготовка и на пациенти за трансплантации. Това е, както знаем, една от многото сериозни и сложни теми в България.

Предлагаме и роботизирана апаратура, която осъществява UV-дезинфекция на болнични и други помещения. Каквато е изключително релевантна в COVID-пандемичната обстановка, но и актуална не само за тях. Много важна за предотвратяването и справянето с вътреболничните инфекции, които са сериозен проблем не само в България, но и в целия свят. Огромно предимство на тази иновативна апаратура е, че всъщност тя предпазва не само пациентите, но и медицинския персонал, защото позволява да се дезинфекцират помещения без лекари и сестри да имат досег с патогените, замърсителите, включително COVID.

Датската компания, с която си партнираме, спечели един много голям проект на Европейската комисия да се доставят 300 роботизирани апарати за UV-дезинфекция на помещения в болници из целия Европейски съюз. До края на годината в България ще работят 12 от тях – 6 вече са инсталирани в лечебни заведения у нас, а още 6 ще дойдат през следващите седмици. Тази апаратура ще работи в общо 8 български града /София, Пловдив, Варна, Бургас и още 4 по-малки/.



Предлагаме също така и спирометрична (PFT - pulmonary functional testing) апаратура от най-висок клас, която вкл. елиминира нуждата от така наречените body box апарати, същевременно давайки по-точни отчитания за състоянието на белите дробове. Работим и си сътрудничим със специалистите пулмолози, защото знаем, че коронавирусът атакува много интензивно белите дробове, често нанасяйки и трайни последици. Опитали сме се предложенията ни към българските болници да бъдат една група, гама от продукти, които са изключително важни, за да можем наистина да помогнем на медиците да бъдат максимално добре обезпечени и да предоставят най-качествената медицинска грижа на пациентите в България.

Г-н Кръстев, защо решихте да се впуснете в политиката?

Кирил Петков и Асен Василев споделиха, че много от хората, включили се в кандидат-депутатските листи на „Продължаваме Промяната“, първоначално са отказали техните предложения. Аз също съм един от тях, защото подхождам към тези неща много внимателно. Мога да призная, че през годините съм имал покани да се присъединя в подкрепа и на други формации, но така и не успях да се почувствам на място тогава. „Продължаваме Промяната“ е първият проект, в който откривам много съмишленици. Имаме изключително подобен профил и с Кирил, и с Асен, и с много други участници в листите. Разни хора започнаха да се шегуват с това „харвардците“, „завършилите Харвард“ и т.н. Самият аз също съм завършил лидерска програма в Харвард, за сериозността на която мога да споделя само положителни неща, вкл. за нивото на останалите участници в нея, които включваха, например, Управители на Централни банки и др. Това, разбира се, е само един от топ университетите, който не малка част от екипа ни са завършили или преминали през него. Наистина профилът ни като образование и сфери на работа в много случаи се припокрива. Мисля, че „Продължаваме Промяната“, като политически проект, към този момент е и моето място. В последните години разбрах и от личния си опит, че колкото и добре да се развива човек в бизнеса си, ако иска нещата да се подобрят за голямата част от хората в обществото, трябва да се ангажира активно и с такава дейност. По никакъв начин обаче не съм от хората, за които участието в политиката е самоцел или на всяка цена искам да бъда народен представител точно в този момент. Възнамерявам с опита и експертизата, които притежавам, да допринеса максимално за промяната в България и за успешната работа на целия екип на „Продължаваме Промяната“. Също така, бидейки от семейство на юристи, адвокати и съдии, съм на мнение, че е необходимо повече именно прависти да бъдат в редиците на Народното събрание. А в листите на „Продължаваме Промяната“ има достатъчно много, включително грамотни и квалифицирани такива. Точно те трябва да предлагат и приемат законите ни, а не хора без нужната подготовка и квалификация. За пример ще кажа, че около 60% от сенаторите на федерално ниво в САЩ са юристи.

„Продължаваме Промяната“ в момента прави своите първи крачки на политическата сцена. Какво видяхте в този проект?

Това, което ми харесва особено много е смелостта, с която Кирил и Асен действаха като служебни министри и не само. Аз самият не веднъж съм поемал смели действия и съм се хвърлял в големи проекти, въпреки вкл. опити за саботаж и подобни ‘прекрасни‘ проявления на определени групи от хора в България. Впечатленията ми от тях двамата са такива и от предишните им роли и ангажименти. Привлякоха ме смелостта и мащаба, в който се мисли за добре координирани и обмислени действия във всички важни сфери на живота, за да се случат положителни промени, от които в България имаме огромна нужда. Трябва да има повече смели хора, които са готови да скочат, за да направят тази промяна, както се изразява Кирил Петков. Затова и приех поканата му да се присъединя към проекта. Ние виждаме в последните седмици – опитват се да списват някакви неща, които евентуално да ударят по екипа на „Продължаваме Промяната“, но мисля адекватните хора не се поддават и в крайна сметка тези атаки не са и няма да бъдат успешни. Непрекъснато се срещаме с хората на терен. Това, което получаваме като обратна връзка е, че все повече се убеждават, че „Продължаваме Промяната“ е правилният избор за тях, виждайки как играят част от останалите политически субекти, пазейки стария модел. Асен и Кирил, а и всички ние, достатъчно артикулирано, мисля, даваме знак кои биха били нашите партньори в следващото Народно събрание. Надяваме се на сериозна работа с отговорни съмишленици от другите формации за политическо представителство, така че наистина да направим нужното през следващите години нещата в България да са много по-добре, защото е възможно и го дължим на самите нас.

Лично Вие на какво залагате в предизборната кампания, за да успеете да привлечете избиратели?

Аз лично залагам на искреността и естествеността. Срещам се с хората, опитвам се да разбера какви са техните казуси и проблеми. Старая се да бъда максимално на разположение за хората, да слушам за техните проблеми и заедно с екипа след това да мислим и направим всичко възможно да ги разрешаваме. Много направления в България имат нужда от подобряване. В последните 30 години се говори за всевъзможни реформи, предимно в здравеопазването и образованието. Но в повечето случаи това си остават само приказки. Истинските, смислените реформи тепърва трябва да бъдат реализирани.



Kirstenbosch Garden, Cape Town

В кои сфери сте полезен като част от проекта „Продължаваме Промяната“?

Смятам, че бих бил особено полезен в сферите на здравеопазването, образованието и културата. Виждам роли за себе си и хората около мен и в министерството на икономиката или в това на финансите. Работният ми опит минава вкл. през управление на проекти, инвестиционно банкиране, така че имам релевантна експертиза и доста сериозен досег с тези полета на изява. Иска ми се изключително много да работя ефективно в следващите месеци и години с екипа на „Продължаваме Промяната“, вкл. в контекста на бъдещо правителство, за подобряване на здравеопазването в България. Бидейки доста навътре в тези теми, то не е на нивото, на което са повечето системи в страните-членки на Европейския съюз. Ние все пак сме част от това семейство и българските граждани заслужават по-добра медицинска грижа. Подобренията трябва да се случат в самите болници. Базите на много места са доста остарели що се отнася до голяма част от областните (държавните) и общинските болници. Те трябва да бъдат много по-добре обезпечени. Проблемите в здравеопазването са много и са нужни редица подобрения, които сме посочили подробно в програмата на „Продължаваме Промяната“. Тя е публикувана на сайта на формацията: https://promeni.bg. Всеки, който се интересува как ние виждаме тези стъпки и конкретни действия за подобряването на здравеопазването в България, може да ги разгледа. Ние сме се допитали до голям брой специалисти, включително много водещи лекари в различни области на медицината. Но не само здравеопазването се нуждае от реформи – образованието и културата също. Аз самият съм учил и работил в няколко държави, и са ми доста добре познати системите на различни нива в образованието и практиката в САЩ, и в Европа. В следващите години бих работил и дал всичко от себе си в сътрудничество с „Продължаваме Промяната“, за да направим най-доброто, което трябва да се случи за българския народ. В тази връзка, и не на последно място по тази тема, вкл. защото съм в партньорски отношения с не малко компании и инвеститори от различни държави, бих работил и за привличането на още такива за дейност с и операции в България.

Всъщност можете да интегрирате в България опита, който сте придобил във всички тези държави, за да се развият и у нас всички тези сфери.

Да, така е, но трябва да се има предвид, че не всичко може да бъде заимствано по „copy-paste“ формула. Трябва да вземем най-доброто от успешните държави и да го адаптираме за българските условия. Трябва да се работи и със системи, които гарантират, поддържат и непрекъснато проверяват качеството, защото у нас в началото на даден процес често наблюдаваме, чуваме много фанфари и желание, но бързо ентусиазмът се губи или спада качеството на това, което се върши. Причината е, че в много случаи няма адекватен мониторинг и/или контрол. Това трябва да се прави, за да може да се постигат такива резултати, които да издържат във времето и да носят трайни позитиви за държавата и обществото.

Вие сте кандидат-депутат в 24 МИР. Кои според Вас са най-важните проблеми в тази част на София?

В многото ни разговори с живеещи в тези райони на София, част от 24 МИР /Възраждане, Искър, Кремиковци, Оборище, Подуяне, Сердика, Слатина и Средец/, установяваме, че хората искат сериозни действия за повишаване качеството на въздуха. В тази част на София се събира доста мръсен въздух, заради всички замърсители, и трябва да се работи наистина сериозно в тази посока. Разбира се, градът си има кмет, има общинска администрация, но трябва да има ангажимент и на национално, правителствено ниво що се отнася до качеството на въздуха, защото в крайна сметка той влияе на всичко и всички – на здравето на нас и на децата ни. Много е важно правителството да работи в добра координация с общинските администрации. Все пак София е столицата на България и трябва да бъде разглеждана с много голям приоритет, разбира се не за сметка на нито един друг български град или село. Още един сериозен казус за цяла София е проблемът с недостига на детските градини. Необходимо е по-адекватно планиране и предприемане на съответни действия, за да може този проблем да бъде разрешен както в града, така и в цяла България, където подобен съществува. От липса на управленски капацитет не може да се създават всевъзможни пречки и трудности за хората, които имат деца. В крайна сметка това съвсем не стимулира българите да раждат деца и да ги отглеждат в България, а точно обратното. Ние искаме българите да имат добрата възможност да останат в България, тук да се раждат повече български деца, които да живеят спокойно, да дишат чист въздух, да има къде да ходят на детска градина и училище. Темите образование и здравеопазване са силно преплетени. Те са наистина едни от най-важните. Когато тези системи работят на добро ниво в една държава, всичко останало също се движи в положителна посока.

Седмица преди вота, със сигурност има хора, които все още се колебаят дали да отидат да гласуват или са решили да не го правят. Какво бихте им казали? Защо е важно да отидем до урните и да пуснем гласа си?

На първо място призоваваме хората да гласуват за „Продължаваме Промяната“ заради това, което ние представляваме и вярваме, че можем да дадем на България чрез управлението на страната. Но също призоваваме хората просто да излязат и да гласуват, независимо за коя партия. Активността е изключително важна. От ниска избирателна активност печели единствено моделът, който доскоро беше превзел държавата. Почти няма хора, с които да се срещаме и да индикират, че искат този модел да продължи. Напротив – искат да бъде сменен. За да стане това по-бързо и категорично – нека те дадат своя принос с гласа си на 14.11. Призоваваме хората да не продават гласа си под никаква форма. Нека гласуват, защото от висока избирателна активност ще спечели цялото общество.

Довършете изречението: „Гласувайте за ПП „Продължаваме Промяната“, защото...“?

… защото така реално ще участвате в промяната към по-добро, която вече е започнала в България и няма как да бъде спряна. Стартът на тази промяна наистина вече е факт, но тя трябва да се ускори, да се случва много по-активно и във всички важни сфери на живота ни.





