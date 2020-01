/Поглед.инфо/ Владимир Путин пристигна в сирийската столица във вторник, където проведе разговори със сирийския президент Башар Асад, пише The Independent. Както беше подчертано в материала на публикацията, второто посещение на руския лидер в Дамаск се случи на фона на изострянето на ситуацията в региона след убийството от американските войски на иранския генерал Касем Сюлеймани.

Руският президент Владимир Путин пристигна в Дамаск с „необявено посещение“, съобщава британският The Independent, позовавайки се на сирийски и руски медии.



Според изданието се съобщава, че руският лидер се е срещнал със сирийския президент Башар ал Асад в руската военна база в сирийската столица. Според говорителя на Путин Дмитрий Песков по време на разговорите руският президент заяви, че "е изминато голямо разстояние към възстановяването на сирийската държавност и териториална цялост" .



Както колумнистът на The Independent подчертава, Русия отдавна е „ключов съюзник“ на Асад и през 2015 г. официално се намеси в сирийския конфликт на негова страна. Смята се, че именно намесата на Москва позволи на Дамаск да обърне прилива на войната в своя полза и да върне по-голямата част от територията на страната под свой контрол, отбелязва журналистът.



Сегашното пътуване до Сирия беше второто за г-н Путин, откакто руските въоръжени сили влязоха в конфликта, се казва в статията. Както припомня авторът на статията, през 2017 г. президентът посети руската база ВКС в Латакия, където обяви победата си във войната и предстоящото завръщане на по-голяма част от руските сили у дома.



Посещението на руския президент се осъществява на фона на изострянето на напрежението в региона във връзка с убийството от американските сили миналия петък на иранския генерал Касем Сюлеймани, отбелязва наблюдателят на The Independent. Сирия е един от основните съюзници на Иран и иранските сили участваха в конфликта в Сирия на страната на Дамаск. Генерал Сюлеймани, който „се появи в тази война като една от ключовите фигури, като главен организатор на военните операции на Иран в Близкия изток“, почина веднага след пристигането си от Сирия в Ирак, ударен от дрон, пише журналистът.



Превод: Поглед.инфо

