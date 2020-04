/Поглед.инфо/ По идея на главния икономист на МВФ Гита Гопинат световните медии започнаха да наричат ​​икономическата криза на 2020 г. „Голямата карантина“, съобщава L'Express. Този израз е избран по аналогия с Голямата депресия от 30-те години на миналия век и Голямата рецесия, която свали световните пазари през 2009 г.

Във вторник главният икономист на МВФ Гита Гопинат използва фразата "Голямата карантина", като се позовава на последните прогнози за световната икономика във връзка с пандемията от коронавируса, пише L'Express. Оттогава това име се разпространи около лентите на всички големи вестници в света, въпреки че повдигна въпроси от някои медии.

И така, една журналистка от „Ню Йорк Таймс“ попита в „Тиутър“ дали този израз е използван и преди, или Гита Гопинат и нейните помощници са го измислили сами. Главният икономист на МВФ отговори: " Мисля, че ние го направихме ."

Gita Gopinath✔@GitaGopinath

I guess we did! #GreatLockdown https://twitter.com/jeannasmialek/status/1250057370459398144 …

Jeanna Smialek✔@jeannasmialek

Were people already calling it the "Great Lockdown," or did @GitaGopinath and team just name this crisis? https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/ …

Както отбелязва френското издание, новият термин е създаден по аналогия с имената на предишни кризи: Голямата депресия на 30-те години или Голямата рецесия от 2009 г., която последва глобалната финансова криза. AFP предложи различни опции как да се преведе от английски израза на Great Lockdown в съответствие с правилата на френския език: Great Paralysis, Great Break или Great Collapse. В крайна сметка те избраха „Голямата карантина” за по-нататъшна употреба, което добре описва времето, когато милиарди хора по планетата седят у дома.

Що се отнася до настоящата световна рецесия, тя, подчертава L'Express, е пряко следствие от карантинните мерки, въведени за борба с новия коронавирус.



Превод: Поглед.инфо

Източник: L'Express

