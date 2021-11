/Поглед.инфо/ Рейтингът на Джо Байдън продължава да пада и съгласно последното допитване вече е 41%, пише The New York Post. Както обяснява вестникът, този спад се дължи на недоволството на собствената му електорална база на фона на сериозните проблеми в икономиката.

Рейтингът на одобрението на президента Байдън падна до ново ниско ниво и спадът се дължи преди всичко на недоволството от собствената му избирателна база, пише The New York Post, позовавайки се на анкета на The Washington Post и ABC News.

В същото време, както е отбелязано в статията, републиканците се приближават до междинните избори през 2022 г. с небивало висок шанс за победа.

Съгласно данните от проучването, само 41% от американците одобряват действията на шефа на Белия дом, което е с 11 пункта по-малко спрямо пролетта.

Нещо повече, популярността на Байдън падна сериозно дори сред демократите. Сега само 4 от 10 демократи решително одобряват действията на президента на САЩ, зпри условие, че през юни 7 от 10 анкетирани заявяваха това.

Както обяснява изданието, спадът в рейтинга на Байдън се случва на фона на критиките към икономическите му стъпки. През октомври инфлацията в САЩ достигна 30-годишен връх и в резултат на това почти три четвърти от анкетираните (70%) казаха, че националната икономика е в лошо състояние.

Междувременно според анкетата републиканците сега изпреварват безпрецедентно демократите по отношение на предпочитанията на избирателите на предстоящите междинни избори.

Така че, ако американците отидат да гласуват сега, 51% от тях биха гласували за републиканците и само 41% от анкетираните казаха, че биха подкрепили в изборите кандидат от Демократическата партия.

Превод: ЕС





