/Поглед.инфо/ Новите данни за това, че младите хора, които са ваксинирани срещу коронавирус, са 25 пъти по-склонни да развият миокардит, повдигат сериозни въпроси относно безопасността на препаратите, казва водещият на Fox News Тъкър Карлсън. Независимо от това, въпреки наличието на подобни опасения, американските интернет гиганти предпочитат да цензурират онези лекари, които посочват смущаваща или тревожна нова информация.

Д-р Хумен Нурчазъм е един от водещите американски имунолози. Той също е и хирург. Нурчазъм е заемал изследователски позиции в Медицинския факултет на университета в Пенсилвания, Медицинското училище в Харвард и Медицинския център за ветерани във Филаделфия. Той е написал десетки рецензирани статии в публикации като New England Journal of Medicine и Journal of Immunology.

Той притежава всички възможни характеристики, потвърждаващи неговата компетентност в тази област. С други думи, по всякакви мерки, включително дори тези, използвани за оправдаване на цензурата от Силициевата долина, д-р Хумен Нурчазъм със сигурност е експерт.

Снощи го поканихме в тази програма, за да обсъдим с него послания както от Израел, така и от други страни, от които биха могли да следват заплахи със сериозни последици за американската младеж. Изследователи от цял свят отбелязват, че коронавирусните ваксини изглежда водят до драстично увеличаване на броя на младите хора, изправени пред потенциално фатално сърдечно заболяване - миокардит. За това говорихме снощи.

Израелските здравни служители публикуваха доклад, според който младите хора, които са били ваксинирани - особено младите мъже - са развили потенциално фатално усложнение - възпаление на сърцето, обикновено наричано миокардит. В същото време те се появяват много бързо. Изследователите са установили, че случаите на миокардит при ваксинираните млади мъже са 25 пъти по-чести от нормалното. Някои от тях умряха.

25 пъти по-често - говорим за потенциално фатално възпаление на сърцето. Голям скок в заболяванията. Ако тези цифри се окажат верни - и ние нямаме причини да се съмняваме в тях - това означава, че младите здрави хора са много по-склонни да страдат или да умрат от ваксината срещу коронавирус, отколкото от самия коронавирус.

Това е страхотна новина; стоп-сигнал, който повдига редица много очевидни въпроси. Като начало, защо колежите в цялата страна изискват от своите студенти да са ваксинирани? Смятаме, че това е потенциално спешна здравна ситуация и бедствие, което дължим на лоши решения и несериозно ръководство. Ето как тълкуваме тези числа.

Искахме обаче да привлечем подкрепата на някакъв авторитет, защото искахме да подходим по този въпрос възможно най-отговорно. Затова попитахме какво мисли д-р Нурчазъм по този въпрос. И той се съгласи с нас: задължителната ваксинация на студенти е ужасна грешка и не на последно място, защото много млади хора вече са болни и са се възстановили от коронавируса и имат антитела срещу него. Защо ви трябва всичко това? Виж.

ДОКТОР ХУМЕН НУРЧАЗЪМ, американски имунолог: По мое мнение - и ние сме обсъждали това подробно и преди - при тази спешна ситуация, при която одобрихме тази ваксина в най-кратки срокове, ваксинирането на онези, които са се възстановили от коронавируса, е колосална грешка от гледна точка на общественото здравеопазване ...

„Колосална грешка в общественото здравеопазване“ е мнението на човек, който работи в здравния сектор. Това мисли д-р Нурчазъм и за него това не са празни думи. В момента Чикагският университет принуждава собствения му син да бъде ваксиниран. Той вече е боледувал от коронавирус и се е възстановил, така че д-р Нурчазъм се противопоставя на това предписание. Много е мислил за това. И смята, че това е важна тема. И вие също бихте могли.

След разговора ни вчера д-р Нурчазъм качи разговора ни в YouTube - в крайна сметка другите родители имат пълното право да знаят тези факти. Животът на децата им може да зависи от това знание. Компаниите-технологични монополисти обаче не позволяват да се обсъжда тази тема сега.

По причини, за които не можем да съдим със сигурност - но говорим за явно зловещи и несъвместими с демократичните причини - технологичните гиганти сега забраняват да се задават всякакви въпроси относно ваксините, дори в случаите, когато въпросите са задавани от имунолози от Харвард и се позовават на правителствени данни. Техническите гиганти цензурират всичко, с изключение на възторжени разговори и пропаганда. И смисълът. И така скоро д-р Нурчазъм получи следното съобщение.

„Екипът ни прегледа съдържанието ви и за съжаление смятаме, че то нарушава политиката ни за комуникация в здравеопазването. Следните видеоклипове са премахнати от YouTube. " Така Google застави да млъкне доктор Хумен Нурчазъм.

Превод: ЕС



