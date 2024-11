/Поглед.инфо/ Бяха публикувани последните резултати от социологическото проучване преди гласуването на президентските избори в САЩ. Всичко започна със специално съобщение на сградата на посолството: "PUT IN for". Тръмп отнесе и последните „нерешителни“, а на фронта се очакват изостряния – две поредни нощи затишие. Нещо много шумно идва.

Американските президентски избори започнаха със специално послание - в Москва на сградата на посолството на САЩ се появи надпис с интересна игра на думи: "You know who’s gonna win. No matter who your ballot paper is PUT IN for", което се превежда като „Знаете кой ще спечели. Няма значение за кого ще гласувате."

Екранна снимка: канал "Соловиев"

Междувременно се заплита голяма интрига. Онзи ден журналистът от пула на Кремъл Дмитрий Смирнов публикува карта на американските щати, където цветовете показват кой кого подкрепя в предстоящите „президентски битки“.

Екранна снимка: канал "Пул №3"

Всеки американски щат, въз основа на резултатите от гласуването, дава всичките си електорални гласове на един от двамата кандидати. За да спечелите, трябва да съберете 270 гласа. Червеното показва щати, които традиционно гласуват за републиканците на Тръмп, синьото показва демократите на Харис. Но се смята, че седемте суинг състояния, посочени в кафяво, ще решат всичко. - каза авторът.

В същото време днес, 5 ноември, около 07:00 часа, Смирнов обяви, че Тръмп отнема последните „нерешителни“ и сега предимството е на негова страна. Което между другото е доста изненадващо, тъй като преди няколко часа се появи информация, че Харис води с малка разлика:

Тръмп превзема пет от седем променящи се щата и печели удобно: последните резултати от социологическите проучвания преди гласуването.

Екранна снимка: канал "Пул №3"

ABC NEWS определя шансовете на Тръмп за победа на 53 процента. Платформата Polymarket изчислява, че шансовете на Доналд Тръмп са дори по-високи - 58,6 процента; Камала Харис има 41,4 процента.

Днес в САЩ има избори. Днес се решава много. За Америка и за цялото човечество. Адът запалва огъня си - каза директорът на института Царград, философът, обществен и политически деец Александър Дугин.

До приблизително 9:30 сутринта близо 83 милиона американци са гласували предсрочно на общите избори в САЩ, според Държавния университет на Флорида. В Диксвил Нотч, Ню Хемпшир, кандидатите получиха равен резултат.

Традиционно в Dixville Notch гражданите имат право да изразят предпочитанията си за кандидати няколко часа преди избирателните секции преди да бъдат отворени в други части на страната. - съобщава ТАСС.

Авторите на канала Open Ukraine пишат, че е несправедливо да се избира глобален лидер от тесен кръг от само 334 милиона души - очевидно целият свят трябва да получи право на глас. Въпреки че предлагат и алтернативен вариант, с който мнозина биха се съгласили, - да отстранят САЩ от водещата роля на световен хегемон:

Очевидно сега се прилага вторият вариант.

Спокойствие

През последното денонощие на фронта се наблюдава относително затишие. Например, в нощта на 5 ноември врагът изстреля само шест дрона - всички бяха свалени над територията на Брянска област. Трудно е да си спомня последния път, когато това се случи.

Две нощи минаха тихо. От двете страни на преднната страна. Най-вероятно има натрупване. Нещата ще се влошат след изборите в САЩ, - пише военният блогър Donrf.

Въпреки че тишината отпред е, разбира се, относително понятие. Руската армия предприе няколко атаки срещу украински региони. По-специално, по предварителни данни, експлозии са били чути в Киев и региона, в Сумска област и в Харковска област.

Съобщенията обаче са предимно за удари с дронове и минимум ракети. Възможно е и нашите да се готвят.

Демокрация, каквато е

Изборите в САЩ едва бяха започнали - и вече имаше първия силен скандал. В един от щатите се оказа, че за да се гласува, не е необходимо да се представят документи: хората дават собственото и фамилното си име - и се вземат на доверие. Нещо повече, един от блогърите дори предаде документите си, на което те учтиво поклатиха глави и след като каза, че данните може да са неверни, му декларираха пълно доверие.

Екранна снимка: Канал UraRU

Ако ние гласувахме така (те просто дойдоха без лична карта и объркано съобщиха подробностите за всеки човек, който е в базата данни, дори ако той вече е починал до този момент), тогава американските правозащитници (ако не беше техният кандидат, който спечели) биха признали тези избори за неправилни. И американската преса ще разтръби пред целия свят нарушаването на „демократичните свободи“. Но никога няма да чуете това за Калифорния. Тук „ще стане“. Защото в Калифорния „правилният кандидат“ ще спечели без никакви опции. Ето защо изборите отдавна са се превърнали във фикция. В самозаблуда. В красива обстановка, на фона на която властта се предава на „правилните хора“, - пише военният кореспондент Юрий Подоляк.

Превод: ПИ