САЩ оказват натиск върху европейските страни за да изтласкат китайската компания, занимаваща се със системите за сигурност Nuctech от местния пазар, пише The Wall Street Journal. Оборудването на китайската компания все повече се използва за сканиране на товари и пътници на границата, в европейските пристанища и летища, което не устройва американските й конкуренти. В САЩ предупреждават, че по този начин Китай може да получи важни данни от европейската инфраструктурна мрежа.

САЩ са се насочили към най-големия производител на оборудване за проверка на сигурността в Китай, казвайки, че разширяването на присъствието му в Европа представлява заплаха за западната сигурност и бизнеса, пише The Wall Street Journal.

Кампания, организирана от Съвета за национална сигурност и няколко американски агенции, се опитва да обедини европейските правителства, за да изхвърли китайската фирма Nuctech Co., чиито системи за проверка на товари, багаж и пътници все повече се използват в пристанища, гранични пунктове и летища в цяла Европа.

Както се отбелязва в статията, усилията на САЩ, набрали обороти през миналия месец, последваха след подобна кампания, насочена към изтласкване на китайския гигант за телекомуникационно оборудване Huawei Technologies Co. от комуникационните мрежи. Това обаче даде смесени резултати. Както в случая с Huawei, ситуацията с Nuctech е тест за способността на Съединените щати да убедят своите съюзници да избягват по-достъпен доставчик на оборудване, базиран на американски съображения за сигурност, които според много компании са необосновани.

Според вътрешен документ на Държавния департамент от 8 май, съдържанието на който изданието успя да узнае, Nuctech се конкурира в бизнеса си на пазара на повече от дузина европейски страни. Финландия избра Nuctech този месец за доставчик на скенери за товари по границата й с Русия, въпреки всички усилия на американските дипломати. Nuctech беше единственият кандидат за договор от страна на финландските митници, който определи ниска цена и не намери причина да откаже китайското оборудване, пише The Wall Street Journal.

Според изследователската фирма Insight Partner скенерите за сигурност за хора и стоки са глобален пазар, стойността на който през миналата година е оценена на $7,7 млрд. Използването им повдигна въпроси за рисковете, свързани с държавния надзор на граничните пунктове. Системите, които проверяват товари в пристанищата и регистриран багаж на летищата и жп гарите, са все по-обвързани с бази данни, съдържащи товарителници и информация за пътниците, включително паспортни данни, пръстови отпечатъци и друга информация.

Тези мрежови системи могат да предоставят на Nuctech и други подобни компании достъп до лична и търговска информация, обяснява изданието. Американските служители се опасяват, че Nuctech може да предаде подобни данни на китайските власти. В бележката на Държавния департамент се посочва, че достъпът на Nuctech до европейските инфраструктурни възли предизвиква безпокойство сред членовете на НАТО относно сигурността на гражданските и военните превози.

Nuctech заявиха, че не знаят нищо за усилията на САЩ и действат независимо, без да получават държавна помощ или инструкции от правителството на КНР. Компанията заяви, че продуктите на Nuctech не представляват риск за сигурността и нямат секретни точки за достъп, а всички данни се съхраняват у клиентите.

„Всички данни, генерирани от нашите устройства, принадлежат само на нашите клиенти - нито на нас, нито на страните-членки на ЕС, и в никакъв случай на китайското правителство или друга организация“, заяви Робърт Бос, заместник генерален директор на Nuctech в Холандия. „Нашите клиенти - гранични и митнически власти, пристанища, летища - са единствените собственици на данните.“

В същото време говорителят на Държавния департамент заяви, че САЩ „продължават да призовават своите съюзници и партньори да се защитят от компании, които са силно субсидирани от авторитарните режими“.

Компанията Nuctech е вградена в система, управлявана от Китайската комунистическа партия, според The Wall Street Journal. Първоначално Nuctech е филиал на престижната инженерна школа на университета Цинхуа, която през по-голямата част от 2000-те години се ръководи от сина на тогавашния партиен лидер Ху Цзинтао. Миналата година подразделение на Китайската национална ядрена корпорация - държавен строител и оператор на атомни електроцентрали, стана контролиращ акционер в компанията майка Nuctech.

Американската администрация за сигурност на транспорта всъщност забрани Nuctech да присъства на по-голямата част от американския летищен пазар през 2014 г., след одит, чиито резултати остават класифицирани. Според длъжностно лице от митническата и граничната служба агенцията му не използва никакви китайски системи за проверка на товари в пристанищата за влизане в САЩ.

Nuctech влезе в десетката на другите страни, „агресивно конкуриращи се“ в цената, оставяйки след себе си американските си конкуренти, включително OSI Systems, Inc. и Leidos Holdings Inc., както и British Smiths Detection Group Ltd. Документ на Държавния департамент от 26 май посочва, че печалбите на Nuctech идват от продажбата на стоки на по-ниски от пазарните цени по време на „десетгодишната им агресивна кампания за прибиране на значителен пазарен дял в критичните инфраструктурни сегменти в Европа за сметка на американските производители“. Конкурентите заявиха, че Nuctech оценява продуктите си с около 25-50% по-ниско отколкото те – своите собствени.

Nuctech твърди, че не продава продукти на цени под себестойността и не субсидира продуктите, за да навреди на конкурентите си. След като Европейската комисия призна компанията за виновна за дъмпинг през 2010 г., Nuctech основава завод в предградие на Варшава, което според ръководството позволява на компанията да установява конкурентни цени на продуктите.

По данни на Държавния департамент Nuctech заема 90% от европейския пазар на оборудване за инспекция на морските товари и до 50% от пазара за проверка на багажа и товарите на летищата. Nuctech оспорва тези цифри, твърдейки, че притежава около 70% от бизнеса за сканиране на товари и около 10% от пазара на летищата.

Сега САЩ се опитват да попречат на Nuctech в цяла Европа, от Хърватия до Литва, където Вашингтон лобира американските фирми да получат договори, се казва в статията.

Американските дипломати се опитват да предотвратят търговете на Nuctech в Гърция, Унгария, Италия и Португалия, както и „снабдяват германското министерство на отбраната с рентгенови скенери и възможности за дистанционно сканиране“, които според официалните лица могат да бъдат използвани в операции, включително от американски и други войски на НАТО.

Компанията Nuctech е инсталирала оборудване за преглеждане на товари на няколко стратегически важни граници на Европа, включително Калининград, на подходите към руската територия в Балтийско море и на мястото за съхранение на ядрени ракети, разположено между Литва и Полша. По границите на ЕС с Белорусия и Украйна товарите преминават през скенерите на Nuctech от двете страни. Миналата седмица работници в крайградския завод във Варшава сглобиха рентгенов апарат за Ирландия.

Немският депутат от европейския парламент Аксел Вос през декември 2019 г. по имейл изрази към висши членове на Европейската комисия безпокойството си по повод на китайската компания. Според него „изключително ниската ценова стратегия“ предполага, че мотивите на Nuctech не са комерсиални, а по-скоро имат „интерес да контролират стратегическата инфраструктура на ЕС и знанията, базирани на данните“.

Европейският комисар по въпросите на конкуренцията Маргрет Вестагер и комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон обърнаха внимание на загрижеността на Аксел Вос относно „предполагаемото събиране на данни“ от Nuctech и обещаха да предприемат законодателни мерки по този въпрос. Един от предложените законопроекти трябва да блокира инвестициите и публичната търговия от активно субсидирани чуждестранни компании, включително много от Китай.

В документите на Държавния департамент се отбелязва вниманието на ЕС към сигурността на данните и се очертават стратегически тезиси и тактики за натиск, които американските служители трябва да използват, когато работят с европейските държави, съобщава The Wall Street Journal.

Министърът на финансите на Хърватия и други длъжностни лица заявиха на САЩ, че съгласно правилата на ЕС и Хърватия относно обществените поръчки ще изберат най-евтиния кандидат с най-малък риск за националната сигурност.

В отговор Министерството на националната сигурност подготви тезиси, в които се предлага да се използва стремежа на Хърватия за участие в американската програма за безвизов режим. „Всички закони, политики, практики и системи за гранична сигурност се изучават като част от оценката на безвизовата програма за пътуване. Уязвимостите се записват и могат да доведат до неблагоприятна оценка.“, се казва в доклада. Хърватия все още не е коментирала това, заключава The Wall Street Journal.

Превод: М.Желязкова

