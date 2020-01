/Поглед.инфо/ Техеран започна ракетно нападение на иракски военни бази, където са разположени американски войски, като по този начин отговори за убийството в Ирак от американските войски на иранския генерал Касем Сюлеймани, съобщава The Times. Както отбелязва наблюдателят на изданието, иранската операция, по време на която бяха изстреляни около дузина ракети, напълно съответства на предишните предупреждения на Иран за „симетричен“ отговор, но Тръмп ще го отчете ли като симетричен - това е голям въпрос.

Иран „нанесе първия удар за отмъщение“ рано сутринта в сряда за убийството на генерал Касем Сюлеймани от Вашингтон, „като хвърли ракетна вълна в голяма американска въздушна база в Ирак“, съобщава британският The Times, позовавайки се на иранската държавна телевизия и източници в американските разузнавателни агенции.



Според вестника иранските телевизионни канали обявиха, че Техеран изстреля „десетки“ ракети със среден обсег в базата „Камп Асад“, разположена в провинция Анбар в източен Ирак. В същото време от местопроизшествието съобщават, че са ударили базата девет пъти.



Представители на иранската ислямска революционна гвардия заявиха, че въздушният удар се извършва в рамките на операцията, с кодово име "мъченик Сюлеймани" , както и,"очевидно са изразили пряка заплаха за въоръжените сили на Ирак", които "официално действат като домакин за британските и американските войски", посочва Times. "Предупреждаваме всички съюзници на Америка, които са предоставили базите си на разположение на нейната терористична армия: всяка територия, от която се извършват агресивни действия срещу Иран, може да бъде ударена", публикацията цитира официалното изявление на IRGC.



Властите в кюрдския автономен регион от своя страна съобщиха, че няколко ракети са паднали в град Ербил в Северен Ирак, пише британският вестник.



Според Пентагона общо Иран изстреля повече от дузина балистични ракети към американски цели."Тези ракети несъмнено бяха изстреляни от Иран най-малко по две иракски военни бази, в които се разполагат американските сили и тяхната коалиция в Асад и Ербил", заяви американското министерство на отбраната, цитирано от The Times.



Според все още не потвърдени данни иракските граждани не са пострадали в резултат на ракетната атака. Както колумнистът за The Times подчертава, няколкостотин американски и иракски войници живеят постоянно в лагер Асад, а военни служители от Обединеното кралство и други държави, съюзни с Вашингтон, са разположени на ротационна основа.



Иранският външен министър Джавад Зариф по-рано обеща да даде "симетричен"отговор на убийството на генерал Сюлеймани, който загина миналия петък в Ирак в резултат на удар от американски дрон. Атаката над базата на Лагер Асад се вписва добре със заплахите на Техеран да нанесе удари по американските военни съоръжения, но дали американският лидер Доналд Тръмп смята тази атака за „симетрична“ е голям въпрос, отбелязва авторът на статията. Иран вече заяви, че „ще се откаже от обичайната си практика да нанася удари по американски цели с ръцете на групи, контролирани от нея“ - и ще атакува директно САЩ, а това може да се възприеме в Белия дом като обявяване на война, предполага журналистът.



Както репортерите на „Таймс“ разбраха, Обединеното кралство, във връзка с изострянето на ситуацията около Иран, реши да удвои броя на тежките военни транспортни хеликоптери Chinook, разположени в обсега на Багдад. В следващите дни военновъздушните сили на страната ще бъдат изпратени в региона, където в базата в Ербил вече са разположени четири британски Chinooks, още пет такива вертолета от общ флот от 60 самолета. „Таймс“ знае къде ще бъдат изпратени вертолетите, но редакцията на вестника „заради секретност“ се съгласи да не разкрива тези данни, подчертава статията. Според колонист на изданието, Chinooks могат да бъдат използвани за евакуация на британците от Ирак.



Общо в Ирак има 1400 британски военни и цивилни, които участват в борбата срещу ИД *. Според The Times, министърът на отбраната Бен Уолъс заяви, че британските хеликоптери и бойни кораби бяха поставени в повишена бойна готовност, за да се "осигури подкрепа, ако възникне такава необходимост" . Служителят отбеляза също, че част от британските военни вече са евакуирани от "зелената зона" на Багдад, където са разположени коалиционните войски.



* „Ислямска държава” (IG) - организацията беше призната за терористична с решение на Върховния съд на Руската федерация от 29 декември 2014 г.



Превод: Поглед.инфо



