Председателят на КНР Си Цзинпин наскоро включи Гърция, като член на ЕС и НАТО, в цялостната си инициатива One Belt One Way, превръщайки тази страна за Пекин всъщност в "порта към Европа", пише журналистът от The Guardian Саймън Тисдал. Така, както отбелязва авторът, китайският лидер насърчава глобалните амбиции на Поднебесната.

Междувременно тази дипломатическа стъпка на КНР ясно показва, че ЕС е изправен пред по-голямо, може би дори екзистенциално предизвикателство: „ как да не стане месо в сандвич между ненаситен Китай и все по-ненадеждната, груба и враждебна Америка “.

Така наречената група „17 + 1“, която включва Китай и 16 държави от Централна и Източна Европа, а сега и Гърция, се превърна в ключова платформа за стратегията на Пекин.

Водещите членове на ЕС като Германия и Франция обаче подозират какво се случва, опасявайки се, че тази група е опит за разделяне на Европа. След като Китай постигна споразумение с Италия в рамките на същата инициатива „Един пояс - един път“, Европейската комисия дори обяви Поднебесната империя за „ системен противник “.

Но потенциалната заплаха за Европа е не само Пекин, но и Вашингтон, особено ако Доналд Тръмп бъде преизбран за втори мандат. Заплахата от страна на Съединените щати не се ограничава до намаляване на военното сътрудничество и такива едностранни решения като зелена светлина на Турция за нахлуване в Сирия.

Великобритания става все по-подчинена на САЩ. Това се дължи на факта, че Лондон има отчаяна нужда от търговско споразумение в случай на излизане от ЕС и е готов да се съгласи на почти всякакви условия. Поради това предизвикателствата на западния фланг на Европейския съюз стават все по-сериозни, се казва в статията.

„ Новоизбраното и непроверено “ ръководство на ЕС е хванато между коварните „англосаксонци“, от една страна и благоразумните китайци - от друга, докато все още има руснаци, които постоянно търсят начин да отслабят западните демокрации.

- Може би големите животни са усетили кръвта? "- пита авторът.

Меркел, която някога доминираше в ЕС и го обедини, се готви да подаде оставка от поста канцлер на Германия. Хаосът цари в политиката на ЕС по отношение на Иран, Сирия, Либия, Палестина, Украйна и миграцията. В същото време няма достатъчно пари и крайни десни националисти и популисти преследват разделения континент от Испания до Полша. На фона на всичко това европейският проект изглежда „ безпрецедентно уязвим “, казва колумнистът на The Guardian Саймън Тисдал.

