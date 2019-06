/Поглед.инфо/ Пекин обяви, че предприема мерки в отговор на решението на САЩ да ограничи достъпа на китайските фирми до неговите технологии и съставя свой собствен списък на „ненадеждни организации“, пише The New York Times. За сега подробностите на тази инициатива са неизвестни, но много е вероятно основната й цел да бъдат американските технологични компании, смята изданието.

“Когато Силициевата долина гледа на запад към Китай, тя вижда много. Над един милиард гладни потребители. Евтин източник на работна сила. Съперник, партньор, доставчик и риск за сигурността. Днес в списъка може да се добави още една дефиниция: враг, който иска отмъщение, пише The New York Times.“, пише The New York Times.

Изданието напомня, че преди две седмици властите в САЩ решиха да ограничат достъпа на китайските компании до техните технологии. Администрацията на Тръмп е включила в черния списък телекомуникационния гигант Huawei, който разчита на американските компоненти за всичките си продукти - от смартфони до мрежово оборудване.

Малко преди това Пекин „тръгна в контраатака“ и обяви, че съставя свой собствен списък на „ненадеждни организации“. Досега подробностите за тази китайска инициатива са неизвестни, но почти сигурно нейната „основна цел” ще бъдат американските технологични компании, според The New York Times.

Според публикацията някои фирми от Силициевата долина са в по-уязвимо положение от други. Например, Facebook и Google вече са блокирани от китайското правителство, така че тази „технологична студена война” може да заобиколи социалните мрежи и търсачките. От друга страна, Apple активно инвестира в Поднебесната, която в същото време е водещ производител за компанията и основния пазар за нейните телефони.

Tesla строи фабрика в Шанхай, където планира да произвежда 250 хиляди автомобила годишно. В Пекин се намира най-голямата в чужбина научноизследователска лаборатория на Microsoft и много продукти, продавани от Amazon са произведени в Китай, обръща внимание The New York Times.

Негативните последствия от влошаващите се отношения между САЩ и Китай вече се усещат от малките компании в Силициевата долина. Така компанията Lumentum, специализирана в производството на мрежово оборудване, съобщи, че сделката с Huawei е съставлявала 15% от продажбите му и прогнозира спад в приходите.

Междувременно Китай също е голям и бързо нарастващ потребител на компютърни чипове. Според Асоциацията на полупроводниковата промишленост на САЩ (SAI), през 2018 г. азиатската страна е съставлявала около 34% от продажбите на микросхеми в света, възлизащи общо на $468 млрд. Производителите на чипове се надяват, че новата "размяна на остроти" между Китай и САЩ е само опит да се получи по-добра позиция при сключване на нова търговска сделка, а не постоянна промяна в техните делови отношения. „Ние призоваваме двете страни да избегнат по-нататъшно влошаване, да се върнат към преговорите и да постигнат дългосрочно, висококачествено и изпълнимо споразумение“, заявява директорът на SAI Джон Нойфер.

Превод: М.Желязкова

