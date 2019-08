/Поглед.инфо/ САЩ бяха "първата и единствена държава" в света, която използва ядрено оръжие в битка, припомни на 6 август, на годишнината от бомбардировките над Хирошима, в своя Twitter иранският министър на външните работи Мохамед Джавад Зариф. Според дипломата Америка продължава да измъчва цивилни - този път с "икономически тероризъм", като наказва онези, които се опитват да се придържат към ядрената сделка.

На годишнината от бомбардировките над Хирошима на 6 август 1945 г. в края на Втората световна война Иран припомни, че атомната бомба върху двата японски града е хвърлена не от кого да е, а от Америка, превръщайки се в "първата и единствена" държава в света, използвала ядрено оръжие в битка, пише Newsweek.

Във вторник, 6 август, иранският министър на външните работи Мохамед Джавад Зариф, срещу когото САЩ наскоро наложиха санкции, написа в Twitter: „74 години след като САЩ станаха първата и единствена държава, нападнала град с ядрени оръжия, предназначени за да постигнат колкото се може повече жертви, те все още измъчват цивилни. Този път с помощта на икономическия тероризъм, нарушавайки историческото ядрено споразумение и наказвайки онези, които се опитват да се придържат към него."

74 yrs after US became first & ONLY regime to deploy a nuclear weapon—on a city, designed to maximize casualties—it is STILL targeting civilians. This time, with #EconomicTerrorism, violating a historic nuclear deal & punishing those who seek to adhere to it. #hiroshima



Както припомня Newsweek, след като САЩ се оттеглиха от международна ядрена сделка с Иран, администрацията на президента Доналд Тръмп наложи огромни икономически санкции на Техеран. Ситуацията се усложнява и от търканията в Ормузкия проток, където според американците Иран заплашва търговските кораби.

Зариф придружи поста си с изображения на Хирошима, унищожена от експлозията, където през 1945 г. бяха убити поне 140 хиляди души. Приблизително 70 000 души станаха жертва на втората бомба, паднала в Нагасаки. И в двата случая повечето от загиналите са били цивилни. Оттогава досега никоя друга държава не е прибягвала до подобни оръжия за масово унищожение при нито един конфликт, въпреки че според доклади поне осем държави имат такива технологии.

Както настоява Доналд Тръмп, неговата политика на "максимален натиск" спрямо Иран е насочена към това да се попречи на Техеран да придобие ядрено оръжие. Но засега, в отговор на едностранните действия на САЩ, Иран само ускорява работата си по заветната технология, като също нарушава условията на ядреното споразумение, което все още е в сила.

Сега Америка събира международна коалиция за патрулиране на Ормузския проток и Персийския залив. Newsweek обръща внимание на факта, че ако се съди по японските медии, Токио, който се превърна в близък съюзник на САЩ след Втората световна война, този път не бърза да подкрепя приятелите в Близкия изток. В случая с Иран, Япония изглежда предпочита да се опита да намали напрежението между Техеран и Вашингтон.

