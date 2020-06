/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп иска да получи съдебна забрана за публикуване на новата книга на бившия съветник на президента по националната сигурност Джон Болтън, защото съдържа класифицирана информация, пише Business Insider. Както знаете, "мемоарите от Белия дом" съдържат нови, все още неразкрити подробности за скандала с Тръмп с Украйна, който повлече след себе си процеса на импийчмънт.

Във вторник на 16 юни администрацията на Доналд Тръмп подаде иск срещу бившия съветник по националната сигурност на президента Джон Болтън, съобщава Business Insider. Белият дом иска да забрани публикуването на новата книга на бившия си служител, която според мнението на екипа на президента може да съдържа класифицирана информация.

Според администрацията с книгата си, озаглавена „Там, където всичко се случи: мемоари от Белия дом“ (In the Room Where It Happened: A White House Memoir) и която бившият съветник вече беше рекламирал в интервю по един от телевизионните канали, Болтън е нарушил условията на договора и може да компрометира националната сигурност. Според изданието в книгата си бившия сътрудник на администрацията подробно разказва за работата си, по-специално разкрива неизвестни досега подробности за скандала с Украйна и семейство Байдън, който провокира процеса на импийчмънт на президента.

За отбелязване е, че по отношение на импийчмънта Болтън обвинява членовете на Палатата на представителите на конгреса на САЩ, участващи в разследването в „небрежност“, тъй като президентът, според него, е замесен в много по-сериозни нарушения на членовете (на закона – бел.пр.), за нарушаването на които в крайна сметка е обвинен. Демократите критикуват бившия съветник за това, че знаейки всичко това и сега, включително и в книгата си, той отказа да даде показания в съдебното заседание по делото за импийчмънт миналата година. Въпреки това, както припомня Business Insider, пред Сената, контролиран от републиканците, Болтън се съгласи да говори, но така и не се стигна до това, тъй като горната камара гласува да не извиква нови свидетели.

В понеделник президентът Тръмп заплаши бившия съветник с „правни последици“ и, както отбелязва изданието, без особена причина каза, че всички разговори с ръководителя на Белия дом са приравнени към класифицирана информация. „Ще разгледам всеки разговор с мен, като президент, във висша степен класифициран. Така че, ако той напише книга и тя бъде публикувана, Болтън нарушава закона. Това се нарича наказателна отговорност. Сериозна работа.“, цитира лидера Business Insider.

Първоначално, съгласно условията на договора на Болтън, Съветът за национална сигурност на САЩ трябваше да провери книгата му за разкриване на класифицирана информация. Ако последната не отговаряше на нещо, мемоарите ще трябва да бъдат редактирани. Бордът наистина откри секретна информация и започна по-щателна проверка, за да направи оценката на бившия служител. Според ищците обаче очевидно Болтън не изглежда да е доволен от скоростта на разглеждане и той „реши да вземе нещата в свои ръце“. Според съобщения в медиите на 7 юни бившият съветник и неговото издателство обявиха, че книгата ще бъде издадена на 23 юни. Никой не предупреди съвета за това - съответно и мемоарите, както е планирано, ще бъдат без съкращения.

Според експерти обаче, въпреки заплахите на Тръмп, съдебният процес едва ли ще донесе на ръководителя на Белия дом желания резултат. Както напомня Американският съюз за граждански свободи, в началото на 70-те президентът Ричард Никсън също се опита да предотврати публикуването на вътрешни ведомствени документи на Пентагона относно войната във Виетнам, но Върховният съд не удовлетвори иска. Както съюзът подчерта в своето изявление, опитите за блокиране на публикации оттогава се считат за неконституционни, а заплахите на Тръмп „по никакъв начин не са свързани с националната сигурност и са изцяло и изцяло насочени към избягване на скандал и позор“.

Като един от бившите представители на вътрешния кръг на президента, Болтън е известен с това, че води детайлни записки за всяка важна среща и разговор. Такива документи могат да бъдат приети в съда като доказателство. В писмото си до Конгреса, когато скандалът около импийчмънта все още продължаваше, бившият му адвокат Чък Купър написа, че клиентът му разполага с информация, която все още не е разкрита по време на разследването.

Както бе съобщено по-рано, в своята книга Болтън твърди, че през август президентът лично му е казал, че няма намерение да прехвърля военна помощ в Украйна, докато Киев не обещае да разследва Байдън и Демократическата партия. Тези изявления разрушават напълно защитната стратегия на адвокатите на Тръмп по време на процеса за импийчмънт, защото те подчертават, че няма директни свидетели на изявленията на Тръмп по отношение на Украйна, обяснява изданието.

Превод: М.Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели