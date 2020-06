/Поглед.инфо/ ”Iracundia est inimica consilio.”

(Марк Тулий Цицерон)

Post factum nullum consilium. И все пак, въпреки да изглежда нескромно, в съгласие с мнението на Луций Аней Сенека: „Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla”, бихме си позволили да препоръчаме на президента незабавно освобождаване от длъжност на съветника, макар засега в качеството на свидетел уличен в колаборация за каквото и да е с обвиняем. Защото Intempestive qui docet, ille nocet!

Над всичко стоят устоите на държавността. Затова всякакви съображения, отнасящи се до едни или други взаимотношения, базирани на приятелства от детство, съученичество, колегиалност, лични симпатии и пр., освен че би довело до попадане в заложения капан на онзи, за когото гражданите на републиката са гласували не само да бъде олицетворяващ единството на нацията, а поради това ако не друго повече или по-малко оправдано разчитат най-малкото да бъде изразител на техния морал, биха имали за резултат деградация, да не говорим за разпад на държавността с всички произтичащи от това последици. Тук оставяме настрана питанията кой, защо, по какви причини, въз основа на какви доказателства извършва каквото извършва, изказвания относно опити за изместване на основната тема на държавата и пр. Трябва да е ясно, че се касае за война. И е учудващо за професионален военен при предприета атака, влизайки в битка да търси спасение в дефанзивни тактики, а не в офанзива!? Колкото до гражданите, достатъчно е да помнят: „Страхът на самия народ – ето какво дава възможност да се коват за него вериги.” (Жан-Пол Марат).

