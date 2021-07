/Поглед.инфо/ Контейнерният кораб Ever Given най-накрая вдигна котва и напусна принудителната си стоянка в Суецкия канал, съобщава Das Erste. Изданието припомня, че корабът е бил задържан от администрацията на канала до изплащане на обезщетение: миналия уикенд собствениците на кораба и администрацията се договориха за окончателната сума.

Товарният кораб Ever Given, който заседна на плитчина на брега през март и блокира Суецкия канал за дълго време, най-накрая възобнови пътуването си, съобщава Das Erste. След месеци на чакане корабът вдигна котвата си: местните власти и японските корабособственици успяха да постигнат компромис. Също така „зелена светлина“ беше дадена и от Египетския арбитражен съд.

Изданието припомня, че администрацията на Суецкия канал задържа Ever Give и поиска обезщетение. Първоначалното изискване беше 916 милиона долара - за евакуацията, ремонтите и загубите, свързани с блокиране на канала. След това падна до $ 550 млн. През юни собственикът на Ever Given обяви, че е постигнал разбирателство с администрацията.

Миналият уикенд страните най-накрая се споразумяха за крайната сума на обезщетението, както информира Дас Ерсте: общата сума не беше оповестена. Известно е обаче, че японската страна ще предостави на администрацията на канала и влекач. Според съобщенията в египетските медии, Ever Given сега се отправя към Ротердам, който бе първоначалната му дестинация.

