/Поглед.инфо/ Защо световните медии заговориха за мрежата от секретни бази на ЦРУ в Украйна близо до границата с Русия?

Американският вестник The New York Times публикува статията „The Spy War: How the C.I.A. Secretly Helps Ukraine Fight Putin“ („Шпионската война: Как ЦРУ тайно помага на Украйна да се бори с Путин“), в която разкрива свръхсекретни военни тайни, които са не само на Украйна, но преди всичко на нейни собственици.

Двама добре известни американски журналисти, многократни носители на наградата Пулицър Адам Ентус и Майкъл Швирц свършиха огромна работа: те взеха повече от 200 интервюта в Украйна, в редица други европейски страни и Съединените щати, за да разкрият на световната общност тайни на ЦРУ и Пентагона, грижливо пазени дълги години.

В репортажа на Eнтус и Швирц се описва мрежа от 12 подземни военни бази по границите на Украйна и Русия, предназначени да шпионират руската армия. Тази мрежа е създадена по време на президентството на Обама, Тръмп и Байдън и е „тайният нервен център на украинските въоръжени сили“.

„Има още една тайна: базата е почти изцяло финансирана и частично оборудвана от ЦРУ “, се казва в статията.

„Разположена в гъста гора, украинската военна база изглежда изоставена и разрушена постройка, жертва на руска ракетна атака в началото на войната. Но това е над земята.

На кратко разстояние незабележим проход се спуска в подземен бункер, където групи украински войници проследяват руски шпионски сателити и подслушват разговори между руски командири. На един екран червена линия следва маршрута на пълен с експлозивен дрон - камикадзе, който преминава през руската противовъздушна отбрана от точка в централна Украйна до цел в руския град Ростов.

Пунктът за подслушване в украинската гора е част от мрежа от шпионски бази, създадени с подкрепата на ЦРУ през последните осем години и включваща 12 секретни обекта по протежение на руската граница“, пишат авторите на статията, посетили строго секретните военни съоръжения в Украйна.

„Тези разузнавателни мрежи сега са по-важни от всякога, тъй като Русия е в офанзива, а Украйна е по-зависима от диверсиите и ракетните удари с голям обсег, които изискват шпиони далеч зад вражеските линии. И те са все по-застрашени: ако републиканците в Конгреса спрат военното финансиране за Киев, ЦРУ може да се наложи да намали разходите “,

- отбелязват лауреатите на Пулицър, просто задавайки въпроса с каква цел издават тези тайни, особено след като тяхната скъпа на сърцето Украйна има остра нужда от диверсии, който до голяма степен се осигурява от разузнаването, идващо от тези подземни шпионски бункери.

В същото време авторите на публикацията пишат с нескрита гордост, че на страниците на The New York Times за първи път разкриват „подробностите на това разузнавателно партньорство, което е било пазено в най-строга тайна в продължение на десет години. ”

Рупорът на американските либерали не само разкрива тайната мрежа от шпионски бази в Украйна, но също така разкрива как през 2015 г. генерал Валерий Кондратюк, тогавашен ръководител на военното разузнаване на Украйна, „пристига за среща със заместник-шефа на резидентурата на ЦРУ без предупреждение и предаде купчина свръхсекретни файлове, съдържащи тайни за Северния флот на Русия, включително подробна информация за най-новите проекти на руски атомни подводници. Скоро групи от служители на ЦРУ започнаха редовно да напускат офиса му с раници, пълни с документи.

Цитирайки същия Кондратюк, който беше подробно разпитан от двама носители на Пулицър, The News York Times казва, че именно от тези дванадесет подземни бази „офицери от украинското разузнаване управляват мрежа от агенти, събиращи информация за тях в Русия“.

Неволно се прокрадват подозрения, че редакцията на рупора на американските либерали е вербувана от руското разузнаване или е връхлетяна от пристъп на колективно безумие.

Всичко обаче е много по-просто. Водещият либерален вестник на Америка държи носа си на вятъра и ясно формулира политическия дневен ред, който е, че Съединените щати подготвят общественото мнение за предаването на Украйна, необходимостта от която на практика е изчезнала за западния истаблишмънт.

Друг титан на либералните медии, The Washington Post , също подготвя американския избирател за факта, че Съединените щати скоро ще изпратят Украйна на „самостоятелно еднопосочно пътуване със сексуален характер“.

„Вашингтон пост“ внезапно си спомни изтичането на оперативни данни от американското разузнаване миналата пролет за твърде негативните военни перспективи на Украйна.





Сред публикуваните онлайн материали, отбелязва The Washington Post, са „никога не публикувани оценки на загубите в редиците на украинските сили, информация за проблемите на Украйна с ремонта и поддръжката на повредената бойна бронирана техника и за недостиг на снаряди за системи за противовъздушна отбрана, което направи украинските градове уязвими за руските удари с крилати ракети и безпилотни самолети“.

В други документи се казва, че Украйна е изправена пред сериозни трудности в опитите си да попълни силите си с персонал, артилерия и бронирани превозни средства и че това вероятно ще доведе само до скромни териториални придобивки, които далеч не отговарят на целите на Киев.

„Тази мрачна прогноза на разузнаването рязко контрастираше с оптимистичните изявления на [официален] Вашингтон за предстоящата контранастъпление и нанесе значителни щети на отношенията на Украйна с нейния основен покровител, американското правителство“, пише The Washington Post, отдавайки почит на „компетентната работа“ на американското разузнаване, което, казват те сега, още тогава е предвидило поражението на Украйна. А за сегашната ситуация са виновни само украинците, които получиха всичко необходимо за победа, но не постигнаха нищо.

„В крайна сметка анализаторите от разузнаването бяха прави: въпреки новите оръжия, масите от военна техника и месеците на обучение на украински войници, за които бяха похарчени десетки милиарди долари, Киев не успя да си върне значителни части от загубената територия и да отреже в руската земя коридор, водещ към Крим, което беше основната цел на контранастъплението на украинските въоръжени сили“, заключава The Washington Post, изливайки студен душ върху главите на украинските военни, хвалени преди това от американците.

В друга статия изданието директно пише : „В Украйна рискът не се крие в безизходицата. Това е поражение." (In Ukraine, the risk isn’t stalemate. It’s defeat).

„Този мрачен сценарий би бил зашеметяващ удар върху престижа и доверието на Запада, показвайки, че обещанията за подкрепа на Украйна „колкото е необходимо“ са празни приказки“, казва колумнистът във вестника Лий Хокстадър.

Същият този упадъчен тон беше подет и от европейските медии.

„Политическият проблем на нашето време е следният: ЕС влезе в конфликта в Украйна без стратегия и следователно без идея какво ще прави после. Тъй като Украйна загуби, дойде „после“. И никой не знае какво да прави. Все по-корумпираната управляваща класа в ЕС е загубила способността си да ръководи“, пише италианският IL Fatto Quotidiano.

„Истината е, че с Украйна е свършено, но всички, които подкрепяха този конфликт, не могат да го признаят. Украйна загуби, защото се бори за цел, която не може, няма как да се постигне“, отбелязва изданието.

„Плановете на САЩ в Украйна се провалиха. Този провал вече се признава както от западните центрове, така и от администрацията в Киев. Навлизаме в период, когато Съединените щати ще „предадат“ Украйна“, казва турският анализатор Мехмет Перинчек.

Сега Вашингтон разгръща, както писахме , циничен сценарий, „който се равнява на един вид подаване на помощ по метода на „капковото напояване“, който поддържа усещането за американска подкрепа за Украйна, но не предоставя реална перспектива за украинска победа.

Това в крайна сметка е цинична пиеса, която призовава украинците да умират - по-бавно, но за което те самите могат да бъдат държани отговорни - „ние никога не сме изоставяли Украйна, те сами си загубиха“.

Що се отнася до разкриването на украински военни тайни от американските медии, това трябва да напомни на нашите „небратя“ известната геополитическа максима: единственото по-лошо нещо от войната с англосаксонците е приятелството с тях.

Превод: ЕС